3 trưởng phòng, 2 trưởng huyện của Công an Hưng Yên nghỉ hưu trước tuổi

Cụ thể, đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, đã công bố các quyết định về việc nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ chờ hưu và nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi đối với đại tá Nguyễn Quốc Chính, Trưởng phòng An ninh điều tra; đại tá Đỗ Ngọc Cự, Trưởng phòng An ninh nội địa; đại tá Nguyễn Văn Năm, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; đại tá Lê Văn Trưởng, Trưởng công an H.Khoái Châu; đại tá Nguyễn Anh Dũng, Trưởng công an H.Kim Động; đại tá Phạm Nhật Thăng, Phó trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến; thượng tá Vũ Ngọc Sơn, Phó trưởng công an H.Khoái Châu.



Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng các cán bộ được nhận quyết định ẢNH: PHƯƠNG HUYỀN

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên chúc mừng 7 người được nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ chờ hưu và nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi trong đợt này.

Ghi nhận những cống hiến, đóng góp của 7 cán bộ, đại tá Nguyễn Thanh Trường cho hay, suốt quá trình công tác của mình, dù ở đơn vị, lĩnh vực, cương vị công tác nào, các cán bộ đều nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu và tích cực đóng góp vào công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Dù nghỉ chờ hưu trước tuổi, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên mong muốn 7 cán bộ với bề dày kinh nghiệm của mình sẽ tiếp tục đóng góp sức lực và trí tuệ vào công tác công an, công tác bảo đảm an ninh trật tự địa phương và tiếp tục duy trì mối quan hệ giao lưu gắn bó đồng chí, đồng đội…