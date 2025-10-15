30 năm phát triển: FUMAKILLA Việt Nam ghi dấu hành trình vì sức khỏe cộng đồng

Sự kiện 30 năm FUMAKILLA Việt Nam - ‘Leading the Way to Success’

Dấu ấn phát triển qua ba thập niên

Thành lập năm 1995 tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai với tên gọi TECHNOPIA Việt Nam, công ty đặt nền móng cho hành trình phát triển trong lĩnh vực sản phẩm diệt côn trùng gia dụng. Năm 2001, doanh nghiệp vận hành dây chuyền sản xuất bình xịt tiên phong tại Việt Nam, khẳng định bước tiến lớn trong công nghệ sản xuất.

Đến năm 2005, công ty hợp tác chiến lược với DKSH Việt Nam, mở rộng hệ thống phân phối chuyên nghiệp trên toàn quốc, giúp sản phẩm tiếp cận sâu rộng hơn với người tiêu dùng. Năm 2008, nhà máy được nâng cấp quy mô nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng.

Đặc biệt, năm 2013 đánh dấu bước ngoặt khi công ty chính thức đổi tên thành FUMAKILLA Việt Nam và trở thành thành viên của Tập đoàn FUMAKILLA Nhật Bản - thương hiệu hơn 120 năm lịch sử, khẳng định vị thế tiên phong tại thị trường nội địa, đồng thời mở ra tầm nhìn vươn ra quốc tế.

Từ đó, FUMAKILLA không ngừng đổi mới công nghệ, cải tiến sản phẩm theo tiêu chuẩn Nhật Bản với mục tiêu an toàn cho sức khỏe, thân thiện môi trường và phù hợp nhu cầu người Việt. Dòng sản phẩm chủ lực mang nhãn hiệu JUMBO VAPE liên tục giữ vững vị trí TOP 1 về thị phần, sản lượng và doanh thu trong ngành hàng diệt côn trùng gia dụng từ năm 2015 đến 12.2024 (theo kết quả nghiên cứu thị trường của Công ty NielsenIQ VN).

Biểu tượng 30 năm của FUMAKILLA Việt Nam

Lan tỏa giá trị cộng đồng

Song song với sản xuất - kinh doanh, FUMAKILLA Việt Nam duy trì nhiều hoạt động vì cộng đồng. Nổi bật là Chiến dịch Phòng ngừa và Xử trí bệnh Sốt Xuất Huyết phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được tổ chức từ năm 2011 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Chuỗi hội thảo có sự tham gia của nhiều Tiến sĩ, Bác sĩ đầu ngành đã mang đến những kiến thức thiết thực về nhận biết và phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này, góp phần nâng cao nhận thức và bảo vệ sức khỏe người dân.

Đại diện công ty chia sẻ:

‘Ba mươi năm không chỉ là cột mốc tăng trưởng mà còn là hành trình của trách nhiệm xã hội. Mỗi bước tiến của chúng tôi được tạo nên từ nỗ lực của tập thể và sự đồng hành của đối tác, khách hàng - những người giúp FUMAKILLA Việt Nam kiên định sứ mệnh ‘Vì cuộc sống của bạn’, cải thiện chất lượng sống và sức khỏe cộng đồng'.

Chương trình phát động ‘Chung Tay phòng Chống Sốt Xuất huyết’ năm 2024

Hướng đến chặng đường mới

Tính đến đầu năm 2025, FUMAKILLA Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế Số 1 trong ngành hàng thuốc diệt côn trùng, với doanh thu tăng hơn 40 lần so với năm 2005 nhờ danh mục sản phẩm mở rộng và hệ thống phân phối chuyên nghiệp phủ khắp cả nước. Bước vào giai đoạn mới, công ty đặt trọng tâm phát triển trên ba định hướng chiến lược: ứng dụng công nghệ Nhật Bản, liên tục cải tiến chất lượng, phát triển sản phẩm an toàn, thân thiện môi trường; thúc đẩy vận hành theo tiêu chí xanh - sạch - bền vững và tăng cường hoạt động vì sức khỏe cộng đồng.

Nhà máy FUMAKILLA Việt Nam tại Đồng Nai





Sự kiện tri ân và khởi đầu chương mới

Tại Lễ kỷ niệm 30 năm, hành trình phát triển của FUMAKILLA Việt Nam sẽ được tái hiện qua phim tư liệu và triển lãm hình ảnh các dấu mốc đáng tự hào. Sự kiện cũng là dịp tri ân đối tác chiến lược và nhà phân phối đã gắn bó cùng thương hiệu suốt nhiều năm.

THÔNG TIN SỰ KIỆN: