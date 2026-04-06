Giới trẻ

3 thư viện ‘xịn sò’ ở TP.HCM: Miễn phí, đẹp mê, gen Z rủ nhau đến học

Mai Cat
06/04/2026 13:42 GMT+7

Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, những thư viện miễn phí đang trở thành "góc chill" lý tưởng cho gen Z học tập và thư giãn. Không chỉ yên tĩnh, đẹp mắt mà còn đầy cảm hứng, 3 địa điểm dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn muốn ghé thử ngay.

Không chỉ là nơi lưu trữ tri thức, các thư viện mở ra không gian mang đến nhiều trải nghiệm đọc sách, học tập sáng tạo, hiện đại và đầy cảm hứng. Nếu bạn đang tìm một "góc chill" ngay trung tâm TP.HCM mà không tốn hoặc tốn rất ít chi phí thì 3 gợi ý dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ.

Nằm ở số 69, đường Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, TP.HCM, Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM được xem là một trong những thư viện lâu đời nhất tại Việt Nam. Thư viện này sở hữu một không gian rộng lớn cùng kiến trúc đẹp, các bạn trẻ tha hồ mà check-in. Số lượng sách khổng lồ, gồm các thể loại như: kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học - kỹ thuật, nghệ thuật, nghiên cứu, văn học... đủ làm bạn "choáng ngợp", phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu, khám phá tri thức.

Bạn chỉ cần làm thẻ thư viện với giá 40.000 đồng/năm là có thể sử dụng tất cả các dịch vụ tiện ích ở đây, trải nghiệm những cuốn sách hữu ích, những áng văn hay, những bài nghiên cứu xuất sắc. Đến để học hoặc đơn giản tìm một góc để đọc sách giải trí thì đây là địa chỉ lý tưởng cho gen Z.

Nguyễn Thị Thùy Dung (29 tuổi, ngụ P.Thủ Đức, TP.HCM) đến thư viện tìm dòng sách về tiếng Anh và quản trị phục vụ công việc của mình. Dung cho biết: "Lần đầu tiên em đến Thư viện Khoa học tổng hợp này, thật bất ngờ với kho sách đồ sộ, không gian rộng và yên tĩnh tại đây. Ở đây có những góc chill rất lý tưởng, số lượng chỗ ngồi nhiều, phù hợp cho những bạn trẻ kể cả những người đi làm đến học tập, nghiên cứu hay thư giãn cuối tuần".

Khu trưng bày sách chuyên về thể thao của Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM.

Nếu bạn muốn tìm hiểu văn hóa Pháp, những cuốn sách tiếng Pháp hay tiểu thuyết của nước Pháp thì có thể đến Thư viện Idecaf còn được gọi là Viện trao đổi văn hóa Pháp Idecaf (Số 31 đường Thái Văn Lung, P.Bến Thành, TP.HCM). Với không gian bày trí đẹp, có những góc nhỏ yên tĩnh dành cho việc đọc sách, nơi đây chính là "thiên đường" dành cho những ai yêu mến nước Pháp xinh đẹp và muốn biết về những biểu tượng nổi tiếng toàn cầu như: tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà Paris hay Cung điện Versailles…

Không gian của thư viện vừa hiện đại vừa ấm cúng, các kệ sách được phân bố đều trong các phòng đọc, sắp xếp theo nhiều thể loại từ tiểu thuyết tình cảm, trinh thám, kinh dị đến hồi ký, tiểu sử của các nhân vật lịch sử... Nơi đây cũng có nhiều truyện, sách và truyện tranh dành cho thiếu nhi, các bé được bố trí phòng đọc riêng.

Ngoài sách, Thư viện Idecaf còn có báo, tạp chí, CD nhạc và các bài hát tiếng Pháp, cùng một không gian truy cập Internet cho quý độc giả tiếp cận tri thức.

Ở Thư viện Idecaf, bạn có thể vào cửa tự do và đọc sách miễn phí, nhưng nếu muốn mượn sách lâu dài và "giữ chốn chill chill" thì chỉ cần làm thẻ thư viện và đóng một khoản phí từ 200.000 đồng/năm là có thể tận hưởng mọi dịch vụ.

Đến Thư viện Idecaf vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, Hoàng Thông, sinh viên Trường ĐH RMIT, TP.HCM, chia sẻ thường chọn tiểu thuyết, truyện tranh hoặc truyện cổ tích Pháp để đọc giải trí, đồng thời trau dồi thêm vốn tiếng Pháp. "Mua sách tiếng Pháp ở ngoài thường đắt hoặc có những cuốn khó tìm nên em chọn mượn ở đây cho tiện, hơn nữa thư viện khá yên tĩnh cho việc học, còn được giao lưu và nói chuyện với khách người Pháp", Thông nói.

Khu trưng bày tranh trong khuôn viên Thư viện Idecaf – nơi "sống ảo" quá ổn áp cho các bạn.

Nếu thích không gian hiện đại với trang thiết bị công nghệ xịn sò thì bạn hãy thử trải nghiệm Thư viện S.hub nhé! (Địa chỉ: số 69, đường Lý Tự Trọng, P.Bến Thành, TP.HCM). Với các thiết bị thông minh như: tivi, máy tính, máy tính bảng, máy chiếu,... bạn có thể tìm kiếm những điều mà trong sách không có hoặc đơn giản là tìm một giải thích cho một từ, cụm từ hay tên gọi khó hiểu nào đó.

Ngoài ra, Thư viện S.hub còn có các không gian mở đáp ứng nhu cầu riêng như: khu vực cá nhân để tự nghiên cứu và đọc sách, khu vực nhóm phù hợp cho các nhóm thảo luận, khu vực hội thảo để trình bày báo cáo hoặc thuyết trình ý tưởng. Nếu chưa biết đi đâu vào cuối tuần thì 3 "không gian xịn" này cũng là một lựa chọn lý tưởng.

Thư viện Thanh niên đầu tiên dành cho người trẻ Việt tại Nga

Chiều 8.12, Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga đã tổ chức khai trương Thư viện Thanh niên, đây là thư viện đầu tiên dành cho thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga. Dự án nhằm phát triển văn hóa đọc, tạo không gian học tập, nghiên cứu cho sinh viên Việt Nam tại Nga.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
