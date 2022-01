4 dấu hiệu chính để nhận biết Covid kéo dài

Vào tháng 10.2021, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thông báo về việc có thể xảy ra các tác động lâu dài của Covid-19. Tình trạng hậu Covid-19 hay Covid kéo dài xảy ra khi người bệnh có các triệu chứng kéo dài ít nhất 2 tháng, mà không vì lí do nào khác, theo nhật báo Times Of India (Ấn Độ).

Có hơn 100 triệu chứng Covid kéo dài

Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Tây Scotland (Scotland) đã tìm thấy hơn 100 triệu chứng liên quan đến hậu Covid-19.

Các nhà nghiên cứu cho biết, các triệu chứng dai dẳng hoặc rất lâu khỏi.

Hầu hết các triệu chứng Covid kéo dài có liên quan đến các triệu chứng khi nhiễm bệnh, thường mỗi người có thể biểu hiện riêng. Do đó, rất khó để xác định hậu Covid-19.

4 dạng triệu chứng Covid kéo dài thường gặp

Các nhà nghiên cứu cho biết, các triệu chứng Covid kéo dài thường gặp gồm 4 dạng chính: triệu chứng về cảm giác, về hô hấp, đau và mệt mỏi.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đưa ra 4 loại triệu chứng như sau:

1. Mệt mỏi

Mệt mỏi là triệu chứng thường gặp nhất ở bệnh nhân hậu Covid-19. Người bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi dù không làm việc nặng, càng mệt hơn khi làm việc tay chân hoặc trí óc.

Nếu cảm thấy hoàn toàn kiệt sức ngay cả khi làm việc tay chân hoặc trí óc nhẹ nhàng, thì đây có thể là triệu chứng Covid kéo dài và nên đi khám.

2. Rối loạn chức năng nhận thức

Một triệu chứng phổ biến khác đang được nghiên cứu nhiều là rối loạn chức năng nhận thức hoặc tình trạng lơ mơ.

Đó là cảm khó hiểu và lơ mơ trong khi cố gắng suy nghĩ về điều gì đó.





3. Các triệu chứng về hô hấp

Các triệu chứng về hô hấp bao gồm khó thở, đau ngực kéo dài, thở khò khè, nghẹt mũi …

Các vấn đề về hô hấp thường không kéo dài quá lâu. Vì vậy, nếu vấn đề về hô hấp vẫn tồn tại trong thời gian dài, nên đi kiểm tra.

Ngoài ra, các vấn đề về hô hấp thường xuyên sẽ cản trở giấc ngủ. Vì vậy, nếu khó ngủ không rõ do lý do, hãy đi khám sớm.

4. Đau đầu, đau cơ

Đau đầu, đau dây thần kinh và đau cơ cũng là một trong những triệu chứng phổ biến của Covid kéo dài.

Không nên xem nhẹ hoặc cho là bình thường, nếu xuất hiện liên tục cơn đau đầu hay đau cơ sau khi khỏi Covid-19.

Mọi người thường cố gắng chịu đựng những cơn đau như vậy và để nó càng nặng thêm.

Nếu không có tiền sử bệnh dẫn đến đau đầu hay đau cơ, nhưng sau khi khỏi Covid-19 lại xuất hiện triệu chứng này, nên đi khám.

Các triệu chứng khác

Những bệnh nhân khỏi Covid-19 cũng gặp các triệu chứng mất vị giác và khứu giác, đau đầu, các vấn đề về khả năng vận động.

Nghiên cứu cho biết, không riêng nhiễm Covid-19 nặng, mà chỉ mắc bệnh nhẹ cũng dẫn đến các triệu chứng Covid kéo dài, theo Times Of India.