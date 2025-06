4 bước sửa nhà hợp phong thủy giúp tổ ấm đón sinh khí, hút vận may

Mỗi khi sửa chữa, chuyển dọn, thay đổi nhà cửa… là mỗi lần gây ra xáo trộn ít nhiều, họa phúc khó lường nếu thiếu cân nhắc đúng mức. Sửa nhà đúng cách là cơ hội vàng để điều chỉnh bất cập, nâng cấp tiện nghi và cải thiện sinh khí.

Th.S-KTS Hà Anh Tuấn, giảng viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM chia sẻ về "quy trình 4 bước" để ngôi nhà khi tu sửa có thể vừa "đẩy đi" nội khí trì trệ, vừa "thổi vào" sinh khí mới cho tổ ấm.

1. Sửa nhà đúng cách: Đỡ lãng phí tiền bạc!

Bước đầu tiên và quan trọng nhất là "khám bệnh" cho ngôi nhà. Bạn cần rà soát tổng thể để xem ngôi nhà đang "sai" ở đâu, và mức độ cần tu sửa là bao nhiêu. Các bước kiểm tra nên đi từ nhỏ đến lớn, từ nội thất ra ngoại thất. "Nhà sạch thì mát" và mức độ "làm sạch" có thể khác nhau: hàng ngày (dọn dẹp, lau rửa), hàng tháng (sắp xếp, sửa chữa đồ dùng) hay hàng năm (tổng vệ sinh, thay đồ nội thất hư cũ, chỉnh sửa không gian...).

Ngoài ý nghĩa vệ sinh, "nhà sạch" còn cần hiểu theo nghĩa là lược bỏ các chi tiết thừa, không gian vô ích hoặc chưa hợp lý. "Sạch" cả về cảm giác khi đi lại, quan sát, va chạm, sử dụng… có được thông suốt, thoải mái hay không. Hãy tự hỏi: cảm giác khi bạn đi lại, quan sát, hay sử dụng các đồ vật trong nhà có thực sự thoải mái không? Nếu có bất cứ sự vướng víu, khó chịu nào, đó chính là dấu hiệu của "nội khí trì trệ" cần được giải phóng.

Sửa nhà không chỉ làm mới mà còn làm sạch "nội khí" ẢNH: HÀ ANH TUẤN

2. Ưu tiên cho "Môn": Biến cửa thành miệng nạp sinh khí

Trong phong thủy, toàn bộ hệ thống cửa (cửa đi, cửa sổ) được gọi là "Môn" và đóng vai trò như "miệng nạp khí" (Khí khẩu) cho không gian sống. Vì vậy, việc ưu tiên sửa chữa, nâng cấp khu vực này là vô cùng cần thiết. Tùy theo điều kiện khí hậu, thời tiết và nhu cầu sử dụng để quyết định có cần sửa cửa hay không, hoặc sửa nhiều hay ít.

Thí dụ, ngôi nhà của bạn nằm gần một con đường ồn ào, bụi bặm, nhưng hệ thống cửa lại chưa đáp ứng được khả năng cách âm, ngăn bụi? Đó chính là lúc bạn cần xem xét việc nâng cấp cửa. Hoặc, cửa trời (Thiên song) trên mái nhà sau thời gian dài sử dụng bị mưa tạt, nắng chói, việc thay mới hoặc sửa lại cho phù hợp là điều không thể trì hoãn.

Rèm cửa cũng là một yếu tố quan trọng. Rèm cửa cần được thay mới định kỳ để giảm bụi bẩn và hòa hợp phong cách đồ nội thất. Việc này giúp đẩy đi luồng khí trì trệ, tạo sinh khí mới cho nhà. Các phụ kiện kề cận cửa như chậu cảnh, điêu khắc, trang trí khung cửa… cũng sẽ giúp nội ngoại thất trở nên tươi tắn, đầy sức sống hơn.

Đổi màu sắc, thêm phụ kiện cho các khung cửa cũng là cách tăng sinh khí ẢNH: HÀ ANH TUẤN

3. Kiểm soát khu "Táo": Đừng để bếp thành "ổ bệnh"

Khu vực bếp (Táo) là một trong những nơi dễ bị "ô nhiễm" nhất trong nhà, do thường xuyên tiếp xúc với rác thải, dầu mỡ, khói, hơi nước... Do đó, việc sửa chữa khu bếp đòi hỏi sự cẩn trọng đặc biệt để đảm bảo vệ sinh bề mặt và kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống kỹ thuật chìm khuất như hút khói, cấp thoát nước, và an toàn cháy nổ. Đây không chỉ là việc phòng ngừa sự cố ngoài ý muốn mà còn là cách "lập lại trật tự" hợp lý cho không gian bếp sau một thời gian dài sử dụng.

Khi sửa bếp, điều cốt lõi là phải dung hòa yếu tố nước và lửa để không gian này không chỉ thay đổi diện mạo nội thất tiện nghi hơn mà còn ít ảnh hưởng đến phần cơ bản của cấu trúc. Nếu chất liệu bếp đã cũ kỹ, hãy mạnh dạn thay thế bằng các chất liệu mới có khả năng kháng ẩm, chống cháy tốt, và bề mặt hiện đại. Ưu tiên những vật liệu giảm tối đa ngóc ngách phức tạp để bếp luôn sạch sẽ và bền đẹp theo thời gian.

Ngoài ra cần cân nhắc gia giảm về ánh sáng để bếp sáng sủa đúng chỗ hơn, tạo nên không gian thông thoáng, "hạ gục sự trì trệ" thường gặp của nhiều khu bếp tối tăm, bức bí.

Khu bếp phải đảm bảo vệ sinh, ánh sáng, lẫn an toàn cháy nổ ẢNH: HÀ ANH TUẤN

4. Chớ quên phần "Chủ": Tối ưu từng không gian

Bước cuối cùng là tập trung vào phần "Chủ" gồm các không gian sinh hoạt và phòng riêng. Thứ tự sửa chữa nên ưu tiên khu vực sinh hoạt chung (phòng ăn, phòng giải trí) rồi đến các phòng ngủ.

Với nhà có trẻ em hay người cao tuổi sau thời gian sử dụng sẽ có bất cập theo thay đổi tuổi tác, lối sống. Sửa phòng riêng phải "đo ni đóng giày" cho hợp lý với đối tượng sử dụng. Thí dụ, việc sửa phòng ngủ trẻ em phải theo hướng gọn gàng, đa năng sẽ tạo không gian thoáng đãng và dễ dàng thay đổi khi cần thiết.

Một ngôi nhà chất đầy đồ đạc cũ kỹ không chỉ gây cảm giác bừa bộn mà còn có thể tích lũy "nội khí xấu". Hãy loại bỏ những vật phẩm không cần thiết, bảo trì và nâng cấp những đồ dùng cũ nhưng còn hữu ích. Sử dụng đồ mới, hợp công năng sẽ mang lại cảm giác tươi mới và hứng khởi, giúp gia tăng năng lượng tích cực cho gia đình.

Sửa phòng ngủ trẻ em cần theo hướng gọn gàng, đa năng để dễ thay đổi khi cần ẢNH: HÀ ANH TUẤN

Đèn vừa chiếu sáng nhưng cũng vừa là vật phẩm trang trí ẢNH: HÀ ANH TUẤN

Bạn đã sẵn sàng sửa nhà, "thay áo mới" cho tổ ấm để cảm nhận sự thay đổi tích cực chưa?