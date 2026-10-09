4 dấu hiệu buổi sáng cảnh báo vấn đề ở gan

Khi gan có vấn đề, người mắc có thể nhận thấy những dấu hiệu sau vào buổi sáng:

Thức dậy đã cảm thấy mệt mỏi

Nếu thường xuyên ngủ đủ nhưng sáng thức dậy vẫn cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng, đây là dấu hiệu không nên bỏ qua. Vì mệt mỏi kéo dài thường xuất hiện ở người mắc bệnh gan, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Cơ thể mệt mỏi kéo dài sau khi thức dậy là dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh, trong đó có bệnh gan ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Viện Quốc gia về bệnh tiểu đường, tiêu hóa và bệnh thận Mỹ (NIDDK) cho biết mệt mỏi hoặc yếu sức có thể là một trong những triệu chứng của xơ gan. Người bệnh xuất hiện chán ăn, buồn nôn, sụt cân hoặc cảm giác khó chịu ở vùng bụng phía trên bên phải.

Buồn nôn

Một số người thường xuyên cảm thấy buồn nôn hoặc không muốn ăn ngay sau khi thức dậy. Khi gan bị tổn thương, người bệnh sẽ thấy mệt mỏi, khó chịu và giảm cảm giác thèm ăn. Trong một số trường hợp, những biểu hiện này cùng xuất hiện với sụt cân, đau hoặc khó chịu ở vùng bụng phía trên bên phải.

Nước tiểu buổi sáng sẫm màu

Sau một đêm không uống nước, nước tiểu đầu tiên vào buổi sáng thường có màu vàng đậm hơn bình thường. Đây thường là hiện tượng tự nhiên vì nước tiểu sẽ cô đặc hơn sau nhiều giờ không uống nước. Vì vậy, chỉ nhìn thấy nước tiểu vàng đậm vào buổi sáng không có nghĩa là gan đang gặp vấn đề.

Tuy nhiên, nếu nước tiểu có màu nâu, màu trà hoặc sẫm màu rõ rệt và tình trạng này lặp lại, thì cần chú ý hơn. Nước tiểu sẫm màu xuất hiện khi chức năng gan hoặc hệ thống bài tiết mật gặp vấn đề. Điều này đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Annals of Emergency Medicine cho thấy tình trạng bilirubin niệu có thể là dấu hiệu gợi ý bệnh gan. Bilirubin là chất được tạo ra trong quá trình phân hủy tế bào hồng cầu.

Khi xảy ra ứ mật hoặc tắc nghẽn đường mật, bilirubin trong máu tăng. Bilirubin được bài tiết vào nước tiểu và làm nước tiểu có màu sẫm.

Tròng trắng mắt hoặc da có màu vàng

Tròng trắng mắt chuyển vàng là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất khi cơ thể bị tăng bilirubin. Gan có nhiệm vụ xử lý bilirubin và giúp loại bỏ chất này thông qua mật. Khi gan hoặc hệ thống đường mật gặp vấn đề, bilirubin tích tụ và khiến da, tròng trắng mắt chuyển sang màu vàng.

Một số người nhận thấy màu vàng rõ hơn vào buổi sáng khi soi gương. Nguyên nhân vì buổi sáng là thời điểm người bệnh dễ phát hiện sự thay đổi trên cơ thể, theo Healthline.