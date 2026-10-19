4 cháu bé bị bỏ rơi được nhà chùa cưu mang

Ngày 18.10, chúng tôi có mặt tại chùa Diệu Giác, P.An Khánh, TP.HCM chứng kiến 4 cháu bé gồm 2 trai, 2 gái được các bảo mẫu chăm sóc ân cần từng bữa ăn đến giấc ngủ sau khi bị bỏ lại trên ghế đá trong sân chùa.

Sau khi bị bỏ rơi, 4 cháu bé được các nhà sư đưa về nơi đây để chăm sóc ẢNH: TUẤN QUANG

Trong khuôn viên nhà nuôi trẻ mồ côi, 2 bé trai lớn hơn đã biết đi, thỉnh thoảng vui chơi cùng những đứa trẻ khác. Có 1 bé gái vẫn chưa biết đi, được người lớn bế ẵm, chăm sóc. Đến bữa ăn, các bảo mẫu dẫn các bé đến ngồi ăn tập thể cùng các trẻ khác, họ kiên nhẫn đút từng muỗng cơm cho những bé chưa thể tự ăn.

Phát hiện 4 cháu bé trong đêm mưa

Ni trưởng Như Trí, Phó Chủ nhiệm thường trực tại chùa Diệu Giác, kể tối thứ 3 (tức ngày 13.10), khoảng 20 giờ 30, một số phật tử vừa tụng kinh xong, chuẩn bị ra về thì phát hiện những đứa trẻ trên ghế đá trong sân chùa, trời lúc ấy bắt đầu lất phất mưa.

Theo Ni trưởng Như Trí, sau khi phát hiện các bé bị bỏ lại chùa, phật tử lập tức báo công an đến hỗ trợ. Khi biết chưa có nơi tiếp nhận các bé ngay trong đêm, nhà chùa quyết định tạm thời cưu mang, chăm sóc để các bé có chỗ nghỉ ngơi an toàn.

"Lúc đó, tôi nói với mọi người rằng nếu trong đêm có nơi nào tiếp nhận các bé thì cứ đưa các bé đến. Còn nếu chưa có chỗ nào thì nhà chùa sẽ chăm sóc, cho các bé ngủ qua đêm rồi tính tiếp", Ni trưởng Như Trí kể.

Cháu bé thứ 3 được nhà chùa ước tính khoảng 2 tuổi ẢNH: TUẤN QUANG

Từ tối hôm đó, 4 đứa trẻ ở lại chùa, cùng ăn, cùng ngủ trong sự chăm nom của các bảo mẫu tại ngôi chùa. Hiện sức khỏe của các cháu bé ổn định, ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Ni Trưởng Như Trí cho biết trong 4 bé, bé nhỏ nhất được nhà chùa ước chừng khoảng 1 tuổi. Đêm đầu tiên, bé ngủ khá yên. Về sau, có đêm bé đang ngủ bỗng thức giấc, bật khóc. Lúc đó, các mẹ lập tức dỗ dành, để bé có thể trở lại với giấc ngủ ngon.

Gương mặt đượm buồn của cháu bé bị bỏ rơi ẢNH: TUẤN QUANG

Theo thông tin từ nhà chùa, 4 bé lần lượt được đặt tên là: Khánh Đức, Khánh Toàn, Khánh Tâm và Khánh Như (từ lớn đến nhỏ).

Cưu mang những phận đời nhỏ

Theo Ni trưởng Như Trí, 4 cháu bé có độ tuổi không cách nhau quá xa. Nhà chùa đang chăm sóc các bé trong điều kiện sinh hoạt chung với những trẻ khác.

Bảo mẫu nuôi trực tiếp chăm sóc cháu bé bị bỏ rơi, là bà Lê Thị Huyên, đã gắn bó với chùa Diệu Giác khoảng 30 năm, công việc hằng ngày của bà Huyên là cho bé ăn, tắm rửa, thay quần áo và dỗ bé ngủ. Hơn nữa, bà Huyên cũng ngủ cùng để tiện chăm nom khi bé cần.

Bảo mẫu đang ân cần đút những muỗng cơm cho cháu bé ẢNH: TUẤN QUANG

Theo bà Huyên, từ khi các bé được đưa về chùa, nhà chùa đã phân công người chăm sóc từng bé, bảo đảm việc ăn uống, vệ sinh và nghỉ ngơi. "Tôi nhận chăm bé nhỏ nhất, trong khi những người khác hỗ trợ chăm sóc các bé còn lại", bà Huyên nói.

Cháu bé đang lắp ráp đồ chơi ẢNH: TUẤN QUANG

Chị Văn Thái Huyền Trang, làm việc ở bộ phận y tế, Nhà nuôi trẻ mồ côi Diệu Giác, cho biết: "Tôi theo dõi sức khỏe chung của tất cả các em và hỗ trợ chăm sóc khi trẻ đau ốm. Tôi cũng phụ trách về cho các bé đi học. Sau khi 4 cháu bé được phát hiện bị bỏ rơi vào khoảng 20 giờ 30, nhà chùa đã trình báo cho chính quyền an địa phương. Sau đó, các bé được đưa đi khám sức khỏe tổng quát và thực hiện một số xét nghiệm cần thiết".