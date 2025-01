3 xe SUV đã qua sử dụng giá dưới 500 triệu đồng

Đối với những ngườii có ngân sách hạn chế nhưng muốn sở hữu một chiếc ô tô đáp ứng đa dạng nhu cầu, phân khúc SUV cũ dưới 500 triệu đồng đang trở thành lựa chọn hấp dẫn.

Nhờ thiết kế gầm cao, không gian rộng rãi và mức giá hợp lý, các mẫu SUV cũ không chỉ mang lại sự tiện nghi cho cả gia đình trong những chuyến đi xa, mà còn phù hợp với việc di chuyển linh hoạt trong đô thị.

Dưới đây là 3 mẫu SUV cũ, giá dưới 500 triệu đáng mua dịp cuối năm:

1. MG ZS Luxury đời 2021 - 2023

Trong phân khúc SUV đô thị, MG ZS gây chú ý với khách hàng kể từ khi ra mắt khi có giá bán hấp dẫn và trang bị tiện nghi khá nổi bật. Tham khảo thị trường xe cũ hiện nay, MG ZS bản Luxury, sản xuất từ 2021 - 2023 hiện có giá bán chỉ từ 440 - 460 triệu đồng, tuỳ "chất" xe.

MG ZS Luxury được ưa chuộng vì thiết kế bắt mắt, trang bị dồi dào ẢNH: CHÍ TÂM

Về tổng thể thiết kế, MG ZS Luxury có ngoại hình hiện đại với nhiều đường nét góc cạnh, nam tính. Nội thất của xe tương đối hiện đại và rộng rãi, đặc biệt là ở hàng ghế thứ 2. Mặc dù được đánh giá cao về trang bị tiện nghi như cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử, ghế chỉnh điện,... nhưng mẫu xe này vẫn bị người dùng phàn nàn về các chi tiết nội thất ọp ẹp, độ hoàn thiện chưa cao.

MG ZS được trang bị động cơ xăng 1.5 lít, công suất 112 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm, truyền sức mạnh qua hộp số CVT. Mặc dù khối động cơ này chưa quá ấn tượng khi cần tăng tốc nhưng nhìn chung, vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng cơ bản của người dùng.

2. Ford EcoSport Titanium 1.5 AT đời 2020

Ford EcoSport từng là một trong những mẫu xe dẫn đầu xu hướng SUV đô thị cỡ nhỏ khi ra mắt thị trường năm 2014. Tuy nhiên, mẫu xe này bị ngừng bán tại Việt Nam vào năm 2022, một phần vì không đủ sức cạnh tranh với các đối thủ khác.

Ford EcoSport ngưng bán tại Việt Nam từ 2022 nhưng vẫn thu hút khách mua SUV cũ ẢNH: THACO AUTO

Trên thị trường xe cũ hiện nay, Ford EcoSport bản Titanium 1.5 AT, sản xuất năm 2020 chỉ có giá bán khoảng 480 triệu đồng. Mức giá này giúp khách hàng dễ tiếp cận hơn so với thời điểm 3 năm về trước, khi EcoSport Titanium 1.5 AT có giá lăn bánh lên đến khoảng 730 triệu đồng.

Ford EcoSport 2020 có thiết kế nam tính, đậm phong cách SUV với bánh phụ gắn phía sau. Tuy nhiên, so với MG ZS, không gian bên trong EcoSport tương đối chật và trang bị tiện nghi chỉ nằm ở mức vừa đủ với màn hình cảm ứng 8 inch, điều hoà tự động 1 vùng, ghế bọc da.

Xe được trang bị động cơ xăng 1.5 lít, công suất 123 mã lực và mô-men xoắn 151 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Khối động cơ này được đánh giá tương đối bốc ở mặt bằng chung và khá bền nếu bảo dưỡng đúng định kỳ.

3. Toyota Raize đời 2022

Toyota Raize ra mắt thị trường năm 2021, có thiết kế nhỏ hơn so với MG ZS và Ford EcoSport nhưng đây cũng là ưu điểm giúp mẫu xe này luồng lách dễ dàng trong phố.

Toyota Raize phù hợp với khách hàng mua xe SUV cũ lần đầu hoặc đi lại chủ yếu trong đô thị ẢNH: CHÍ TÂM

Toyota Raize cũ hiện được bán với giá khoảng 460 triệu đồng, giảm 140 triệu so với thời điểm lăn bánh năm 2022. Trong khi đó, giá mới của mẫu xe này chỉ còn 498 triệu đồng, khiến Raize trở thành một trong những SUV đô thị có giá thấp nhất trên thị trường.

So với hai mẫu xe kể trên, Toyota Raize có thiết kế không quá ấn tượng, không gian nội thất tương đối thô cứng, ghế bọc da, nỉ, nhiều chi tiết ốp nhựa cứng và chất lượng hoàn thiện chưa cao.

Toyota Raize sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.0 lít, cho công suất 98 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm. Nhờ tua máy được tối ưu ở dải tốc độ thấp, xe di chuyển linh hoạt và nhẹ nhàng trong đô thị. Tuy nhiên, trên cao tốc hoặc ở tốc độ cao, động cơ có phần yếu và tiếng ồn vọng vào khoang lái khá rõ.