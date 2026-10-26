4 dấu hiệu cảnh báo bệnh gout có thể đang ảnh hưởng đến thận

Trong một số trường hợp, tinh thể a xít uric có thể kết tụ thành sỏi thận và ảnh hưởng đến chức năng thận. Khi thận suy giảm chức năng, cơ thể khó đào thải a xít uric, làm tăng nguy cơ mắc gout. Ngược lại, người mắc gout có nguy cơ gặp các vấn đề về thận cao hơn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Khi nồng độ a xít uric trong nước tiểu cao, các tinh thể a xít uric có thể kết tụ thành sỏi thận và gây đau ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Dưới đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh gout có thể đang ảnh hưởng đến thận:

Đau dữ dội vùng lưng hoặc mạn sườn

Đau dữ dội ở vùng lưng, bên hông hoặc mạn sườn có thể là dấu hiệu của sỏi thận. Khi nồng độ a xít uric trong nước tiểu cao, đặc biệt khi nước tiểu có tính a xít, các tinh thể a xít uric có thể kết tụ thành sỏi. Nếu sỏi di chuyển vào niệu quản, tức ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang, người bệnh có thể xuất hiện những cơn đau đột ngột và dữ dội.

Nếu đau dữ dội, kéo dài hoặc tái diễn, người mắc nên đi khám để biết nguyên nhân. Đặc biệt, đau mạn sườn kèm sốt, rét run hoặc khó tiểu cần đưa đến bệnh viện ngay vì có khả năng do nhiễm trùng hoặc tắc nghẽn đường tiết niệu.

Nước tiểu có máu

Nước tiểu có màu hồng, đỏ hoặc nâu thường là dấu hiệu có máu trong nước tiểu. Ở người mắc gout, một nguyên nhân cần được chú ý là sỏi đường tiết niệu.

Khi viên sỏi di chuyển hoặc cọ xát vào niêm mạc đường tiết niệu, tổn thương sẽ gây chảy máu, bác sĩ tiết niệu Richard Maggio tại bệnh viện Richmond University Medical Center (Mỹ) cho biết.

Ngoài ra, người bệnh còn cảm thấy đau hoặc nóng rát khi đi tiểu, thường xuyên buồn tiểu nhưng mỗi lần chỉ tiểu được một lượng nhỏ. Nước tiểu đục hoặc có mùi khác thường cũng xuất hiện khi đường tiết niệu gặp vấn đề.

Lượng nước tiểu giảm

Số lần đi tiểu hoặc lượng nước tiểu giảm là một trong những cảnh báo về ở thận hoặc vấn đề đường tiết niệu. Người bệnh nhận thấy mình đi tiểu ít hơn bình thường, thường xuyên thức dậy đi tiểu vào ban đêm.

Ở người mắc gout, cần chú ý nguy cơ hình thành sỏi a xít uric trong thận. Nếu sỏi gây tắc nghẽn, dòng nước tiểu có thể bị cản trở, khiến nước tiểu ứ đọng. Trong trường hợp tắc nghẽn nghiêm trọng, đặc biệt khi xảy ra ở cả hai thận hoặc ở người chỉ có một thận hoạt động, chức năng thận sẽ suy giảm nhanh chóng.

Mệt mỏi kéo dài, chán ăn hoặc buồn nôn

Người mắc gout không chủ quan nếu mệt mỏi kèm chán ăn, buồn nôn, khó tập trung hoặc cảm thấy sức khỏe suy giảm mà không rõ lý do. Khi chức năng thận giảm đáng kể, các chất thải sẽ tích tụ trong máu và gây ra nhiều biểu hiện toàn thân. Người bệnh cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi không làm việc nặng, ăn uống kém ngon miệng, buồn nôn hoặc khó ngủ, theo Healthline.