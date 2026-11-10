34 năm Nam Long: Kiên định với những giá trị xã hội cần

Từ một doanh nghiệp xây dựng thành lập năm 1992 đến tầm nhìn tập đoàn bất động sản tích hợp, hành trình 34 năm của Tập đoàn Nam Long phản ánh sự chuyển dịch trong nhu cầu nhà ở và cách tổ chức không gian sống tại Việt Nam. Qua nhiều chu kỳ thị trường, doanh nghiệp từng bước phát triển, với một định hướng xuyên suốt: Tạo ra những sản phẩm và môi trường sống đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, nhà đầu tư.

Từ giải quyết nhu cầu nhà ở đến tư duy phát triển đô thị

Năm 1992, từ căn phòng 28 m² cùng 7 thành viên sáng lập, Công ty TNHH Xây dựng Nam Long ra đời với ước nguyện giản dị: "Làm một viên gạch đóng góp cho nền kiến trúc, xây dựng Việt Nam đẹp, dân tộc hiện đại". Từ khởi đầu đó, Nam Long không ngừng trăn trở về giấc mơ an cư của người Việt và khát vọng trở thành một con rồng phương Nam đầy kiêu hãnh.

Đến năm 1995, từ vai trò nhà thầu phụ, Nam Long vươn mình trở thành một trong 5 công ty tư nhân kinh doanh bất động sản đầu tiên tại Việt Nam. Năm 1996, khi phần lớn thị trường phân lô bán nền, Nam Long đã chính thức công bố chương trình "Nhà Nam Long", đánh dấu khát vọng xây những nơi ở có quy hoạch chỉn chu cho người Việt.

Từ 2005, sau khi chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, Nam Long đưa ra thị trường dòng căn hộ vừa túi tiền mang thương hiệu EHome. Sau đó, các dòng sản phẩm vừa sức mua thị trường như căn hộ biệt lập Flora và nhà phố, biệt thự Valora lần lượt ra đời. Các dòng sản phẩm này đều bám sát nhu cầu thực của xã hội với các tiêu chí riêng về tiêu chuẩn sản phẩm và mức giá phù hợp với đại đa số người dân Việt Nam.

Nam Long phát triển dải sản phẩm đa dạng, đáp ứng đúng nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn của thị trường ẢNH: NAM LONG

Những dòng sản phẩm tối ưu giá được "mix" trong các khu quy hoạch đầy đủ, chỉn chu đã đưa Nam Long trở thành Nhà phát triển Bất động sản vừa túi tiền hàng đầu Việt Nam những năm 2020. Đây cũng là giai đoạn đánh dấu chiến lược hợp tác quốc tế rõ rệt nhất của Nam Long khi liên tục chào đón các đối tác quốc tế lớn đến từ Mỹ, Malaysia, Singapore và Nhật Bản đầu tư vào công ty ở cấp độ công ty và dự án.

Sau 2020, khi thị trường bất động sản Việt Nam trưởng thành hơn, trong định hướng quy hoạch tổng thể TP.HCM và cả nước, việc phát triển không gian đô thị, hạ tầng giao thông liên vùng, hình thành các khu đô thị vệ tinh có quy hoạch đồng bộ, trở thành yêu cầu cấp thiết của xã hội. Đó cũng là lúc Nam Long triển khai chiến lược chuyển đổi, đẩy mạnh phát triển các khu đô thị tích hợp quy mô lớn tại những khu vực lân cận TP.HCM, gắn phát triển nhà ở với hạ tầng xã hội và hệ sinh thái tiện ích phục vụ cư dân. Từ đây, Nam Long giải "bài toán" lớn hơn của thời đại, kiến tạo những khu đô thị đáng sống tại các vị trí chiến lược của tương lai.

Sự chuyển dịch này đánh dấu bước phát triển trong tư duy kinh doanh của Nam Long: Từ việc cung cấp sản phẩm nhà ở sang kiến tạo môi trường sống trong những khu đô thị được quy hoạch bài bản và giàu bản sắc.

