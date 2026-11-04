38 tuổi, dự trữ buồng trứng suy giảm, liệu còn cơ hội làm mẹ nhờ IVF?

Dự trữ buồng trứng suy giảm, cơ hội mang thai còn bao nhiêu?

Kết hôn đã 3 năm nhưng vẫn chưa có con, chị L.A. không khỏi sốt ruột khi bước sang tuổi 38. Đặc biệt, nỗi lo càng lớn khi kết quả thăm khám cho thấy chỉ số dự trữ buồng trứng (AMH) suy giảm. Không chỉ băn khoăn liệu mình còn có thể mang thai, chị còn muốn biết ở độ tuổi này, thực hiện IVF có khả năng thành công hay không và cần chuẩn bị những gì để không bỏ lỡ cơ hội làm mẹ.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thành Đạt, Phó Trung tâm hỗ trợ sinh sản - IVF Phương Châu Sài Gòn (Bệnh viện Phương Nam) cho biết, tuổi tác là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ. Từ sau tuổi 35, đặc biệt khi bước sang tuổi 38, phụ nữ phải đối mặt với hai thách thức lớn là sự suy giảm về số lượng và chất lượng trứng.

Trước hết, dự trữ buồng trứng có xu hướng giảm dần theo tuổi. Ở những phụ nữ có chỉ số AMH thấp, số lượng nang trứng còn lại thường ít, khiến việc kích thích buồng trứng trong chu kỳ IVF có thể chỉ thu được số lượng trứng hạn chế.

Đáng chú ý, không chỉ số lượng, chất lượng trứng cũng suy giảm theo thời gian. Tuổi càng cao, nguy cơ trứng có bất thường nhiễm sắc thể càng tăng. Điều này có thể khiến tỷ lệ tạo phôi bất thường cao hơn, ảnh hưởng đến khả năng phôi làm tổ và làm tăng nguy cơ sảy thai sớm.

Đây cũng là lý do không ít phụ nữ lớn tuổi dù thực hiện IVF vẫn gặp khó khăn trên hành trình mang thai.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Đạt, 38 tuổi không đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội làm mẹ. Với những tiến bộ trong hỗ trợ sinh sản, phụ nữ ở độ tuổi này, kể cả người có dự trữ buồng trứng thấp, vẫn có thể mang thai bằng trứng tự thân.

Vấn đề quan trọng là đánh giá đúng tình trạng sinh sản và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, thay vì áp dụng cùng một phác đồ cho tất cả bệnh nhân.

Làm IVF ở tuổi 38: Cần chú ý gì để không bỏ lỡ cơ hội làm mẹ?

Theo bác sĩ Đạt, với phụ nữ lớn tuổi có dự trữ buồng trứng suy giảm, một trong những khó khăn lớn nhất là số lượng trứng thu được sau mỗi lần kích thích buồng trứng không nhiều. Có những trường hợp, sau một chu kỳ kích trứng, bác sĩ chỉ thu được 1 - 2 trứng. Khi đó, việc tạo được phôi có khả năng phát triển tốt trở thành thách thức.

Thay vì vội vàng chuyển phôi, bác sĩ có thể cân nhắc chiến lược gom trứng hoặc gom phôi qua nhiều chu kỳ.

Với phương pháp này, người bệnh được xây dựng phác đồ kích thích buồng trứng phù hợp, có thể thực hiện qua 2 - 3 chu kỳ để tích lũy thêm trứng hoặc phôi trước khi tiến hành các bước điều trị tiếp theo.

Mục tiêu là gia tăng số lượng trứng hoặc phôi có thể sử dụng, từ đó tạo thêm cơ hội lựa chọn phôi để chuyển. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào đáp ứng buồng trứng và chất lượng phôi của từng người.

Một kỹ thuật khác được bác sĩ đề cập là xét nghiệm di truyền phôi tiền làm tổ (PGT-A).

Do nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể của trứng tăng theo tuổi, PGT-A có thể được cân nhắc trong một số trường hợp nhằm hỗ trợ lựa chọn phôi không phát hiện bất thường số lượng nhiễm sắc thể qua xét nghiệm.

Việc lựa chọn phôi phù hợp có thể hỗ trợ quá trình điều trị, song PGT-A không bảo đảm phôi sẽ làm tổ thành công hay chắc chắn giúp người phụ nữ sinh con. Chỉ định thực hiện cần được cân nhắc theo từng trường hợp. Bên cạnh chất lượng phôi, tình trạng buồng tử cung cũng là yếu tố cần được quan tâm trước khi chuyển phôi.

Theo bác sĩ Đạt, qua thăm khám và các phương pháp đánh giá phù hợp như siêu âm 3D hoặc nội soi buồng tử cung khi có chỉ định, bác sĩ có thể phát hiện những bất thường như polyp, u xơ tử cung dưới niêm mạc hay dính buồng tử cung.

Các tổn thương này, nếu ảnh hưởng đến khả năng làm tổ của phôi, cần được đánh giá và xử trí phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình mang thai.

IVF có thể tạo thêm cơ hội, nhưng không thể "trẻ hóa" buồng trứng

Bác sĩ Đạt nhấn mạnh, với phụ nữ tuổi 38, đặc biệt là những người có dự trữ buồng trứng suy giảm, thời gian là yếu tố cần được đặc biệt lưu tâm. Càng trì hoãn, số lượng và chất lượng trứng càng có nguy cơ suy giảm, khiến việc thu được trứng, tạo phôi và lựa chọn phôi phù hợp để chuyển trở nên khó khăn hơn.

Điều đáng lưu ý là dù các phác đồ IVF hiện đại có thể giúp tối ưu số trứng thu được và cơ hội tạo phôi, những kỹ thuật này không thể ngăn chặn quá trình lão hóa tự nhiên của buồng trứng.

Với trường hợp chị L.A., tuổi 38 không khép lại cánh cửa làm mẹ, nhưng cũng không phải lý do để tiếp tục chờ đợi. Bởi IVF có thể hỗ trợ tạo thêm cơ hội mang thai, chứ không thể đưa buồng trứng trở về tuổi đôi mươi. Cả hai vợ chồng cần được đánh giá toàn diện sức khỏe sinh sản để xác định nguyên nhân, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Tại IVF Phương Châu Sài Gòn (Bệnh viện Phương Nam), mỗi trường hợp mong con được tiếp cận theo hướng cá thể hóa, dựa trên tình trạng dự trữ buồng trứng, khả năng đáp ứng điều trị và các yếu tố liên quan đến sức khỏe sinh sản của cả hai vợ chồng. Từ đó, bác sĩ tư vấn và xây dựng phác đồ phù hợp, cân nhắc các chiến lược hỗ trợ sinh sản như gom trứng, gom phôi hoặc những kỹ thuật cần thiết theo từng trường hợp.