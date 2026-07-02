383 tỉ đồng cho người trẻ vay mua nhà ở xã hội

Đó là thông tin vừa được ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước), cho biết tại họp báo của Ngân hàng Nhà nước thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm diễn ra sáng nay 2.7.

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, phát biểu tại họp báo ẢNH: ĐAN THANH

"Nhiều dự án nhà ở đã được triển khai, song nguồn cung nhà ở xã hội vẫn ít so với nhu cầu thực tế của người dân. Vì vậy, chưa có nhiều dự án nhà ở xã hội để các ngân hàng thương mại tiếp cận, thẩm định, cho vay", ông Bắc nói.

Về chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP, hiện nay, có 9 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia chương trình với số tiền đăng ký 145.000 tỉ đồng.

Đến ngày 31.5.2026, doanh số giải ngân của chương trình đạt khoảng 12.440 tỉ đồng (bao gồm khoảng 10.640 tỉ đồng cho chủ đầu tư và 1.800 tỉ đồng cho người mua nhà); dư nợ của chương trình đạt khoảng 10.175 tỉ đồng.

Đáng chú ý, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các giải pháp khác để phấn đấu hạ lãi suất cho vay.

Do đó, đến nay, mức lãi suất đã giảm 1,7% so với thời điểm ban đầu công bố (hiện áp dụng 7%/năm đối với chủ đầu tư và 6,5%/năm đối với người mua nhà).

Dư nợ tín dụng đạt trên 19,97 triệu tỉ đồng

Theo Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà, những tháng đầu năm nay, căng thẳng địa chính trị, thương mại tạo sức ép lớn lên thị trường hàng hóa, tài chính quốc tế.

Tính đến ngày 26.6, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,97 triệu tỉ đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá dầu tăng cao, đứt gãy chuỗi cung ứng, các ngân hàng trung ương phản ứng thận trọng hơn trước rủi ro lạm phát tăng trở lại. Một số ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất như: Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB); Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ).

Những diễn biến này tạo áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ của các nền kinh tế mới nổi, đang phát triển, có độ mở lớn như Việt Nam.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai nhiều giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất; tiếp tục công bố thông tin lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng để khách hàng có thể tham khảo khi tiếp cận vốn vay.

Về tín dụng, năm 2026, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh tăng - giảm phù hợp với tình hình thực tế.

Tính đến ngày 26.6, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 19,97 triệu tỉ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm 2025 và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025.

"Với thị trường vàng, giá vàng vẫn biến động phức tạp gắn liền với những tác động từ tình hình căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng trong nước và quốc tế, phối hợp với các cơ quan hữu quan để tăng cường công tác quản lý, có biện pháp ổn định thị trường theo thẩm quyền", ông Hà nhấn mạnh.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế…; rà soát, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn...