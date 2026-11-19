Trong số 42 công trình được vinh danh (gồm 6 giải nhất, 10 giải nhì, 13 giải ba, 13 giải khuyến khích), EVNCPC có 4 công trình đoạt giải gồm 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích. EVNCPC cũng là đơn vị duy nhất thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có công trình được vinh danh tại giải thưởng lần này.

Ông Ngô Tấn Cư cùng nhóm tác giả EVNCPC được trao giải nhì với công trình “Nghiên cứu chế tạo bộ giám sát và cảnh báo online phía hạ áp các TBA phân phối” ẢNH: LÊ NA - EVNEIC

Cụ thể, công trình "Nghiên cứu chế tạo bộ giám sát và cảnh báo online phía hạ áp các TBA phân phối" đoạt giải nhì. Nhóm tác giả gồm KS Thái Thành Nam (Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung) làm chủ nhiệm, ThS Ngô Tấn Cư (Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc EVNCPC) đồng chủ nhiệm, cùng 2 cộng sự là ThS Nguyễn Đình Tuân (Công ty Điện lực Đà Nẵng) và KS Lê Quang Vương (Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung). Công trình góp phần nâng cao khả năng giám sát vận hành, cảnh báo sớm sự cố trên lưới điện phân phối, hỗ trợ công tác quản lý các trạm biến áp phân phối.

Giải ba thuộc về công trình "Phân tích Big data đo đếm từ xa và thuật toán cảnh báo đa tầng nhận diện điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ chưa đăng ký". Nhóm tác giả gồm ThS Nguyễn Thanh (chủ nhiệm), ThS Lê Hoàng Anh Dũng (Thành viên HĐTV EVNCPC, đồng chủ nhiệm), KS Trần Văn Gia (đều thuộc EVNCPC) cùng 2 cộng sự ThS Lê Hồng Cương và ThS Huỳnh Thảo Nguyên (Công ty Điện lực Đà Nẵng). Công trình ứng dụng phân tích dữ liệu lớn và thuật toán cảnh báo để nhận diện các hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ chưa đăng ký, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nguồn điện phân tán.

Ông Lê Hoàng Anh Dũng cùng nhóm tác giả EVNCPC được trao giải ba với công trình “Phân tích Big data đo đếm từ xa và thuật toán cảnh báo đa tầng nhận diện điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ chưa đăng ký” ẢNH: LÊ NA - EVNEIC

Hai giải khuyến khích thuộc về các công trình: "Giải pháp giám sát - điều khiển hệ thống ĐMTMN EVN RMCS-NEXATUS" và "Xây dựng hệ thống điều chỉnh điện áp thông minh trên lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng". Công trình "Giải pháp giám sát - điều khiển hệ thống ĐMTMN EVN RMCS-NEXATUS" do KS Thái Thành Nam (Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung) làm chủ nhiệm; ThS Võ Quang Lâm và ThS Nguyễn Quốc Dũng (EVN) đồng chủ nhiệm, cùng cộng sự ThS Nguyễn Minh Khiêm (Công ty Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin - EVNICT). Công trình hướng đến nâng cao năng lực giám sát, điều khiển các hệ thống điện mặt trời mái nhà, phục vụ công tác quản lý nguồn điện năng lượng tái tạo.

Công trình "Xây dựng hệ thống điều chỉnh điện áp thông minh trên lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng" do TS Võ Văn Phương (Công ty Điện lực Đà Nẵng) làm chủ nhiệm, ThS Nguyễn Hoàng Nhân (EVNCPC) và KS Trần Văn Thảo (Công ty Điện lực Đà Nẵng) đồng chủ nhiệm, cùng 2 cộng sự ThS Lê Trần Hoàng Việt và ThS Trương Minh Tú (Công ty Điện lực Đà Nẵng). Công trình tập trung ứng dụng công nghệ thông minh trong điều chỉnh điện áp, hướng đến nâng cao chất lượng điện áp và hiệu quả vận hành lưới điện phân phối TP.Đà Nẵng.

Bốn công trình đoạt giải đều thuộc lĩnh vực năng lượng tập trung vào những hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong quản lý kỹ thuật và vận hành hệ thống điện. Các giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo, điều khiển thiết bị, đồng thời khai thác dữ liệu lớn và thuật toán phân tích để phục vụ quản lý nguồn điện phân tán, nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện. Qua đó góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, tự động hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng, hướng đến phát triển lưới điện thông minh.

Giải thưởng Sáng tạo KHCN khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và tôn vinh những công trình có giá trị khoa học, kinh tế, xã hội, do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ KH-CN, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) là cơ quan thường trực.