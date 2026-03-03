30 năm từ an toàn giao thông học đường đến một Việt Nam phát triển thịnh vượng

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng sự hỗ trợ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia triển khai chương trình "Toyota cùng em học An toàn giao thông" năm học 2025 - 2026 dành cho học sinh cấp tiểu học.

Hoạt động này đánh dấu hành trình 21 năm bền bỉ đồng hành cùng giáo dục học đường cấp tiểu học, giúp trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông (ATGT), qua đó nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Các em học sinh tiểu học tham gia chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông”

Chương trình năm nay gồm 2 hoạt động chính: Hội thảo về "Đổi mới phương pháp giáo dục ATGT trong trường tiểu học" nơi các giáo viên sẽ được thực hành một hoạt động về giáo dục ATGT, sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học và Giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp quốc gia dành cho học sinh giúp các em nâng cao nhận thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Trong phạm vi cấp tỉnh, chương trình sẽ tổ chức Giao lưu về đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông từ tháng 12.2025 - 1.2026 tại 6 tỉnh thành, bao gồm: Phú Thọ, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa và Cà Mau. Tiếp theo, 6 đội triển khai tốt công tác giáo dục ATGT sẽ đại diện cho 6 tỉnh tham gia chương trình cấp quốc gia được tổ chức vào tháng 3 năm 2026.

"Toyota cùng em học An toàn giao thông" không chỉ thay đổi tư duy áp dụng phương pháp giáo dục "học mà chơi, chơi mà học" với cách tiếp cận tự nhiên, nhẹ nhàng, mang lại hiệu quả cao. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các em học sinh về an toàn giao thông, khuyến khích các em thực hành và vận dụng kiến thức trong cuộc sống hàng ngày", Toyota Việt Nam nói ý nghĩa.

Các hoạt động của Toyota Việt Nam không chỉ giúp các em học sinh nâng cao kiến thức an toàn giao thông mà còn thay đổi cách tiếp cận thông tin một cách hiệu quả

Không chỉ có trách nhiệm với giáo dục học đường, cuối năm 2025 Toyota Việt Nam cũng chính thức khởi động Chương trình "Toyota chung tay xanh hóa học đường" tại Trường tiểu học Ngọc Thanh B, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, trong năm 2025 hơn 280 cây bóng mát đã được trồng mới tại 9 trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc 3 tỉnh thành phố bao gồm: Phú Thọ, Đà Nẵng và An Giang. Sau 10 năm triển khai, chương trình đã đóng góp hơn 9.800 cây xanh cho 104 trường học tại 28/34 tỉnh thành trên cả nước.

Việc sử dụng các lốp ô tô đã qua sử dụng làm sân chơi cho trẻ em góp phần bảo vệ môi trường sống

Tại lễ phát động, Toyota cũng tiến hành bàn giao một sân chơi với diện tích khoảng 250m2 cho các em học sinh Trường tiểu học Ngọc Thanh B trong khuôn khổ Chương trình "Hành trình thứ hai của lốp" năm 2025. Điểm đặc biệt là các đồ chơi như xích đu, bập bênh, cầu trượt, cầu thăng bằng… đều được làm từ lốp xe ô tô đã qua sử dụng với nhiều màu sắc và hình khối đa dạng, vừa tạo không gian lành mạnh cho trẻ em, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Song song với đó, vì mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp Việt Nam, chương trình Học bổng Toyota được Toyota Việt Nam triển khai trong suốt 29 năm từ 1997 đến nay. Năm 2025, Toyota tiến hành trao tặng 115 suất học bổng với tổng giá trị 690 triệu đồng cho các sinh viên xuất sắc chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật, môi trường, trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo của 18 trường đại học trên cả nước.

Đồng thời, với mong muốn hỗ trợ nâng cao điều kiện học tập và rèn luyện của sinh viên, chương trình năm nay đã trao tặng 1 xe Avanza Premio và 1 xe Land Cruiser đã qua sử dụng cho hai trường Đại học, Cao đẳng để phục vụ công tác giảng dạy của các trường. Đồng thời, đại lý Toyota Vinh, Toyota Quảng Bình và Toyota Sông Lam cũng tham gia chương trình và trao tặng 8 suất học bổng với tổng giá trị 48 triệu đồng cho các sinh viên.

Tính đến nay, chương trình đã trao tặng tổng cộng hơn 3.000 suất học bổng, trong đó, nhiều sinh viên nhận học bổng đã gia nhập Toyota, hệ thống đại lý và có những đóng góp đáng kể cho công ty. Đồng thời, chương trình đã trao tặng hơn 200 thiết bị (động cơ, hộp số...) và 7 ô tô đã qua sử dụng cho các trường.

29 năm Toyota Việt Nam kiên trì với trách nhiệm nuôi dưỡng một thế hệ trẻ Việt tài năng bằng những suất học bổng ý nghĩa

Là một trong những công ty cung cấp giải pháp di chuyển hàng đầu tại Việt Nam, bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, Toyota luôn nỗ lực triển khai nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa trên các lĩnh vực như: Giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, An toàn giao thông, Văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường. Trong đó an toàn giao thông được coi là ưu tiên hàng đầu của Toyota.

Thông qua các hoạt động cộng đồng này, Toyota mong muốn góp phần giáo dục nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thế hệ trẻ và chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Cùng với đó, nuôi dưỡng một thế hệ trẻ người Việt tài năng và nhiệt huyết, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các ngành công nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển thịnh vượng và bền vững của đất nước.