Những khu đô thị đáng sống và giàu bản sắc

Từ phát triển nhà ở đơn lẻ, Nam Long phát triển mô hình khu đô thị tích hợp (Integrated Township) tại các vùng vệ tinh, đáp ứng 5 trụ cột: Sống - Làm việc - Học tập - Giải trí - Mua sắm (Live - Work - Learn - Play - Shop).

Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Thanh - nguyên Giám đốc Khối quản lý thiết kế dự án Tập đoàn Nam Long - là một trong những người góp phần tạo nên bản sắc đô thị của Nam Long trong hơn 3 thập kỷ qua. Trong tư duy của ông, một đô thị có giá trị thực phải mang đến cho con người 2 điều quý giá, mà nhịp sống hiện đại thường lấy đi: Thời gian và Sự an tâm. Ở đó, từ ô cửa nhà mình, cư dân luôn có thể ngắm nhìn mảng xanh trong tầm mắt và quảng trường công viên như một phòng khách nối dài, mời gọi họ bước ra khuôn viên chung, an tâm ngồi xuống kết nối với chính mình, thiên nhiên và xóm giềng.

Mỗi khu đô thị của Nam Long đều là sự hòa nhịp giữa dòng chảy tự nhiên và vị trí chiến lược đón đầu các trục hạ tầng quốc gia, tâm điểm của kết nối vùng.

Ở khu nam TP.HCM, Mizuki Park (26 ha) được Nam Long phát triển cùng Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad. Nằm giữa hai tuyến kênh Ngang và kênh Lào, khu đô thị dành hơn 71% diện tích toàn khu cho kênh đào điều hòa, vườn Nhật và công viên. Nơi đây hiện là chốn an cư của hơn 4.000 gia đình và được vinh danh là "Top 10 dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam" (VNREA). Phân khu Trellia Vista đang mở bán, với chính sách sở hữu chỉ từ 400 triệu đồng, thanh toán 34 triệu đồng/tháng.

Tọa lạc tại cửa ngõ phía tây, khu đô thị Waterpoint (355 ha, Tây Ninh) ôm trọn 5,8 km sông Vàm Cỏ Đông, sở hữu 95 ha mảng xanh mặt nước, 8 km kênh đào, 13 km đường dạo bộ và 8 km đường xe đạp. Khu đô thị đón đầu lợi thế hạ tầng từ đường Vành đai 4 và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đến nay, hơn 1.500 sản phẩm đã được bàn giao, vận hành đồng bộ công viên Central Park 25 ha, Country Club 3 ha, trường EMASI Plus, Talent Kids Academy, phòng khám, bến du thuyền.

Năm 2026, khu đô thị Waterpoint xuất sắc giành cú đúp giải thưởng, gồm "Best Mega Township Development" (PropertyGuru Vietnam Property Awards) và Top 10 khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam (VNREA). Đồng thời, phân khu Solaria Rise đạt Chứng chỉ công trình xanh EDGE của IFC. Phân khu Park Village đang bàn giao 96 căn biệt thự; Dự án Solaria Rise cất nóc trong khi đó phân khu Rivera Nagomi vừa được giới thiệu đến khách hàng với mức giá 5,5 tỉ đồng/nhà phố vườn.

Trong phát triển đô thị tích hợp, Nam Long chú trọng xây dựng cộng đồng, với mong muốn kiến tạo môi trường sống mà mỗi cư dân đều cảm thấy gắn bó và thuộc về ẢNH: NAM LONG

Tại Đồng Nai, cửa ngõ phía đông TP.HCM, Izumi City (170 ha, Đồng Nai) trải dọc hơn 5,5 km mặt sông, dành trọn 20 ha không gian xanh và 6 ha mặt nước. Tọa lạc tại tâm điểm hành lang kinh tế ven sông, Izumi City đón đầu làn sóng hạ tầng nghìn tỷ từ Đường Vành đai 3, Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân golf chuẩn quốc tế và sân bay quốc tế Long Thành. Dự án được vinh danh là "Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam" (VNREA). Cuối năm 2026, Nam Long đẩy mạnh giới thiệu các dòng compound tại phân khu Izumi Gardenia và Izumi Canaria; chính thức khai trương clubhouse và ra mắt nhà mẫu thực tế vào tháng 12.2026.

