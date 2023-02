4 bước skincare dễ gây kích ứng mà 95% phái nữ đều mắc phải

Chăm sóc da sai cách sẽ khiến bạn dù tốn tiền triệu vẫn không hiệu quả như kỳ vọng

1. Dùng A xít Hyaluronic (HA) sai cách

Trong bảng thành phần chăm sóc da, Hyaluronic Acid (HA) là cái tên được nhiều tín đồ skincare yêu thích. Vì thành phần này mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho làn da như cung cấp độ ẩm, đánh thức các tế bào "ngủ quên" dưới da, phục hồi làn da mọng nước, săn chắc và mịn màng.

Tuy nhiên, việc dùng HA sai cách có thể dẫn đến một số tình trạng không mong muốn như: Sử dụng quá nhiều HA sẽ khiến da trở nên bóng dầu, nhờn rít, nổi mụn; Dùng HA nhưng không chống nắng kỹ càng khiến da sạm nám, xỉn màu, trông thiếu sức sống; Da khô căng khó chịu do không khóa ẩm sau khi dùng HA. Hoặc da bị kích ứng, nổi mụn do dùng sản phẩm HA không phù hợp với da, kém chất lượng. Do đó, khi sử dụng các sản phẩm chứa HA cần đúng cách theo hướng dẫn của chuyên gia, tránh gây kích ứng.

Đây là sản phẩm đến từ hãng Dược mỹ phẩm Image Skincare được yêu thích hàng đầu Hoa Kỳ và được nhiều chuyên gia da liễu khuyên dùng. Tinh chất Image Ageless Total Pure Hyaluronic Filler 6 sẽ là chọn lựa hoàn hảo cho những làn da khô, cực khô, da bị viêm, mẩn đỏ, da xỉn màu, lão hóa. Hoặc những ai sau liệu trình peel da, laser, lột tẩy, muốn phục hồi nhanh.

Tinh chất Image Ageless Total Pure Hyaluronic Filler 6

Điều đặc biệt của Image Ageless Total Pure Hyaluronic Filler 6 đó là bảng thành phần chứa 15% Hyaluronic Acid ở 6 dạng khác nhau. Làn da của bạn sẽ được cấp ẩm, "ngậm nước no đủ", trở nên mịn màng, căng bóng chỉ sau một thời gian ngắn.

Tinh chất Image Ageless Total Pure Hyaluronic Filler 6 còn chứa nhiều vitamin E giúp làm dịu tình trạng mẩn đỏ, kích ứng và tăng cường sức đề kháng cho làn da khỏe khoắn hơn. Đồng thời kích thích làn da tái tạo tế bào mới, chống lão hóa và tăng độ săn chắc, đàn hồi tự nhiên.

2. Tẩy tế bào chết quá nhiều

Tẩy da chết giúp các tế bào mới hình thành, cho làn da mịn màng, tươi trẻ hơn. Tuy nhiên, nếu bạn tẩy tế bào chết quá nhiều mỗi lần hoặc tần suất thường xuyên thì sẽ làm hỏng các tế bào mới trên bề mặt da ngay cả khi chúng chưa kịp ổn định. Từ đó dẫn đến một số triệu chứng không mong muốn. Chẳng hạn như: Da đỏ, kích ứng, kèm theo cảm giác ngứa, nóng, khó chịu, bề mặt da sần sùi, da quá khô hoặc tiết nhiều dầu, bị mụn…

Bên cạnh đó, tẩy da chết quá nhiều có thể khiến da bạn trở nên cực kỳ nhạy cảm. Theo chuyên gia, nếu bạn đã tẩy da chết quá nhiều lần, bạn nên tránh dùng các chất tẩy rửa mạnh và các sản phẩm vitamin A (retinol, retinoids…) hoặc các sản phẩm tẩy da chết hóa học cho đến khi làn da phục hồi trở lại.

Chỉ nên tẩy da chết 2 - 3 lần mỗi tuần, không nên tẩy quá thường xuyên, nhất là người có da nhạy cảm

3. Lạm dụng Retinol

Retinol được biết đến như một thành phần đầy "quyền năng", giúp trẻ hóa làn da, "xử đẹp" mụn, nám, tàn nhang… Thế nhưng, thành phần này khá "khó chiều", cần kiên nhẫn sử dụng và dùng đúng cách. Nếu không, việc lạm dụng retinol có thể khiến làn da đối mặt với nhiều hậu quả nghiêm trọng như: Da bong tróc, mẩn đỏ, nhạy cảm, kích ứng, đen sạm…

Theo chuyên gia da liễu, khi mới bắt đầu sử dụng retinol, bạn chỉ nên dùng lượng nhỏ bằng hạt đậu cho toàn mặt và dùng 1-2 lần mỗi tuần. Sau vài tuần khi da đã bắt đầu làm quen được với sản phẩm, bạn có thể tăng hàm lượng dần dần. Ngược lại, nếu da bạn bị bong tróc, khô hoặc ngứa rát, hãy giảm tần suất xuống 1 tuần 1 lần. Đồng thời chú ý chống nắng kỹ càng để làn da được bảo vệ tốt nhất.

