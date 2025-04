4 công nghệ phổ biến trên ô tô giúp lái xe nhàn nhã

Trước đây với nhiều người, ô tô chỉ là phương tiện che nắng, che mưa để di chuyển thuận tiện hơn. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ giúp vai trò của ô tô thay đổi đáng kể. Không còn đơn thuần là phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại, nhiều mẫu xe ngày nay được trang bị công nghệ hỗ trợ hiện đại, giúp tài xế lái xe nhẹ nhàng, đỡ căng thẳng và áp lực hơn.

Màn hình HUD hiển thị trên kính lái

Một trong những trang bị mang lại lợi ích thiết thực cho tài xế là màn hình HUD (Head up display). Công nghệ này hiển thị các thông tin quan trọng như tốc độ, cảnh báo giới hạn tốc độ, cảnh báo va chạm, dẫn đường… ngay trên kính lái, nằm trong tầm mắt người lái.

Màn hình HUD giúp người lái tập trung nhìn đường, tránh bị sao nhãng ẢNH: HYUNDAI

Ưu điểm lớn nhất của HUD là tài xế không cần phải rời mắt khỏi đường đi để quan sát các thông số của xe trên bảng đồng hồ hoặc màn hình trung tâm, từ đó giảm thiểu tình trạng mất tập trung khi lái xe. Việc giữ được tầm nhìn liên tục về phía trước giúp người lái phản ứng nhanh hơn trước các tình huống bất ngờ, nhất là khi di chuyển với tốc độ cao hoặc trong điều kiện thiếu sáng.

Ngoài ra, một số mẫu xe cao cấp còn trang bị HUD màu, có thể tùy chỉnh vị trí, độ sáng và kích cỡ thông tin hiển thị phù hợp với người dùng, mang lại trải nghiệm trực quan và tiện lợi hơn.

Công nghệ đỗ xe tự động hoàn toàn

Đỗ xe luôn là thử thách với chị em còn yếu tay lái hoặc tài xế mới lấy bằng, nhất là trong các khu vực đô thị đông đúc, chật hẹp. Công nghệ đỗ xe tự động hoàn toàn giúp giải quyết bài toán này một cách đơn giản trong các tình huống ghép dọc và ghép ngang. Sau khi kích hoạt, hệ thống sẽ tự động tìm vị trí phù hợp, điều khiển vô-lăng, phanh và ga để đưa xe vào đúng chỗ đỗ.

Công nghệ đỗ xe tự động hoàn toàn hiện đã được trang bị trên một số mẫu xe phổ thông ẢNH: CHÍ TÂM

Tuy nhiên, đây vẫn là công nghệ hỗ trợ, hoạt động tốt nhất trong điều kiện lý tưởng. Trong một số tình huống thực tế như vạch kẻ mờ, vật cản khó nhận diện hoặc không gian đỗ xe quá nhỏ, hệ thống có thể hoạt động không chính xác. Do đó, tài xế vẫn cần quan sát và luôn trong tư thế sẵn sàng can thiệp nếu cần để đảm bảo an toàn.

Camera 360 độ và cảm biến đỗ xe

Camera 360 độ không còn xa lạ trên các mẫu xe phổ thông ngày nay, giúp người lái quan sát toàn cảnh quanh xe dựa vào hình ảnh từ camera gắn ở đầu, đuôi và hai bên gương chiếu hậu. Kết hợp với cảm biến đỗ xe, hệ thống sẽ cảnh báo khi xe tiến sát vật cản, giúp người lái tránh va quẹt trong không gian hẹp.

Camera 360 độ và cảm biến đỗ xe trên ô tô giúp người lái tránh va quẹt khi di chuyển trong khu vực hẹp ẢNH: KIA

Dù vậy, hình ảnh từ camera 360 đôi khi có độ trễ hoặc không rõ nét trong điều kiện thiếu sáng, mưa lớn hoặc bám bụi bẩn. Cảm biến cũng có thể báo khoảng cách không chuẩn trong một số trường hợp. Vì thế, tài xế cần kết hợp quan sát qua gương chiếu hậu, không hoàn toàn dựa vào hệ thống này để tránh các tình huống ngoài ý muốn.

Công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS

Công nghệ ADAS (Advanced driver assistance Systems) trước đây chỉ có trên những mẫu xe cao cấp nhưng giờ đây, công nghệ này đã dần xuất hiện trên những mẫu xe phổ thông, giá dưới 750 triệu đồng.

ADAS là tên gọi chung tập hợp nhiều tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao như hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động… Các tính năng này giúp giảm tải áp lực cho tài xế khi lái xe đường dài hoặc trong điều kiện giao thông phức tạp.

Những tính năng trong gói công nghệ ADAS giúp tài xế lái xe thoải mái, đỡ áp lực khi đi đường trường ẢNH: CHÍ TÂM

Tuy nhiên, công nghệ này không thể thay thế hoàn toàn vai trò của người lái. Trong nhiều tình huống, tài xế vẫn cần chủ động kiểm soát phương tiện, bởi ADAS chỉ đóng vai trò hỗ trợ và không thể thay thế phản xạ cũng như sự tập trung của người điều khiển xe.

Ô tô ngày nay được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, giúp việc lái xe trở nên nhàn nhã hơn nhưng người lái cần phải nắm rõ giới hạn của từng công nghệ và duy trì sự tập trung khi tham gia giao thông.