4 dấu hiệu tiêu hóa cảnh báo bệnh gan

Những vấn đề tiêu hóa có thể là lời cảnh báo bệnh gan gồm:

Đầy hơi kéo dài không rõ nguyên nhân có thể liên quan đến bệnh gan bạn cần biết

Đầy hơi thường chỉ do ăn uống không điều độ. Thế nhưng, nếu cảm giác đầy hơi kéo dài kèm theo đau nhẹ hoặc khó chịu ở vùng bụng phải trên, ngay vị trí của gan, thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh gan nhiễm mỡ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Đầy hơi kéo dài không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu cảnh báo gan đang có vấn đề ẢNH MINH HỌA: AI

Khi gan bị tích tụ mỡ, chức năng giải độc và tiết dịch mật sẽ suy giảm, ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa chất béo và gây tích tụ khí trong ruột. Nếu tình trạng đầy hơi kéo dài không rõ nguyên nhân thì người mắc cần kiểm tra chức năng gan.

Buồn nôn, chán ăn kéo dài

Một vấn đề tiêu hóa khác cảnh báo bệnh gan là buồn nôn và chán ăn không rõ nguyên nhân. Khi chức năng gan suy giảm, các chất độc tích tụ sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, trong đó có khu vực điều khiển cảm giác buồn nôn trong não. Ở bệnh gan, triệu chứng này thường đi kèm với cảm giác mệt mỏi và sụt cân.

Làm những điều này mỗi ngày sẽ ngăn chặn ung thư di căn

Táo bón, tiêu chảy thất thường

Gan giúp điều hòa dịch mật, loại chất lỏng giúp phân giải chất béo trong ruột. Khi gan suy yếu, lượng mật tiết ra sẽ không ổn định, dẫn đến rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài.

Phân nhạt màu, hôi khác thường

Phân nhạt màu là dấu hiệu bất ổn cho thấy hoạt động tiết dịch mật vào ruột đang có vấn đề. Nguyên nhân thực sự có thể nằm ở chức năng gan hoặc ống mật.

Trong khi đó, mùi hôi bất thường của phân lại do sự suy giảm khả năng hấp thu chất béo do thiếu dịch mật. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ở bệnh nhân gan nhiễm mỡ không do rượu, phân có thể chứa nhiều chất béo không tiêu hóa được. Đây là cảnh báo gan bị suy giảm chức năng chuyển hóa chất béo.

Ngoài các dấu hiệu trên, còn một dấu hiệu báo động khác là tình trạng tích tụ dịch trong ổ bụng do gan bị tổn thương. Người bệnh sẽ thấy bụng to lên một cách bất thường, kèm theo sưng nhẹ ở mắt cá hoặc chân, theo Healthline.