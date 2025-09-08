3 trẻ ở cơ sở mồ côi bị ong vò vẽ đốt, 1 cháu tử vong

Ngày 8.9, Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết đã tiếp nhận cấp cứu 3 bé trai bị ong vò vẽ đốt tại một cơ sở nuôi trẻ mồ côi ở P.An Phú, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, ngày 7.9, các cháu: K.T (5 tuổi, quê ở xã Ia Chía, tỉnh Gia Lai), A.T (4 tuổi, quê ở xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) và T.M.Q (11 tuổi, quê ở P.An Phú, tỉnh Gia Lai) đang chơi cùng một số cháu khác trong khuôn viên mái ấm mồ côi. Sau đó, nhóm trẻ đã cùng đùa nghịch, chọc tổ ong vò vẽ.

Không may, đàn ong vò vẽ vỡ tổ, đã lao đến tấn công khiến các cháu bị đốt khắp cơ thể. Ngay sau đó 3 cháu này được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Cháu K.T, A.T và T.M.Q được các bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ lần lượt cấp độ 5, 3 và 1 do bị ong vò vẽ đốt.

Bị ong vò vẽ cắn, cháu A.T được chẩn đoán nhiễm độc độ 3, đang phải lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố ẢNH: BVCC

Tuy được các bác sĩ điều trị tích cực, song đến chiều cùng ngày, cháu K.T (phản vệ cấp độ 5) đã tử vong. Còn cháu A.T được chẩn đoán nhiễm độc độ 3, đang phải lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố. Cháu T.M.Q sức khỏe tạm ổn nhưng cần được theo dõi sát để phòng biến chứng.

Ong vò vẽ có tên khoa học là Vespa affinis, thân và bụng thon có khoang đen xen kẽ màu vàng. Đầu rộng bằng ngực, không nhẵn, có nhiều nốt rỗ lấm chấm nhỏ, lông tơ cứng, ngắn và thưa.

Ong vò vẽ thường làm tổ nơi lộ thiên, trên cành cây hay bụi cây, có khi làm tổ trong mái nhà. Tổ ong gồm nhiều lớp, như một trái banh hay bắp cải, bề mặt nhăn nhúm nên dân gian thường gọi là ong mặt quỷ.

Độc tính của ong vò vẽ đã được xác định là rất mạnh và nguy hiểm. Chất độc trong nọc của chúng có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng như sốc phản vệ, tổn thương thận nặng và rối loạn đông máu. Một số nạn nhân bị ong vò vẽ đốt có thể có nguy cơ tử vong.