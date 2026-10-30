37 tuổi, táo bón xen tiêu lỏng nhiều tháng mới phát hiện ung thư đại trực tràng

Nhiều tháng rối loạn đại tiện, không ngờ mắc ung thư

Suốt nhiều tháng, bệnh nhân thường xuyên gặp tình trạng đại tiện bất thường. Có thời điểm chị bị táo bón, nhưng sau đó lại tiêu lỏng, kèm những cơn đau âm ỉ vùng hông trái. Nghĩ rằng các triệu chứng có thể liên quan đến chế độ ăn uống hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường, chị chưa chủ động thăm khám sớm để tìm nguyên nhân.

Chỉ đến khi thực hiện nội soi đại tràng tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng, bệnh nhân mới phát hiện tổn thương ác tính ở đại trực tràng. Thời điểm được chẩn đoán, bệnh đã ở giai đoạn tiến triển, người bệnh phải tiếp tục điều trị bằng phẫu thuật kết hợp các phương pháp chuyên sâu.

Điều đáng chú ý ở trường hợp này là những biểu hiện ban đầu không quá khác biệt so với các rối loạn tiêu hóa thường gặp. Táo bón, tiêu lỏng hay đau bụng âm ỉ đều có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân, khiến người bệnh dễ chủ quan.

Tổn thương ác tính ở giai đoạn tiến triển được phát hiện qua nội soi đại tràng

Khi nào thay đổi thói quen đại tiện là dấu hiệu cảnh báo?

Theo bác sĩ, không phải cứ táo bón hoặc tiêu lỏng là mắc ung thư đại trực tràng. Những biểu hiện này còn có thể liên quan đến chế độ ăn uống, rối loạn chức năng tiêu hóa hoặc các bệnh lý đường ruột khác. Tuy nhiên, điều cần chú ý là sự thay đổi kéo dài hoặc tái diễn bất thường so với thói quen đại tiện trước đó.

Ung thư đại trực tràng có thể biểu hiện bằng tình trạng táo bón, tiêu lỏng, thay đổi thói quen đi tiêu, đau bụng, đi ngoài ra máu, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc thiếu máu không giải thích được.

Ở giai đoạn sớm, bệnh đôi khi không gây ra những triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào mức độ đau bụng hay cảm giác khó chịu để đánh giá tình trạng bệnh.

Trường hợp bệnh nhân trên cũng cho thấy một vấn đề dễ bị bỏ sót: ung thư đại trực tràng không chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi.

Dù chưa đến độ tuổi được khuyến cáo tầm soát định kỳ đối với người có nguy cơ trung bình, người trẻ vẫn cần thăm khám khi có các dấu hiệu nghi ngờ. Việc đánh giá phải dựa trên triệu chứng, tiền sử cá nhân, gia đình và những yếu tố nguy cơ liên quan, thay vì chỉ căn cứ vào độ tuổi.

Nội soi đại tràng giúp bác sĩ quan sát trực tiếp niêm mạc đại tràng

Nội soi phát hiện những tổn thương khó nhận biết qua triệu chứng

Nội soi đại tràng là bước kiểm tra quan trọng giúp phát hiện tổn thương ác tính phía sau những biểu hiện rối loạn đại tiện kéo dài.

Thông qua nội soi, bác sĩ có thể quan sát trực tiếp niêm mạc đại tràng, nhận diện polyp, các vùng niêm mạc bất thường hoặc tổn thương nghi ngờ ung thư. Khi cần thiết, bác sĩ sẽ lấy mẫu sinh thiết để xác định bản chất tổn thương, làm cơ sở lựa chọn phương pháp điều trị.

Hiện nay, tại Trung tâm Nội soi – Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa Phương Châu, hệ thống AI ENAD được ứng dụng nhằm hỗ trợ bác sĩ trong quá trình nội soi tiêu hóa. Theo thông tin từ bệnh viện, công nghệ này có khả năng nhận diện các tổn thương kích thước chỉ vài milimet và tự động đánh dấu vùng nghi ngờ trên màn hình để bác sĩ kiểm tra kỹ hơn. Tuy nhiên, công nghệ AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ phát hiện, không thay thế đánh giá chuyên môn của bác sĩ và các bước chẩn đoán cần thiết.

Không nên xem nhẹ những thay đổi kéo dài khi đại tiện thay đổi

Bác sĩ lưu ý không nên xem nhẹ những thay đổi kéo dài khi đại tiện, dù triệu chứng ban đầu không nghiêm trọng.

Người từ 45 tuổi trở lên nên trao đổi với bác sĩ về tầm soát ung thư đại trực tràng định kỳ. Người có tiền sử gia đình mắc bệnh hoặc yếu tố nguy cơ khác có thể cần tầm soát sớm hơn.

Riêng những trường hợp xuất hiện các triệu chứng bất thường kéo dài, việc thăm khám cần được thực hiện kịp thời, không phải chờ đến tuổi tầm soát.

Phát hiện bệnh sớm có thể mở ra nhiều lựa chọn điều trị thuận lợi hơn, trong khi việc kéo dài thời gian thăm khám có nguy cơ khiến tổn thương chỉ được nhận diện khi bệnh đã tiến triển.

Tại Trung tâm Nội soi - Phẫu thuật nội soi tiêu hóa Phương Châu, 100% ca nội soi tiêu hóa đều có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm từ Tập đoàn Y tế Phương Châu sẽ đồng hành thăm khám và tư vấn hướng điều trị cá thể hóa theo tình trạng bệnh nhân. Địa chỉ: Lầu 1, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng - Số 373 Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ Hotline: 1900 54 54 66

Website: https://phuongchau.com/phuongchausoctrang/



