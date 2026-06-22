3M Pro Shop & Training Center tiên phong tại Việt Nam vận hành tại TP.HCM

Toàn cảnh 3M Pro Shop & Training Center tại TP.HCM

Trong đó, 3M Pro Shop là cửa hàng chuyên thi công chính hãng các sản phẩm thuộc hệ sinh thái ô tô của 3M. Khách hàng có thể xem sản phẩm, tìm hiểu thông số và được tư vấn giải pháp phù hợp với từng nhu cầu.

Một điểm nhấn của mô hình là 3M Training Center tập trung chuyên vào quy trình đào tạo kỹ thuật thi công đạt tiêu chuẩn của 3M, đồng thời cập nhật công nghệ và sản phẩm mới từ 3M.

Tại sự kiện, 365Group giới thiệu dòng phim 3M Ceramic NR thế hệ mới, gồm các mã Ceramic NR5, NR15, NR25 và NR35. Trong đó NR25 và NR35 là hai mã phù hợp dành cho kính lái. Dòng phim này có khả năng loại bỏ tia UV lên đến 99%, TSER lên đến 69% tùy mã phim, đồng thời hạn chế tối đa đặc tính cản sóng điện từ của phim kim loại, giúp kết nối luôn thông suốt.

365Group hiện sở hữu và vận hành hệ thống Auto365 với hơn 90 điểm phủ khắp 34 tỉnh thành theo địa giới hành chính mới.

Thông tin liên hệ: 3M Pro Shop - Trụ sở chính, số 4/4/3/1 đường số 3, khu phố 31, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Website: https://auto365.vn/phim-cach-nhiet-o-to-3m-ceramic-hybrid