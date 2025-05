35.000 hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới tại Vesak 2025: 'Tâm an, thế giới an'

Lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới trong khuôn khổ đại lễ Vesak 2025 có sự tham gia của 12.000 người, trong đó, có nhiều phật tử của các chùa, sau khi chiêm bái xá lợi Phật đã ở lại cùng tham dự.

Buổi lễ có sự tham gia của Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó chủ tịch Ủy ban tổ chức đại lễ Vesak 2025; hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc tế đại lễ Vesak (ICDV); ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng 12.000 tăng ni, phật tử và đại biểu đến từ 85 quốc gia, vùng lãnh thổ.

12.000 người cùng thắp nến 35.000 hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới ẢNH: NHẬT THỊNH

Phát biểu khai mạc, hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: "Ngọn lửa từ bi hôm nay được thắp sáng không chỉ để chiếu rọi không gian, mà là để soi chiếu lòng người. Khi tâm an thì thế giới an. Khi mỗi người biết sống với chánh niệm từ bi, thì xã hội sẽ không còn bạo động, xung đột hay kỳ thị. Đức Phật dạy, hận thù không thể hóa giải bằng hận thù, chỉ có tình thương mới hóa giải được hận thù. Từ ánh sáng của ngọn đèn hôm nay, chúng ta nguyện thắp sáng một tương lai nơi lòng người chan chứa hiểu biết, trái tim tràn đầy thương yêu".

Ban tổ chức đã thắp sáng 35.000 hoa đăng. Trong đó có 20.000 hoa đăng bằng giấy đốt nến, 10.000 hoa đăng chạy bằng pin (đề phòng trời mưa) và 5.000 hoa đăng để quanh khu vực phía trên bờ hồ trong công viên Láng Le có chất liệu bằng nhựa.

Buổi lễ hoa đăng diễn ra trong không khí trang nghiêm ẢNH: NHẬT THỊNH

Hòa thượng Bhikkhu Bodhi là một nhà sư Phật giáo đến từ New York (Mỹ). Sau khi hoàn thành chương trình đại học, ngài đến Sri Lanka thọ giới sa di vào năm 1972 và thọ giới tỳ kheo năm 1973 ẢNH: NHẬT THỊNH

Đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới có các đại biểu đến từ 85 quốc gia, vùng lãnh thổ ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại buổi lễ, hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch ICDV chia sẻ, rất xúc động khi chứng kiến những ngọn đèn hoa đăng được thắp sáng tại Việt Nam, trong ánh đèn hoa đăng ấy, hòa thượng thấy được niềm tin, lòng từ bi và trách nhiệm toàn cầu của Việt Nam. Phật giáo không chỉ là tôn giáo, mà còn là con đường dẫn nhân loại đến hòa bình đích thực: hòa bình bên ngoài khởi nguồn từ hòa bình bên trong.

"Chúng ta hãy cùng nhau phát nguyện hướng đến sự thanh tịnh. Với tâm thanh tịnh ấy, chúng ta hãy làm nhiều thiện hạnh, đem lại lợi lạc cho muôn loài. Đó chính là tinh thần của Phật giáo dấn thân, hành động vì lợi ích chúng sinh mà không chấp vào hành động, không cầu báo đáp. Đó cũng là tinh túy của phiên thảo luận toàn thể trong buổi chiều hôm nay", Chủ tịch ICDV nói.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cũng bày tỏ sự cảm kích trước việc Giáo hội cùng tăng ni, phật tử đã dành những phút giây trang nghiêm để tưởng niệm hơn 3 triệu đồng bào và chiến sĩ Việt Nam hy sinh vì nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc.

Ông nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo và tự do tín ngưỡng không tôn giáo của mọi người dân Việt Nam. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam và mọi người dân, người có đạo và không có đạo, đều đồng hành đoàn kết, từ bi, cùng toàn dân tộc xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và ấm no.

Phật tử và các tình nguyện viên cùng tham dự đêm hoa đăng ẢNH: NHẬT THỊNH

Hòa thượng chủ tịch ICDV - Phra Brahmapundit cho biết ngài thấy được lòng từ bi, trách nhiệm toàn cầu của Việt Nam khi 35.000 hoa đăng được thắp lên ẢNH: NHẬT THỊNH

Các đại biểu cầu nguyện hòa bình dưới ánh hoa đăng xếp hình bản đồ Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Ánh hoa đăng lung linh ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM và công viên Láng Le ẢNH: NHẬT THỊNH

Những ngọn đèn được thả dưới lòng hồ công viên Láng Le ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong đại lễ Vesak 2025, các đại biểu luôn nhấn mạnh tinh thần từ bi, đoàn kết, bao dung để có nội tâm an lạc, kiến tạo thế giới bình an ẢNH: NHẬT THỊNH

Hoa đăng sáng rực dọc công viên Láng Le ẢNH: NHẬT THỊNH