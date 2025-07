30.000 USD cho đội vô địch giải bóng đá Công an - Cảnh sát ASEAN mở rộng

Thứ trưởng Bộ Công an giữ vai trò Trưởng ban Tổ chức

Giải đấu được tổ chức theo Quyết định 280/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do Bộ Công an chủ trì với sự phối hợp của Cục Công tác chính trị, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các đối tác chiến lược trong ngành thể thao, truyền thông và doanh nghiệp. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ vai trò Trưởng ban Tổ chức, cùng 28 thành viên phụ trách điều phối toàn diện giải đấu.

Còi vàng Hoàng Ngọc Hà tham gia điều hành trận đấu

8 đội bóng sẽ tranh tài, gồm: 5 đội từ ASEAN (Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore, Timor Leste), 1 đội khách mời ngoài ASEAN (Ausaka) và 2 đội chủ nhà (CAND Việt Nam I và CAND Việt Nam II). Bảng A: CAND Việt Nam I, Lào, Thái Lan, Campuchia. Bảng B: CAND Việt Nam II, Australia, Singapore, Đông Timor. Các đội được chia đều vào 2 bảng và thi đấu vòng tròn 1 lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào đá bán kết, chung kết để chọn ra đội vô địch. Đặc biệt, lực lượng trọng tài gồm cả trọng tài quốc tế và Việt Nam giàu kinh nghiệm, đảm bảo tính khách quan và chất lượng chuyên môn cao nhất. Trong đó có trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà - đương kim Còi vàng Việt Nam được mời làm nhiệm vụ tại giải.

Đại tá Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục công tác chính trị, Bộ công an chủ trì họp báo Ảnh: BTC

Các quan chức tham gia họp báo Ảnh: BTC

Buổi họp công tác chuẩn bị tổ chức giải bóng đá Công an - Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng diễn ra tại Hà Nội ẢNH: ANTV

Bên cạnh tính chất thể thao, giải đấu còn mang thông điệp ngoại giao nhân dân và hợp tác khu vực – là dịp để các lực lượng công an, cảnh sát ASEAN tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, góp phần vì hòa bình – ổn định – phát triển bền vững trong khu vực. Đồng thời, sự kiện cũng quảng bá hình ảnh Việt Nam hiếu khách, thân thiện, một điểm đến du lịch – thể thao hấp dẫn qua hệ thống truyền thông đa nền tảng.

Giải đấu năm nay sở hữu cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên tới hơn 70.000 USD (tương đương 1,83 tỉ đồng). Đội vô địch sẽ nhận 30.000 USD (khoảng 784 triệu đồng), trong khi đội á quân được trao 15.000 USD (khoảng 392 triệu đồng) và hai đội đồng hạng ba nhận 10.000 USD (khoảng 261 triệu đồng). Ngoài ra, giải còn vinh danh đội bóng có tinh thần thi đấu đẹp với giải phong cách trị giá 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng). Các danh hiệu cá nhân như Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Vua phá lưới, Tổ trọng tài xuất sắc... cũng sẽ nhận được phần thưởng riêng, góp phần tạo thêm động lực và sức hấp dẫn cho mỗi trận đấu.

Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Thanh Hà kỳ vọng giải sẽ thành công Ảnh: BTC

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà, Còi vàng Việt Nam 2025 điều hành giải

Tất cả các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên FPT Play, đồng thời dự kiến tiếp sóng VTV, ANTV và một số kênh địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao chân chính, cao thượng đến người dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Về công tác hậu cần, các đoàn sẽ được lưu trú tại khách sạn 4 sao, có đầy đủ phòng tập gym, bể bơi, khu phục hồi thể lực, cùng đội ngũ phiên dịch và phương tiện di chuyển chuyên nghiệp, đảm bảo điều kiện thi đấu và sinh hoạt tốt nhất trong suốt thời gian tham dự giải.

Giải bóng đá Công an - Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025 không chỉ là một cuộc tranh tài kịch tính trên sân cỏ mà còn là bản giao hưởng thể thao - văn hóa - ngoại giao thể hiện vai trò ngày càng lớn mạnh của Việt Nam trong mạng lưới hợp tác khu vực, khẳng định vị thế của lực lượng CAND trong xây dựng hình ảnh hiện đại, hội nhập và bản lĩnh.

Ông Đỗ Vinh Quang phát biểu tại họp báo Ảnh: BTC

Ông Đỗ Vinh Quang - Phó chủ tịch Tập đoàn T&T Group (đơn vị tài trợ của giải) nhấn mạnh: "T&T Group luôn xác định trách nhiệm xã hội là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển. Trong hơn 30 năm qua, chúng tôi kiên định với triết lý “phát triển doanh nghiệp gắn liền với phụng sự cộng đồng”, trong đó thể thao là lĩnh vực được đặc biệt quan tâm. Thể thao không chỉ rèn luyện sức khỏe, tinh thần mà còn góp phần lan tỏa lòng tự hào dân tộc và hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, năng động, hiếu khách tới bạn bè quốc tế.

Đối với giải bóng đá năm nay, T&T Group và ngân hàng SHB cam kết đồng hành toàn diện để giải diễn ra chuyên nghiệp, an toàn, đậm bản sắc, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an Việt Nam bản lĩnh, kỷ luật, thân thiện, đồng thời lan tỏa hình ảnh con người và đất nước Việt Nam trong khu vực".