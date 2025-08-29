3 yếu tố quan trọng hơn số ODO khi mua ô tô cũ

Đa số khách hàng mua ô tô cũ thường quan tâm nhiều đến đồng hồ công-tơ-mét (ODO), mang tâm lý xe đi ít là tốt, đi nhiều thì không nên mua. Do đó, nhiều người có xu hướng chọn những chiếc xe qua sử dụng, có ODO thấp để đảm bảo chất lượng và an tâm. Xét về mặt logic, điều này là đúng bởi số km sẽ phản ánh mức độ sử dụng xe của chủ cũ và giá trị còn lại sau nhiều năm sử dụng.

Mua ô tô cũ, khách hàng nên quan tâm đến nhiều yếu tố thay vì chỉ chú trọng đồng hồ công-tơ-mét ẢNH: CHÍ TÂM

Tuy nhiên, trên thị trường xe cũ hiện nay cách đánh giá này không còn chuẩn xác, đặc biệt khi hành vi tua ODO để qua mắt người thiếu kinh nghiệm trở nên phổ biến. Một số đơn vị, cá nhân chuyên bán xe cũ sẵn sàng can thiệp để giảm số km, khiến người mua nghĩ rằng chủ cũ ít sử dụng và bán ra với giá cao hơn thực tế.

Không những vậy, số km không phản ánh chính xác điều kiện vận hành, mức độ chăm sóc xe trong quá trình sử dụng của chủ cũ. Một chiếc ô tô có ODO 100.000 km nhưng được bảo dưỡng đầy đủ sẽ hoạt động bền bỉ, ổn định hơn nhiều so với những xe chỉ đi 30.000 - 40.000 km nhưng không được bảo dưỡng, chăm sóc thường xuyên.

Do đó, thay vì quá chú trọng vào ODO khi mua xe cũ, người dùng nên quan tâm thêm đến các yếu tố khác như lịch sử bảo dưỡng rõ ràng, ô tô đã bị tai nạn, thủy kích hay không. Theo anh Tăng Quang Hữu (chuyên bán ô tô cũ tại phường Hạnh Thông, TP.HCM), ô tô cũ có đầy đủ lịch sử bảo dưỡng, ghi chi tiết những lần thay thế phụ tùng, dung dịch, linh kiện... mới là cơ sở đáng tin cậy để đánh giá tình trạng, giá trị một chiếc xe, đặc biệt là lịch sử từ xưởng dịch vụ chính hãng.

Số ODO chỉ là khía cạnh nhỏ khi mua xe cũ ẢNH: TN

Những yếu tố này cho thấy chiếc xe đã được chăm sóc ra sao, có được chủ cũ quan tâm và giữ gìn hay không. Quan trọng hơn, việc một chiếc ô tô có lịch sử bảo dưỡng chính xác sẽ giúp người mua lên kế hoạch bảo dưỡng về sau chính xác hơn.

Bên cạnh đó, người dùng cũng cần kiểm tra tình trạng va chạm, tai nạn khi mua ô tô cũ. Một chiếc xe từng bị đâm đụng ảnh hưởng đến khung sườn sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận hành, khả năng cân bằng và độ ổn định. Điều này sẽ gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến trải nghiệm lái xe.

Trong nhiều trường hợp, dấu vết tai nạn được che giấu tinh vi, chỉ thợ kỹ thuật kinh nghiệm mới có thể kiểm tra và phát hiện thông qua các chi tiết như mối hàn khung gầm, vết lượn sóng trên thân vỏ, độ lệch khe cửa… Vì vậy, việc mang xe đến garage uy tín để kiểm tra khung sườn, gầm, bệ trước khi mua là rất cần thiết.

Tình trạng ngập nước hay thủy kích cũng là yếu tố cần cẩn trọng khi mua xe qua sử dụng. Xe từng bị ngập sâu hoặc thủy kích có thể gặp vấn đề kỹ thuật như hư hại động cơ, hoen rỉ khung gầm, chập mạch các linh kiện điện tử... Dù được "dọn" kỹ đến đâu, những dấu hiệu này vẫn có thể phát sinh sau thời gian sử dụng, khiến người mua tốn kém chi phí sửa chữa.

Khi mua xe cũ, số ODO không phải là yếu tố quyết định quan trọng nhất như nhiều người vẫn nghĩ. Việc đánh giá chất lượng xe cần dựa trên nhiều yếu tố kết hợp, trong đó quan trọng nhất là lịch sử bảo dưỡng rõ ràng, xe không bị tai nạn ảnh hưởng đến kết cấu và chưa từng bị thủy kích. Đảm bảo các điều kiện này, người mua mới có thể yên tâm về một chiếc xe đã qua sử dụng còn chất lượng.