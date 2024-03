3 trường mầm non vùng cao Quảng Ngãi được tài trợ hệ thống máy lọc nước

Chiều 23.3, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp với tổ chức The VinaCapital Foudation và Công ty CP Tetra Pak Việt Nam bàn giao 3 hệ thống máy lọc nước tinh khiết cho 3 trường mầm non vùng cao tại H.Trà Bồng (Quảng Ngãi).

Bàn giao 3 hệ thống máy lọc nước tinh khiết cho các trường mầm non H.Trà Bồng TRẦN LINH

3 trường mầm non vùng cao H.Trà Bồng nhận được hệ thống máy lọc nước là Trường mầm non số 1 Sơn Trà, Trường mầm non số 2 Sơn Trà và Trường mầm non Trà Thủy. Tại 3 trường học có tổng cộng 615 học sinh, 58 cán bộ nhân viên nhưng đều nằm ở xa trung tâm huyện, xã.

Những năm qua, học sinh và giáo viên ở các trường mầm non này dùng nước sinh hoạt từ giếng khoan, giếng người dân ở gần trường… nhưng chưa đảm bảo vệ sinh. Vì vậy, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị đã tài trợ máy lọc nước tinh khiết cho 3 trường, tổng giá trị 250 triệu đồng, có công suất 125 lít/giờ.

Các học sinh Trường mầm non số 2 Sơn Trà (H.Trà Bồng) sử dụng nước lọc tinh khiết sau khi hệ thống được lắp đặt TRẦN LINH

Máy lọc nước lắp đặt tại các trường mầm non vùng cao H.Trà Bồng TRẦN LINH

Hệ thống máy lọc nước được tài trợ cho các trường nói trên đáp ứng 24 chỉ tiêu lý hóa và 5 chỉ tiêu vi sinh theo tiêu chuẩn nước uống trực tiếp của Bộ Y tế, giúp giảm nguy cơ các bệnh lây truyền qua nước như tiêu chảy, lỵ, thương hàn, nhiễm khuẩn E. Coli....

Từ năm 2017 đến nay, chương trình nước sạch của VinaCapital Foundation đã lắp đặt và bàn giao 109 hệ thống lọc nước, hỗ trợ cho hơn 30.000 người dân, thụ hưởng nhiều nhất là giáo viên và học sinh tại các vùng khó khăn, vùng cao của nhiều tỉnh, thành trong cả nước.