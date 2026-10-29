38 chuyến bay 'mở hàng' đường băng số 2 mới toanh tại sân bay Phú Quốc

Lúc 7 giờ 4 phút, chuyến bay SPQ1955 của Sun PhuQuoc Airways, sử dụng máy bay Airbus A321neo, đã hạ cánh trên đường băng số 2, ký hiệu 10L/28R. Đây là chuyến bay đầu tiên hạ cánh trên đường băng mới. Tiếp đó, Đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc tiếp tục điều hành các chuyến bay hạ cánh an toàn. Trong số các máy bay được phục vụ có các dòng thân rộng Airbus A330 và Boeing 787.

Tàu bay Sun PhuQuoc Airways hạ cánh an toàn trên đường CHC số 2 (10L/28R) tại Cảng HKQT Phú Quốc, sáng 29.10, đánh dấu chuyến bay thương mại đầu tiên khai thác trên đường CHC mới ẢNH: VATM

Đường cất hạ cánh số 2 (10L/28R) tại Cảng HKQT Phú Quốc dài 3.300 m, rộng 45 m, chính thức được đưa vào khai thác ngày 29.10 sau 8 tháng thi công, góp phần nâng cao năng lực khai thác và đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không tại Phú Quốc. Công trình đáp ứng tiêu chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), phù hợp phục vụ nhiều loại máy bay thân rộng. Công trình được trang bị hệ thống hạ cánh bằng thiết bị kết hợp thiết bị đo cự ly (ILS/DME) và hệ thống đèn hiệu cấp II (CAT II). Các thiết bị này cung cấp tín hiệu dẫn hướng, thông tin khoảng cách và tín hiệu ánh sáng, hỗ trợ phi công trong quá trình tiếp cận, hạ cánh.

Kết quả khai thác trong những giờ đầu cho thấy sự sẵn sàng của đội ngũ kiểm soát viên không lưu, hệ thống trang thiết bị và phương án điều hành bay. Hoạt động điều hành được triển khai theo quy trình chuyên môn và yêu cầu bảo đảm an toàn, với sự phối hợp giữa VATM và các đơn vị liên quan.

VATM điều hành 38 chuyến bay tại Phú Quốc trong buổi sáng đầu tiên khai thác đường băng số 2 ẢNH: VATM

Đại diện VATM cho biết, trước khi đường băng số 2 đi vào hoạt động, VATM đã chuẩn bị trang thiết bị phục vụ điều hành bay và ký kết văn bản phối hợp với Cảng HKQT Phú Quốc. Tài liệu khai thác, phương án điều hành cũng được xây dựng, ban hành phù hợp với hệ thống đường băng, đường lăn và sân đỗ mới.

Công tác đánh giá mức độ sẵn sàng khai thác tập trung rà soát hệ thống kỹ thuật, tài liệu, phương thức khai thác và năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ nhân viên. Các thay đổi được xem xét để nhận diện nguy cơ mất an toàn, đánh giá mức độ rủi ro và áp dụng biện pháp kiểm soát trước khi chuyển đổi khai thác.

Tại Đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc, kiểm soát viên không lưu được huấn luyện về phương thức bay, sơ đồ đường băng, đường lăn, sân đỗ mới, phương án điều hành và sử dụng trang thiết bị liên quan. Năng lực chuyên môn được đánh giá nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu của từng vị trí làm việc.

Đài đồng thời phổ biến các bản bổ sung thông tin hàng không (AIP SUP) và thông báo hàng không (NOTAM), giúp nhân viên nắm rõ những thay đổi liên quan đến hoạt động bay. Đơn vị cũng phối hợp với Cảng HKQT Phú Quốc và các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra các hạng mục hạ tầng trước khi đưa vào khai thác.

Đường cất hạ cánh số 2 (10L/28R) tại Cảng HKQT Phú Quốc, chính thức được đưa vào khai thác ngày 29.10, góp phần nâng cao năng lực khai thác và đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không tại Phú Quốc ẢNH: VATM

Việc đưa đường băng số 2 vào khai thác, cùng với phân khu kiểm soát tiếp cận Phú Quốc (APP Phú Quốc) đã hoạt động từ ngày 1.10, góp phần nâng cao năng lực tổ chức, điều hành hoạt động bay tại sân bay. Phân khu tiếp cận đảm nhiệm điều hành máy bay đến gần và rời khu vực sân bay, phối hợp với đài kiểm soát không lưu để duy trì luồng bay an toàn, thông suốt.

Trong bối cảnh Phú Quốc phát triển du lịch, thu hút đầu tư và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027, năng lực bảo đảm hoạt động bay cần phát triển tương ứng với hạ tầng sân bay. Từ chuẩn bị hệ thống kỹ thuật, hoàn thiện phương án khai thác đến huấn luyện nhân viên, VATM góp phần phát huy hiệu quả hạ tầng mới, với an toàn của từng chuyến bay là ưu tiên xuyên suốt.