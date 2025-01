4 câu hỏi người bệnh cần hỏi bác sĩ trước khi dùng kháng sinh

Kháng sinh hoạt động bằng cách tiêu diệt vi khuẩn hoặc ức chế sự phát triển của chúng, giúp cơ thể hồi phục khỏi tình trạng nhiễm trùng. Tuy nhiên, kháng sinh không hiệu quả đối với viêm nhiễm do virus như cảm lạnh, cúm, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Để kháng sinh đạt hiệu quả tốt nhất thì người bệnh cần uống thuốc tuân theo hướng dẫn bác sĩ ẢNH: AI

Những câu hỏi mà người bệnh cần hỏi bác sĩ trước khi dùng kháng sinh gồm:

Có thực sự cần dùng kháng sinh?

Các chuyên gia cho biết bệnh nhân nên hiểu lý do vì sao họ được kê kháng sinh. Kháng sinh đang được sử dụng ngày càng nhiều trên thế giới. Một báo cáo thường niên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy ít nhất 28% đơn thuốc kháng sinh là không cần thiết.

Do đó, người bệnh cần trao đổi với bác sĩ là có thực sự cần dùng kháng sinh hay không. Trên thực tế, các bệnh do virus gây ra cần dùng thuốc kháng virus thay vì kháng sinh. Những bệnh phổ biến do virus gây ra là cảm lạnh, cảm cúm, viêm xoang, viêm phế quản.

Khoảng cách thời gian giữa các liều uống?

Thuốc kháng sinh sẽ có tác dụng tốt nhất khi uống thuốc đều đặn, khoảng cách thời gian giữa các liều uống được giữ hợp lý. Điều này giúp đảm bảo nồng độ thuốc trong máu phù hợp và ổn định.

Do đó, người bệnh cần hỏi cụ thể là khoảng thời gian giữa 2 liều uống là bao lâu và tuân thủ theo hướng dẫn bác sĩ. Tùy vào loại thuốc mà khoảng thời gian này có thể là 12 giờ, 8 giờ hay thấp hơn.

Có cần uống thuốc trong bữa ăn?

Uống thuốc trong bữa ăn có thể ảnh hưởng đến cách thuốc được cơ thể hấp thụ. Có những loại thuốc cần uống trong bữa ăn vì cách này giúp ngăn ngừa buồn nôn do tác dụng phụ gây kích ứng dạ dày của thuốc. Trong khi đó, một số loại thuốc cần uống khi đang bụng đói vì thức ăn có thể ngăn cản thuốc hấp thụ vào máu.

Món nào nên tránh?

Có thể xảy ra tương tác giữa kháng sinh với thức ăn. Chẳng hạn, sữa và các món từ sữa như pho mát, sữa chua có chứa canxi. Canxi có thể liên kết với một số loại kháng sinh nhất định, trong đó có tetracycline, norfloxacin, ciprofloxacin và levofloxacin. Sự liên kết này làm giảm khả năng hấp thụ của thuốc. Do đó, người bệnh nên uống các loại kháng sinh này ít nhất 2 giờ trước và sau khi uống sữa hay ăn món làm từ sữa, theo Medical News Today.