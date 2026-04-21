36 giờ khám phá Hội An theo cách của báo Mỹ New York Times

"Mặc dù du lịch đại chúng thường khiến khu phố cổ Hội An trở nên quá tải, nhưng một số điểm đến mới hấp dẫn nhất lại nằm ngoài khu vực này, nơi các quán cà phê và nhà hàng mọc lên bên cạnh những cánh đồng lúa yên tĩnh. Tháng 4 là thời điểm đặc biệt dễ chịu: Ban đêm có gió nhẹ, biển cả mời gọi, và mùa mưa vẫn chưa đến", New York Times viết.

Thứ sáu

5 giờ chiều: Bơi dưới ánh hoàng hôn

Người dân địa phương, một cách khôn ngoan, thường không bơi vào giữa trưa nắng gắt. Thời điểm lý tưởng nhất là ngay trước hoàng hôn. Khi bạn chìm vào làn nước biển mát lạnh, những lớp sương mờ lơ lửng giữa dãy núi Ngũ Hành Sơn và bán đảo Sơn Trà ở phía bắc trông giống như một bức tranh màu nước pastel, liên tục chuyển động khi những tia nắng cuối cùng lan tỏa khắp bầu trời.

Người dân địa phương bơi ở biển An Bàng Ảnh: Linh Phạm

7 - 9 giờ 30 tối: Thưởng thức ẩm thực, nhâm nhi cocktail trong làn gió mát mẻ

Cách bãi biển vài phút lái xe về phía nam, nằm gần cộng đồng dân cư trên một hòn đảo nhỏ giữa sông gọi là làng rau Trà Quế, là nhà hàng Mua, một nhà hàng sang trọng có tên gọi nghĩa là "mùa" trong tiếng Việt để thưởng thức các món ăn đậm chất địa phương.

Sau đó thì mất khoảng 10 phút về phía nam, băng qua những cánh đồng lúa thơm ngát, hướng về phố cổ để đến Market Bar, nơi có tầm nhìn ra sông Thu Bồn và một cây đa cao vút từ sân thượng - một địa điểm lý tưởng để thưởng thức đồ uống trong làn gió chiều mát mẻ. Nếu muốn tìm một địa điểm gần biển hơn, Soul Kitchen và Roots Bar bên bãi biển An Bàng - cùng với Eight Days a Week xa hơn về phía nam bờ biển - đều mang đến không gian mộc mạc, giản dị với nhạc sống.

Thứ bảy

8 giờ sáng: Tham quan phố cổ

Phố cổ nhỏ gọn, dễ dàng đi bộ khám phá. Bắt đầu từ khu ẩm thực thế kỷ 19 trong chợ Hội An, nơi các tiểu thương phục vụ các món đặc sản địa phương phía sau những chồng nem cuốn và tôm tươi (Anthony Bourdain đã ăn ở quầy của Hải Chiến khi quay phim "Không đặt chỗ"). Tiếp tục đến Bảo tàng Gốm Thương mại, Hội quán Phúc Kiến trang trí công phu, tiếp đến hãy ghé thăm nhà cổ Đức An, một ví dụ được bảo tồn tốt về những dãy nhà phố hẹp từng định hình thời kỳ hoàng kim thương mại của Hội An. Kết thúc hành trình tại chùa Cầu có mái che, một công trình kiến trúc nổi tiếng nhất của Hội An, với tuổi đời 400 năm.

Hội quán Phúc Kiến ở Hội An Ảnh: Linh Phạm

12 giờ trưa: Thưởng thức bánh bao hoa hồng trắng

Hãy đến nhà cổ Quan Thắng để nếm thử một số món ăn truyền thống của Hội An, như bánh bao hoa hồng trắng hoặc cơm gà Hội An. Các công thức nấu ăn đã được truyền lại qua nhiều thế hệ; Diệp Ái Phương, người đón tiếp du khách, là hậu duệ đời thứ bảy của Quan Thắng, thương nhân người Hoa đã xây dựng ngôi nhà này.

2 giờ chiều: May đồ

Du khách có thể may đồ tại cửa hàng cao cấp Metiseko, hoặc Yaly Couture và BeBe Tailor, mỗi cửa hàng đều có nhiều chi nhánh, nổi tiếng với các bộ vest và váy (thời gian hoàn thành dự kiến từ một đến hai ngày). Để có trải nghiệm khác biệt, thử đặt làm giày riêng tại quầy hàng của Lucia Thoi ở chợ Hội An.

5 giờ 30 chiều: Thưởng thức xiếc tre mê hoặc

Hãy đến sớm tại Trung tâm Hội An Lune để xem buổi biểu diễn Teh Dar hàng ngày lúc 6 giờ chiều, một màn trình diễn nhào lộn đầy mê hoặc và táo bạo, kết hợp giữa văn hóa dân gian Tây nguyên với xiếc đẳng cấp thế giới và múa đương đại.

Ẩm thực và phong cảnh đồng quê thu hút du khách Ảnh: Linh Phạm

8 giờ tối: Đặc sản địa phương

Thưởng thức món ăn đặc trưng của Hội An: cao lầu. Nguồn gốc của món ăn này vẫn còn gây tranh cãi, nhưng những lát thịt lợn ướp ngọt mỏng gợi nhớ đến xá xíu của Trung Quốc, trong khi sợi mì dày, dai lại gợi nhớ đến mì udon của Nhật Bản - phản ánh quá khứ của nơi này như một cảng thương mại sầm uất. Tuy nhiên, cách chế biến lại mang đậm chất Việt Nam. Da heo giòn, rau thơm tươi, giá đỗ và một chút nước dùng làm nên một tô cao lầu hoàn chỉnh, với ớt, chanh và nước mắm được thêm vào cho vừa khẩu vị.

Tại Hội An du khách có dịp thử một loại rượu gạo Việt Nam được sản xuất từ giống gạo cao cấp ST25 trong ngôi nhà cổ.

Du khách tạo dáng chụp ảnh trước cổng chùa Ba Mụ ở khu phố cổ Ảnh: Linh Phạm





Chủ nhật

9 giờ sáng: Trốn về quê

Bắt đầu buổi sáng tại Café Slow, mở cửa từ năm 2023 tại làng rau Trà Quế, nơi các con hẻm được đặt tên theo các loại thảo mộc và cây cỏ. Quán cà phê, nằm trong một tòa nhà gỗ mộc mạc, có chỗ ngồi ngoài hiên nhìn ra những luống rau - lý tưởng để nhâm nhi một ly Americano trong khi lắng nghe tiếng chim hót. Tiếp theo, hãy đến An Nhan, một quán cà phê kiêm không gian văn hóa bên trong nhà sàn bằng gỗ, được vận chuyển từ tỉnh Nghệ An. Trên tầng, bạn sẽ tìm thấy các sản phẩm thủ công mỹ nghệ bao gồm tượng gỗ, vải thổ cẩm và đồ gốm do các nghệ nhân thuộc các dân tộc thiểu số của Việt Nam làm ra.

11 giờ 30 sáng - 1 giờ 30 chiều:

Thưởng thức bữa ăn bên cạnh những thửa ruộng lúa xanh mướt ở làng rau Trà Quế; gặp gỡ các nghệ sĩ và thợ dệt lụa; thư giãn với nghi lễ trà đạo Việt Nam để kết thúc hành trình 36 giờ khám phá Hội An.