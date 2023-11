4 dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tụy nguy hiểm

Ung thư tuyến tụy là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất trên thế giới. Cơ quan hình thành và phát triển tế bào ung thư là tuyến tụy, một tuyến nội tiếp trong khoang bụng hỗ trợ tiêu hóa thức ăn. Tỷ lệ sống của ung thư tuyến tụy thấp do bệnh khó phát hiện khi còn ở giai đoạn đầu, theo tờ The Independent (Anh).

Vì vậy, mọi người cần có hiểu biết về các dấu hiệu sớm của ung thư tuyến tụy. Người mắc không được phớt lờ mà phải chú ý và đến bác sĩ kiểm tra ngay nếu thấy các biểu hiện sau:

Đau dữ dội ở bụng

Ung thư tuyến tụy sẽ gây đau dữ dội ở vùng bụng trên hay lưng trên, đồng thời kèm theo triệu chứng vàng da, mắt SHUTTERSTOCK

Ung thư tuyến tụy sẽ gây ra cơn đau dữ dội ở bụng trước, bụng trên hay lưng trên. Cơn đau này là do khối u ung thư đã hình thành ở thân hoặc phần đuôi của tuyến tụy.



Khối u có thể chèn ép lên các dây thần kinh xung quanh tuyến tụy hoặc các cơ quan gần đó. Trong một số trường hợp, khối u thậm chí có thể chèn ép ruột.

Đầy hơi kéo dài

Tuyến tụy là cơ quan quan trọng giúp phân hủy thức ăn, nhờ đó giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, ung thư tuyến tụy sẽ ảnh hưởng đến chức năng của tuyến nội tiết này, từ đó dẫn đến các triệu chứng liên quan đến tiêu hóa như đầy hơi, chướng bụng, ợ hơi và mau no khi ăn.

Ung thư tuyến tụy cũng có thể gây cổ trướng, tức tình trạng tích tụ chất dịch dư thừa trong khoang bụng, khiến bụng phình to và căng lên.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Sụt cân không rõ nguyên nhân là một biểu hiện khác của ung thư tuyến tụy SHUTTERSTOCK

Sụt cân không rõ nguyên nhân là một biểu hiện khác của ung thư tuyến tụy. Điều này là do ung thư khiến cơ thể người bệnh suy nhược, đốt nhiều calo hơn bình thường. Vì thiếu calo nên cơ thể sẽ chuyển hóa lượng protein dự trữ trong cơ để sử dụng. Cơ bắp sẽ nhỏ lại và gây sụt cân.

Sở dĩ cơ thể cần nhiều calo hơn là do ung thư tuyến tụy giải phóng các hợp chất cytokine vào máu, từ đó làm xáo trộn quá trình sử dụng chất dinh dưỡng. Hệ quả là cơ thể tiêu hao nhiều calo hơn.

Vàng mắt và da

Vàng da và vàng mắt là do sự tích tụ bilirubin, một thành phần của mật. Sự tích tụ này xảy ra khi khối u tuyến tụy chèn ép đường dẫn mật đi từ túi mật vào ruột non. Người bệnh còn gặp tình trạng nước tiểu sẫm màu và phân nhờn, có màu nhạt, theo The Independent.