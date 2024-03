3 trẻ em ở Gia Lai bị đuối nước tử vong khi tắm sông

Các em không may bị đuối nước tử vong gồm: Tra (12 tuổi), Chon (9 tuổi) và Ta (8 tuổi, cùng ở xã Hnol, H.Đăk Đoa, Gia Lai). Chiều 23.3, trong lúc phụ giúp gia đình đi chăn bò, do trời nắng nóng, cả 3 em rủ nhau xuống sông Ayun (đoạn thuộc xã Hnol) để tắm. Trong lúc tắm, không may các em bị trượt chân ra chỗ nước sâu nên bị đuối nước.

Gia Lai là tỉnh có số trường hợp đuối nước cao so với cả nước (ảnh minh họa) TRẦN HIẾU

Khi người lớn phát hiện thì đã muộn. Tại hiện trường, thi thể các em bị cuốn lấy nhau. Nhiều khả năng các em trong lúc bị đuối nước đã cứu nhau nên xảy ra tình trạng kéo nhau dẫn đến vụ đuối nước tập thể này.

Các em này đang học tại Trường tiểu học và trung học Nay Der (H.Đăk Đoa, Gia Lai).

Sau khi xảy ra sự việc thương tâm, chính quyền, các đoàn thể của H.Đăk Đoa đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, Gia Lai là một trong những địa phương có số trường hợp tử vong do đuối nước cao so với các tỉnh thành trong nước.