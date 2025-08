4 dấu hiệu khi vừa thức dậy cảnh báo cần đi khám tim

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho biết nhiều cơn đau tim xảy ra vào sáng sớm, khi huyết áp và nhịp tim tăng cao một cách tự nhiên do sự thay đổi hoóc môn trong cơ thể. Một số dấu hiệu tưởng chừng đơn giản nhưng lại là lời cảnh báo sớm về bệnh tim tiềm ẩn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Cảm giác khó thở ngay khi vừa thức dậy buổi sáng là dấu hiệu tiềm ẩn của bệnh tim ẢNH: AI

Nếu muốn bảo vệ sức khỏe tim mạch, khi vừa thức dậy, mọi người không nên bỏ qua những dấu hiệu sau:

Đau tức ngực

Đây là dấu hiệu kinh điển của cơn đau tim và thường xuất hiện vào sáng sớm. Người bệnh có cảm giác đè nặng, thắt chặt hoặc đau nhói ở vùng ngực. Trong nhiều trường hợp, cơn đau lan ra cánh tay, vai, lưng hoặc hàm, đặc biệt là bên trái cơ thể.

Cơn đau tim buổi sáng thường nghiêm trọng hơn do lúc này tiểu cầu trong máu hoạt động mạnh hơn, dễ hình thành cục máu đông. Một số người nhầm lẫn cơn đau ngực do tim với ợ nóng hoặc co cứng cơ ngực. Tuy nhiên, đau ngực do đau tim sẽ kèm buồn nôn, đổ mồ hôi lạnh. Người bệnh cần được đưa đi cấp cứu ngay lập tức.

Khó thở sau khi thức dậy

Một dấu hiệu khác của bệnh tim là người bệnh sẽ cảm thấy khó thở ngay khi mới ngồi dậy hoặc đi vài bước khỏi giường. Nguyên nhân là do tim không bơm máu hiệu quả.

Khó thở vào buổi sáng thường liên quan đến suy tim sung huyết, xảy ra khi chất lỏng tích tụ trong phổi khiến hơi thở nông, khó hô hấp. Các chuyên gia cho biết khó thở do bệnh tim thường không cải thiện khi thay đổi tư thế, đi kèm với cảm giác mệt mỏi, ho khan hoặc phù chân.

Hồi hộp

Một trong những triệu chứng của rung nhĩ là cảm giác tim đập nhanh bất thường, hồi hộp, loạn nhịp hoặc đập mạnh ngay sau khi vừa thức dậy. Rung nhĩ là rối loạn nhịp tim phổ biến có thể dẫn đến đột quỵ hoặc suy tim. Các triệu chứng của rung nhĩ thường rõ rệt vào buổi sáng do những điều chỉnh sau khi thức dậy của hệ thần kinh tự chủ.

Mệt mỏi bất thường

Sau giấc ngủ dài, cơ thể sẽ cảm thấy khỏe khoắn khi thức dậy. Tuy nhiên, nếu cơ thể mệt mỏi thì đó là dấu hiệu của vấn đề tiềm ẩn, chẳng hạn như căng thẳng cao, rối loạn nội tiết hay bệnh tim mạch.

Với bệnh tim mạch, nguyên nhân là do tim không bơm đủ máu đến các cơ quan trong cơ thể. Phụ nữ đặc biệt dễ bỏ qua dấu hiệu này vì thường không nghĩ rằng mệt mỏi là triệu chứng tim mạch. Người bệnh sẽ đánh răng, thay quần áo trong trạng thái cơ thể mệt mỏi, nặng nề bất thường, theo Healthline.