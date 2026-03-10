30 - 50% nguy cơ sẹo lồi xuất phát từ một yếu tố ít được nhắc đến

Nhiều người thường cho rằng nguyên nhân chính của sẹo lồi đến từ cơ địa, nhiễm trùng hoặc chăm sóc vết thương không đúng cách. Tuy nhiên, các nghiên cứu da liễu hiện đại cho thấy có một yếu tố quan trọng nhưng ít được nhắc đến: lực căng bề mặt của da trong quá trình lành thương.

Trên thực tế, nhiều nghiên cứu ghi nhận khoảng 30 - 50% nguy cơ sẹo lồi có liên quan trực tiếp đến lực căng cơ học tác động lên vùng da đang hồi phục. Khi yếu tố này không được kiểm soát đúng cách, dẫn đến tăng sinh collagen quá mức và hình thành sẹo lồi hoặc sẹo phì đại. Hiểu rõ cơ chế này giúp mở ra các phương pháp hỗ trợ ngừa sẹo lồi hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu của quá trình lành thương.

Vì sao dễ bị sẹo lồi? Vai trò của lực căng bề mặt da

Khi da bị tổn thương do phẫu thuật hoặc chấn thương, cơ thể sẽ kích hoạt quá trình tự làm lành gồm bốn giai đoạn: cầm máu, viêm, tăng sinh và tái cấu trúc. Ở giai đoạn tăng sinh và tái cấu trúc, các nguyên bào sợi sẽ sản xuất collagen để lấp đầy vùng tổn thương.

Tuy nhiên, nếu vùng da này chịu lực căng cơ học quá lớn từ chuyển động của cơ thể hoặc vị trí giải phẫu. Cơ chế này được gọi là mechanotransduction, khiến các yếu tố tăng trưởng như TGF-β và các protein liên quan đến sẹo được sản sinh nhiều hơn bình thường.

Khi đó, collagen được tạo ra với số lượng dư thừa và sắp xếp bất thường, hình thành mô sẹo dày và cứng. Đây chính là lý do giải thích vì sao nhiều người dễ bị sẹo lồi sau phẫu thuật dù vết thương ban đầu khá nhỏ.

Nguy cơ sẹo lồi sau phẫu thuật cao ở những vị trí nào?

Không phải mọi vết thương đều có nguy cơ sẹo lồi giống nhau. Lực căng bề mặt của da thay đổi tùy theo vị trí giải phẫu và mức độ chuyển động của cơ thể. Các vùng da có nguy cơ sẹo lồi cao thường là nơi chịu lực kéo lớn như vùng ngực, vai hoặc lưng trên.

Phòng ngừa sẹo lồi cần bắt đầu ngay từ giai đoạn đầu

Trong điều trị da liễu hiện đại, phòng ngừa luôn được xem là chiến lược quan trọng để kiểm soát sẹo lồi. Các nghiên cứu cho thấy việc can thiệp sớm trong khoảng 2-4 tuần đầu sau khi vết thương đóng miệng có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ sẹo xấu.

Nguyên tắc quan trọng của phòng ngừa sẹo lồi là giảm lực căng bề mặt lên vết thương, đồng thời tạo môi trường lý tưởng để da tái tạo. Khi lực kéo lên mô sẹo được hạn chế, quá trình tổng hợp collagen sẽ ổn định hơn, từ đó giúp sẹo mềm và phẳng hơn theo thời gian.

Trong số các phương pháp hỗ trợ kiểm soát sẹo lồi hiện nay, miếng dán silicone y tế được xem là tiêu chuẩn vàng trong chăm sóc sẹo hậu phẫu.

Phương pháp kiểm soát sẹo lồi bằng miếng dán silicone y tế

Miếng dán silicone y tế đã được sử dụng trong hỗ trợ quá trình điều trị sẹo hơn 30 năm và được khuyến nghị trong nhiều hướng dẫn quốc tế. Cơ chế của silicone còn giúp tạo ra môi trường sinh học tối ưu cho quá trình tái tạo da.

Khi được đặt lên bề mặt sẹo, lớp silicone giúp duy trì độ ẩm ổn định, giảm mất nước qua biểu bì và điều hòa hoạt động của các nguyên bào sợi. Đồng thời, miếng dán giúp hạn chế tác động cơ học từ chuyển động của da lên vùng sẹo. Nhờ cơ chế này sẽ giúp sẹo dần mềm và mờ theo thời gian.

Scar Fx Silicone Sheeting - sản phẩm silicone y tế từ Hoa Kỳ

Trong số các sản phẩm silicone sheeting hiện nay, Scar Fx Silicone Sheeting của Rejuvaskin (Hoa Kỳ) là một trong những dòng sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong chăm sóc sẹo hậu phẫu.

Scar Fx được thiết kế với lớp silicone y tế tinh khiết có khả năng bám dính nhẹ lên bề mặt da mà không gây kích ứng. Nhờ cấu trúc mềm và linh hoạt, sản phẩm có thể sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể, kể cả những vùng thường xuyên chuyển động.

Khi sử dụng đều đặn, Scar Fx tạo ra môi trường vi khí hậu ổn định trên bề mặt sẹo, giúp duy trì độ ẩm cần thiết cho quá trình tái tạo da. Đồng thời, lớp silicone còn giúp phân bố lại lực căng trên bề mặt da, giảm kích thích cơ học lên vùng mô sẹo. Đây là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát nguy cơ sẹo lồi trong giai đoạn sớm sau phẫu thuật.

Cách sử dụng silicone sheeting để đạt hiệu quả tối ưu

Để đạt hiệu quả tối ưu, miếng dán silicone nên được sử dụng ngay khi vết thương đã đóng miệng hoàn toàn và không còn dấu hiệu nhiễm trùng. Thông thường, sản phẩm cần được đeo từ 12 đến 20 giờ mỗi ngày và duy trì liên tục trong nhiều tuần.

Quá trình cải thiện sẹo thường diễn ra dần dần theo thời gian. Trong khoảng hai đến bốn tuần đầu sử dụng, nhiều người bắt đầu nhận thấy mô sẹo mềm hơn. Sau khoảng bốn đến tám tuần, sẹo có xu hướng giảm đỏ và mờ dần. Khi sử dụng liên tục từ tám đến mười hai tuần, hỗ trợ quá trình tái cấu trúc collagen trong mô sẹo trở nên ổn định hơn. Sau khoảng ba tháng, sẹo thường mờ hơn, mềm hơn và ít gồ lên so với ban đầu.

Việc duy trì sử dụng đều đặn trong ít nhất hai đến ba tháng thường mang lại kết quả cao, đặc biệt đối với các vết sẹo mới sau phẫu thuật.

Vì sao silicone sheeting được xem là tiêu chuẩn vàng trong kiểm soát sẹo?

Silicone có ưu điểm an toàn, không xâm lấn và có thể sử dụng lâu dài mà không gây tổn thương da. Ngoài ra, phương pháp này cũng phù hợp cho nhiều nhóm đối tượng, từ người sau phẫu thuật thẩm mỹ cho đến bệnh nhân sau phẫu thuật y khoa.

Trong số các phương pháp hiện nay, miếng dán silicone y tế như Scar Fx Silicone Sheeting của Rejuvaskin được xem là sản phẩm hiệu quả và an toàn hỗ trợ mờ sẹo lồi sau phẫu thuật. Nhờ cơ chế duy trì độ ẩm, ổn định môi trường da và giảm lực căng cơ học, silicone sheeting không chỉ hỗ trợ quá trình tái tạo da mà còn giúp cải thiện đáng kể hình thái của mô sẹo theo thời gian.