30 năm LG Việt Nam và hành trình bền bỉ vì cộng đồng

Ươm mầm tri thức, tiếp sức tương lai

Ngay những năm đầu tiên có mặt tại Việt Nam, LG đã đặt giáo dục là một trong những trọng tâm hàng đầu trong các hoạt động đóng góp cho cộng đồng. Năm 1999, LG trở thành một trong những thương hiệu đầu tiên đồng hành cùng "Đường lên đỉnh Olympia" – chương trình truyền hình với sứ mệnh truyền cảm hứng học tập cho học sinh trên khắp cả nước. Trong suốt 15 năm phát sóng, chương trình đã thắp sáng hàng ngàn ước mơ, tiếp sức cho các tài năng trẻ Việt trên hành trình chinh phục tri thức.

Đường lên đỉnh Olympia đã truyền cảm hứng học tập cho hàng triệu học sinh trên khắp cả nước

Không dừng lại ở đó, LG cũng liên tục triển khai các chương trình học bổng, tài trợ trang thiết bị dạy học và nâng cấp cơ sở vật chất cho nhiều trường học còn khó khăn trên toàn quốc. Điển hình, năm 2024, thông qua chiến dịch "Tích cực lan toả, Nụ cười lan xa", LG không chỉ tiếp lửa tinh thần cho thế hệ trẻ mà còn trao tặng 17 TV LG đến dự án Nhà cộng đồng, các trường học vùng sâu, vùng xa,…

Chung tay hành động vì một Việt Nam xanh

Trong hành trình kiến tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn, LG luôn tiên phong và tích cực trong các hoạt động vì môi trường – từ những hành động thiết thực như trồng cây, thu gom rác thải cho đến các dự án dài hạn.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm, LG đã lần đầu tiên triển khai chương trình LG Ambassador Challenge 2025 tại Việt Nam nhằm tìm kiếm những sáng kiến tập trung vào ba lĩnh vực cốt lõi theo Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc bao gồm: Xóa nghèo, Giáo dục có chất lượng và Hành động vì khí hậu. Dự án đầu tiên – "Ươm mầm xanh, Gieo mật ngọt" vừa được triển khai vào tháng 7 vừa qua.

Ông Song Ikhwan cùng cán bộ nhân viên LG Electronics Việt Nam tham gia hoạt động trồng cây tại Vườn Quốc gia Bến En

Thông qua dự án, LG đã trao tặng và tham gia trồng 600 cây Lim xanh, loại cây đặc hữu của tỉnh Thanh Hóa cho Vườn Quốc gia Bến En để phủ xanh vùng đồi suy thoái. Cùng với đó, doanh nghiệp tiếp tục trao tặng 100 nhà nuôi ong mật để tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Gắn bó, chia sẻ và đồng hành cùng cộng đồng

Trên hành trình 30 năm, LG cũng để lại những dấu ấn sâu đậm trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Từ những dự án đồng hành cùng Làng trẻ em SOS (2013), tổ chức "Rạp phim yêu thương" (2014) đến việc tài trợ phẫu thuật cho trẻ em dị tật bẩm sinh thông qua Quỹ Operation Smile (2020), LG đã không ngừng mở rộng vòng tay chia sẻ.

Dự án “Ngôi làng Hy vọng” đã giúp nhiều hộ dân có được căn nhà kiên cố, để an tâm làm việc

"Ngôi làng Hy vọng" – dự án hợp tác giữa LG và tổ chức Habitat Việt Nam – là một trong những hoạt động cộng đồng tiêu biểu, được triển khai liên tục suốt 4 năm (2020–2023). Trong giai đoạn 2020-2022, dự án đã giúp cải thiện điều kiện sống cho gần 33.000 người dân với tổng ngân sách lên đến 3,7 tỉ đồng. Riêng năm 2023, LG tài trợ xây mới và cải tạo 12 ngôi nhà, hỗ trợ 15 hộ dân xây sửa khu vực vệ sinh và xây một nhà vệ sinh cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình, với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng.

Là một trong 12 hộ dân được tài trợ xây sửa nhà, chị Bùi Thị Loan (xóm Chùa, xã Tử Nê, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) xúc động chia sẻ: "Tôi rất biết ơn LG và công ty Habitat đã tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình có được căn nhà kiên cố như hôm nay. Nhờ đó mà hai vợ chồng tôi có thể yên tâm đi làm việc, không phải lo lắng về mưa gió hàng ngày".

Chị Bùi Thị Loan tặng hoa cảm ơn cho ông Song Ikhwan tại sự kiện kỷ niệm 30 năm LG có mặt tại Việt Nam

Song song đó, LG cũng tích cực hỗ trợ cộng đồng cả về tinh thần lẫn vật chất thông qua nhiều hình thức sáng tạo và giàu tính nhân văn. Năm 2022, LG đồng hành cùng báo Thanh Niên phát động chương trình "Lan tỏa điều tử tế – Đồng lòng tỏa sáng, Rạng ngời Việt Nam" nhằm tôn vinh những tấm gương quả cảm trên khắp cả nước. Cùng năm, LG cũng bắt tay với Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam trong giai đoạn 2022–2025, góp phần đầu tư cơ sở tập luyện và thúc đẩy phát triển bộ môn thể thao mới này tại Việt Nam.

Các trạm giặt sấy di động hỗ trợ người dân làm sạch quần áo, chăn màn sau bão lũ

Mỗi mùa mưa bão, LG đều triển khai trạm giặt sấy miễn phí, giúp người dân làm sạch quần áo, chăn màn sau thiên tai, đồng thời áp dụng chính sách bảo hành đặc biệt để kiểm tra và sửa chữa thiết bị LG bị hư hỏng. Gần đây, LG đã trao tặng 40 TV cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi tại Yên Bái, đồng thời lắp đặt 24 điều hòa thế hệ mới cho các bệnh viện tuyến đầu nhằm cải thiện điều kiện điều trị và mang lại môi trường chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.

Ba thập kỷ phát triển tại Việt Nam là một hành trình đáng nhớ, không chỉ đong đếm bằng những con số, mà bằng hàng ngàn khoảnh khắc sẻ chia cùng cộng đồng. Với LG, hành trình này mới chỉ là bước khởi đầu cho một cam kết sâu sắc hơn – kiến tạo một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày cho người Việt, đúng như tôn chỉ "Life's Good" mà LG luôn theo đuổi.