3.000 người tham gia Carnaval đường phố và đồng diễn Khèn Mông ở Điện Biên

Ngày hội do Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và các địa phương có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức. 11 tỉnh tham gia gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy và ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên thông tin về sự kiện tại cuôc họp báo Ảnh: T.L

Tăng cường trải nghiệm thực tế

Theo BTC, ngày hội nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông; đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết tỉnh xác định việc đăng cai ngày hội vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Tinh thần tổ chức được đặt ra là "trang trọng nhưng không phô trương; giàu bản sắc nhưng không hình thức". Trong đó chú trọng tạo trải nghiệm thực tế cho người dân và du khách "được xem, được nghe, được tham gia và trực tiếp trải nghiệm", thay vì chỉ trưng bày tĩnh.

Theo đó, trong 3 ngày diễn ra sự kiện, tại phố đi bộ Mường Thanh sẽ diễn ra các hoạt động sôi nổi gồm trình diễn nghệ thuật Khèn Mông, giới thiệu nghề truyền thống, liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống, trưng bày và không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực…

Đa dạng hóa "thực đơn"

Điểm nhấn của ngày hội là Carnaval đường phố dự kiến diễn ra tối 10.10, chương trình dự kiến huy động khoảng 3.000 người, kết hợp 3 xe mô hình nghệ thuật cùng các đoàn diễu hành, nghệ nhân, diễn viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người dân. Kết thúc là màn đồng diễn nghệ thuật Khèn Mông với chủ đề "Vũ điệu kết đoàn" tại Quảng trường 7-5.

Không gian ngày hội còn bao gồm các hoạt động thể thao, ẩm thực và trải nghiệm cộng đồng. Sáu nội dung thể thao gồm bóng đá nữ 7 người, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao. Tại Phố đi bộ Mường Thanh dự kiến bố trí 11 gian trưng bày, 1 gian của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và 11 gian hàng ẩm thực.

Một điểm nhấn khác là hoạt động tham quan, trải nghiệm Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông tại Bản Lồng, xã Quài Tở, gắn với chợ phiên, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng và ẩm thực.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 9.10 tại Quảng trường 7-5, được truyền hình trực tiếp trên VTV8 và tiếp sóng trên VTV5. Lễ bế mạc, diễn ra lúc 20 giờ ngày 11.10 tại cùng địa điểm.

Theo lãnh đạo tỉnh Điện Biên, bằng việc giúp lan tỏa sâu rộng hơn bản sắc văn hóa Mông, sự kiện sẽ giúp mang đến cơ hội phát triển du lịch, quảng bá sản phẩm địa phương và mở rộng sinh kế cho người dân.