Trong khi đó, Elyse Island (45 ha) nằm biệt lập trên đảo Đại Phước, giữ gần như nguyên vẹn vẻ thanh bình của một cồn đảo tự nhiên hiếm có. Dự án ghi dấu sự đồng hành giữa Nam Long và đối tác Nhật Bản Nishi-Nippon Railroad trong hành trình kiến tạo không gian sống tinh tuyển, cao cấp, hài hòa với thiên nhiên. Sự kiện trải nghiệm "Sống đặc quyền trên đảo tự nhiên" đang diễn ra tại Rex Hotel (TP.HCM), kéo dài từ nay đến tháng 2.2027, song song với chuỗi sự kiện giải golf và giới thiệu dự án tại Hà Nội vào tháng 12.2026.

Tại Cần Thơ, Nam Long II Central Lake (43,8 ha) ghi dấu ấn 20 năm đồng hành cùng địa phương. Khu đô thị tích hợp này là nơi an cư của gần 2.000 cư dân, với công viên hồ trung tâm rộng 3,36 ha và cụm thể thao 5.700 m² gồm 11 sân pickleball đạt chuẩn quốc tế. Dự án đã hoàn tất cấp sổ hồng cho cư dân EHomeS vào tháng 9.2026 và đang giới thiệu bộ sưu tập nhà phố thương mại CATA House mặt tiền hai đại lộ 47 m.

Song hành cùng tiện ích, bản sắc đô thị của Nam Long được bồi đắp bởi triết lý quy hoạch "thuận tự nhiên" và tư duy lấy con người làm trung tâm (Human-centric Design). Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Thanh - nguyên Giám đốc Khối Quản lý thiết kế dự án Tập đoàn Nam Long - chia sẻ: "Điều thú vị là giá trị của kiến trúc không nằm ở những gì được xây lên mà ở những khoảng không được giữ lại. Chính khoảng không này mới là nơi con người gặp gỡ, trò chuyện và tạo nên đời sống".

Nam Long ưu tiên giữ lại sông rạch, phát triển mặt nước, cây xanh và cảnh quan như một phần của đô thị, không phải là tiện ích bổ sung ẢNH: NAM LONG

Giá trị thực tạo nên sự đồng điệu và tiếp nối

Suốt 34 năm, triết lý giá trị thực hiện diện xuyên suốt trong quá trình Nam Long phát triển hơn 11 khu đô thị trên cả nước, mang lại tổ ấm cho hơn 33.000 gia đình. Giá trị thực tại Nam Long xây dựng trên ba trụ cột: Sản phẩm thực - Đối tác thực - Cam kết thực.

Ở trụ cột sản phẩm thực, Nam Long tiêu chuẩn hóa từng dòng sản phẩm. Từ EHome, Flora đến Valora đều được tính toán kỹ lưỡng về công năng, vật liệu, diện tích và chi phí sinh hoạt dài hạn, giúp người mua không phải chịu áp lực tài chính quá sức. Cụ thể, Nam Long xây dựng công thức tài chính cho người mua nhà: Tổng chi phí trả góp nhà ở hàng tháng chiếm tối đa 30% thu nhập gia đình, và giá bán căn hộ tương đương mức tích lũy trong 6 năm của một hộ.

Nam Long có được sự đồng điệu sâu sắc với các đối tác quốc tế, tạo nên trụ cột Đối tác thực. Trên hành trình 34 năm, năng lực hợp tác quốc tế sâu rộng là động lực quan trọng giúp Nam Long duy trì sự ổn định qua hơn ba thập kỷ, với sự đồng hành của IFC (World Bank), Goldman Sachs, Mekong Capital, Keppel Land ở cấp độ công ty cũng như mối quan hệ đồng kiến tạo với các tập đoàn hàng đầu Nhật Bản như Hankyu Hanshin Properties, Nishi-Nippon Railroad và Tokyu Corporation ở cấp độ dự án.