Đến từ hãng dược mỹ phẩm Image Skincare của Mỹ, sản phẩm này đang được rất nhiều tín đồ skincare yêu thích, trong đó có beauty blogger Call Me Duy. Theo các chuyên gia, tinh chất Image MD Restoring Retinol Booster lý tưởng với làn da dầu, da hỗn hợp, da lão hóa, bị tăng sắc tố, hoặc làn da yếu sau khi điều trị laser, lăn kim, peel da.

Tinh chất phục hồi và trẻ hóa da Image MD Restoring Retinol Booster

Điều đặc biệt của sản phẩm đó là sử dụng retinol nồng độ cao 1.75% nhưng không gây kích ứng, bong tróc da như các sản phẩm khác cùng nồng độ. Đó là nhờ Image đã ứng dụng công nghệ bọc phân tử độc quyền, giúp thành phần retinol phát huy công dụng tốt hơn nhưng ít tiếp xúc, gây kích ứng da.

Nhờ hàm lượng retinol cao, chỉ sau 4 tuần dùng Image MD Restoring Retinol Booster, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của làn da. Bề mặt da sẽ trở nên mịn màng, không còn sần sùi, thô ráp. Các vết nám, thâm mụn mờ dần và các nếp nhăn nông đến sâu cũng giảm thiểu đáng kể.

Ngoài retinol, trong tinh chất Image MD Booster còn chứa chiết xuất tinh dầu chùm ngây, hạt nho, hắc mai biển, hạt hướng dương, Argan… Giúp làn da được phục hồi nhanh chóng, trở nên sáng mịn, trẻ trung và tràn đầy sức sống.

4. Dùng quá nhiều mỹ phẩm skincare hoặc thay đổi liên tục

Lạm dụng mỹ phẩm có thể dẫn đến một số hậu quả nhiều hơn là lợi ích đem lại. Làn da sẽ bị "quá tải", các chức năng da bị ảnh hưởng như khả năng bài tiết, khả năng hấp thụ dưỡng chất, nổi mụn. Bên cạnh đó, việc sử dụng kết hợp nhiều loại mỹ phẩm vô tình có thể tạo ra thành phần và hoạt chất "kỵ nhau", khiến da kích ứng, tăng nguy cơ ung thư da và gây lão hóa nhanh hơn. Thậm chí, nếu sử dụng nhiều mỹ phẩm có thể gây rối loạn nội tiết tố và làm suy giảm khả năng sinh sản của cơ thể.

Dùng cùng lúc nhiều mỹ phẩm khác nhau sẽ khiến da bị "ngộp thở" và kích ứng, khó phát huy hiệu quả như mong đợi

Ngoài ra, việc thay đổi liên tục mỹ phẩm dưỡng da cũng là sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải. Theo chuyên gia, chu trình để làn da được thay mới hoàn toàn là từ 25 - 30 ngày. Do đó, phải mất hơn 20 ngày bạn mới bắt đầu thấy có sự thay đổi rõ rệt khi dùng sản phẩm chăm sóc da. Điều bạn cần làm là kiên trì dùng ít nhất 1 tháng để quyết định có nên thay đổi hay không.

Nhất là những ai có làn da yếu, nhạy cảm thì không nên thay đổi sản phẩm chăm sóc da liên tục. Khiến làn da phải làm quen với nhiều "chất lạ", không thể thích ứng và trở nên kích ứng, hư tổn. Bạn chỉ nên thay đổi mỹ phẩm chăm sóc da khi dùng thời gian nhất định nhưng không hiệu quả, da bị kích ứng, hoặc thay đổi theo thời tiết.

Trên đây là một số bước skincare dễ gây kích ứng nếu chăm sóc da không đúng cách. Nếu bạn cũng mắc những sai lầm tương tự thì hay thay đổi ngay nhé! Chúc bạn luôn giữ được làn da khỏe đẹp như mong đợi nhờ chăm da đúng cách!