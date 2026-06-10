4/5 trạm dừng nghỉ 'rất chậm', yêu cầu xem xét xử lý nhà đầu tư

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu Liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát đẩy nhanh tiến độ thực hiện các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông sau khi đánh giá tiến độ triển khai nhiều dự án còn rất chậm so với yêu cầu.

Việc hoàn thành các trạm dừng nghỉ trên những tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác là nhiệm vụ quan trọng ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo kết luận của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái tại cuộc họp kiểm điểm hồi cuối tháng 5, liên danh này đang là nhà đầu tư của 5 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía đông. Tuy nhiên, ngoài trạm Phan Thiết - Dầu Giây đã hoàn thành công trình dịch vụ công và đưa vào khai thác, còn 4 trạm chưa hoàn thành các hạng mục dịch vụ công thiết yếu.

Cụ thể, trạm quốc lộ 45 - Nghi Sơn mới được tháo gỡ một phần vướng mắc về chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và vẫn đang thực hiện thu hồi khoáng sản. Trạm Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã quá thời hạn hoàn thành theo hợp đồng nhưng còn vướng thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và giải phóng mặt bằng bổ sung.

Trạm Cam Lâm - Vĩnh Hảo chưa hoàn thành các hạng mục đường ra vào, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh và nhiều công trình cần thiết khác. Trong khi đó, trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km144+560 mới được bàn giao khoảng 15,4% mặt bằng nên chưa thể triển khai thi công.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc hoàn thành các trạm dừng nghỉ trên những tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác là nhiệm vụ quan trọng, được Chính phủ và Bộ Xây dựng thường xuyên chỉ đạo nhằm phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của người dân, phương tiện tham gia giao thông, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức thu phí trên các tuyến cao tốc.

Bên cạnh các nguyên nhân khách quan như chậm giải phóng mặt bằng, thủ tục môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, thu hồi khoáng sản hay biến động giá vật liệu xây dựng, còn tồn tại nguyên nhân chủ quan từ phía nhà đầu tư. Trong đó, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tháo gỡ thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu thi công được đánh giá là chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ dự án.

Lãnh đạo Cục Đường bộ yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình, hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu trước ngày 30.6 để đưa vào khai thác, đồng thời hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo cam kết hợp đồng.

Nhà đầu tư cũng được yêu cầu lập tiến độ chi tiết cho từng dự án, xác định rõ các mốc hoàn thành, gửi cơ quan quản lý trước ngày 15.6 kèm cam kết của người đại diện theo pháp luật về việc hoàn thành đúng tiến độ và chịu trách nhiệm trước Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ và pháp luật.

Đối với các dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, cơ quan chức năng yêu cầu rà soát trách nhiệm của các bên theo hợp đồng, sau đó sẽ căn cứ kết quả triển khai trong thời gian tới để xem xét các hình thức xử lý phù hợp đối với nhà đầu tư.