Bà Nguyễn Thanh Hương - quyền Tổng giám đốc Tập đoàn kiêm Giám đốc Khối đầu tư Nam Long - chia sẻ về mô hình đồng kiến tạo: "Hợp tác quốc tế là cùng chia sẻ lợi nhuận và cùng phân tán rủi ro. Các đối tác Nhật Bản mang đến kỷ luật quản trị, quy chuẩn chất lượng khắt khe và nguồn vốn dài hạn. Nam Long đóng góp sự am hiểu thị trường, năng lực thích ứng địa phương cùng tinh thần minh bạch, chính trực".

Thước đo thành công và giá trị thực của các khu đô thị tích hợp của Nam Long được thể hiện qua sức sống đô thị và nụ cười hạnh phúc của cư dân ẢNH: NAM LONG

Ông Fukumoto Shota - Tổng giám đốc Hankyu Hanshin Properties Việt Nam - khẳng định: "Lý do lớn nhất giúp hai bên hợp tác bền chặt là có chung triết lý phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu thực của người dân. Dù đến từ hai quốc gia khác nhau, đây chính là nền tảng vững chắc để tiếp tục hợp tác lâu dài".

Trong khi đó, ông Koji Haruyama - Tổng giám đốc Nishi-Nippon Railroad Properties Việt Nam - nhấn mạnh sự đồng điệu trong triết lý bất động sản giá trị thực với Nam Long. "Giá trị thực được tạo nên từ tính minh bạch về pháp lý và sự đáng tin cậy về chất lượng, tiến độ. Nam Long luôn kiên trì theo đuổi hai yếu tố này. Đó là lý do chúng tôi đã đồng hành 10 năm và hoàn toàn có thể tiếp tục hợp tác trong 10 năm, thậm chí 20 năm nữa", ông Koji Haruyama nói.

Đánh giá cao Nam Long về tư duy làm điều xã hội cần, ông Nakamura Masaki - Giám đốc Khối kinh doanh quốc tế Tokyu Corporation kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tokyu Development - chia sẻ: "Nam Long không đơn thuần phát triển bất động sản hay bán nhà ở, mà đặt mình vào vị trí cư dân để xây dựng hệ sinh thái theo tầm nhìn dài hạn, nâng cao chất lượng sống và giá trị toàn khu vực. Sự tương đồng này sẽ giúp hai bên tiếp tục kiến tạo những khu đô thị chuẩn mực".

Triển lãm Nam Long Experience 2026 thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan, cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng đến sản phẩm có giá trị sử dụng thực ẢNH: NAM LONG

Ở trụ cột Cam kết thực, uy tín của doanh nghiệp thể hiện trực tiếp qua kết quả thực thi, cam kết giữ lời hứa với khách hàng. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang nói về chữ tín của Nam Long: "Điều Nam Long kiên định theo đuổi là hiện thực hóa sản phẩm thực tế đúng từng chi tiết như bản vẽ thiết kế. Từng chuyên viên kinh doanh hay đội ngũ tiếp thị khi giới thiệu sản phẩm Nam Long ra thị trường đều sẽ có niềm tin tuyệt đối rằng dự án ấy chắc chắn sẽ thành hình trong đời thực. Chúng tôi bán một thứ mà xã hội thực sự cần, và quan trọng hơn cả là giữ trọn lời hứa với khách hàng, đúng từng cam kết về chất lượng và tiến độ đã công bố".

Sau 34 năm, triết lý "bất động sản giá trị thực" đã và vẫn luôn hiện diện xuyên suốt hành trình Nam Long phát triển. Ở đó, Nam Long luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển những khu đô thị đáng sống, nơi mỗi người có thể an cư, lập nghiệp và vun đắp cuộc sống qua nhiều thế hệ.

Như cách mà chủ tịch Nam Long từng chia sẻ, ai sinh ra cũng cần có những động lực lớn, cần tìm thấy một động cơ để cống hiến trong cuộc đời. Nam Long cũng là một con người, cũng cần có những cống hiến. Và cống hiến lớn nhất của một doanh nghiệp bất động sản Việt Nam đó là làm sao để nhiều người Việt có thể sở hữu tổ ấm dễ dàng.