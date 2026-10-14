4 dấu hiệu ung thư dạ dày dễ bị nhầm với rối loạn tiêu hóa

Ung thư đường tiêu hóa có thể xảy ra ở nhiều cơ quan như thực quản, dạ dày, gan, đường mật, tuyến tụy, ruột non, đại tràng và trực tràng. Tùy vị trí mắc bệnh, các triệu chứng có thể khác nhau. Đáng lưu ý, một số dấu hiệu dễ bị nhầm với những rối loạn tiêu hóa thông thường, khiến người bệnh chủ quan. Các triệu chứng này gồm:

Khó tiêu, ợ nóng kéo dài

Khó tiêu, đầy bụng, ợ hơi hoặc cảm giác nóng rát vùng ngực và bụng trên thường khiến nhiều người nghĩ ngay đến rối loạn tiêu hóa hoặc trào ngược dạ dày. Trong phần lớn trường hợp, đây thực sự là những nguyên nhân phổ biến. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng xuất hiện thường xuyên, kéo dài thì không nên chủ quan, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Đầy bụng và nhanh no có thể xuất hiện ở một số bệnh ung thư tiêu hóa, đặc biệt là ung thư dạ dày ẢNH MINH HỌA: P.H tạo từ ChatGPT

Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI) cho biết khó tiêu và cảm giác khó chịu ở vùng bụng cũng có thể xuất hiện ở người bị ung thư dạ dày. Người bệnh dễ bị đầy bụng sau khi ăn, nhanh no, buồn nôn, chán ăn hoặc ợ nóng. Điều đáng lưu ý là những biểu hiện này khá giống với các bệnh tiêu hóa thông thường nên rất khó dựa vào triệu chứng để tự xác định nguyên nhân.

Đầy bụng, nhanh no dù chỉ ăn lượng nhỏ

Đầy bụng sau ăn là tình trạng rất phổ biến. Ăn quá nhanh, uống nước có gas, táo bón, không dung nạp một số thực phẩm hoặc hội chứng ruột kích thích đều có thể gây đầy bụng. Vì vậy, chỉ riêng việc thỉnh thoảng đầy bụng không phải là dấu hiệu đặc trưng của ung thư.

Tuy nhiên, nếu người mắc thường xuyên cảm thấy no rất nhanh dù chỉ ăn một lượng nhỏ, đặc biệt khi đây là thay đổi mới xuất hiện và kéo dài, thì không được chủ quan.

Nhanh no và đầy bụng sau khi ăn là một trong những triệu chứng của ung thư dạ dày. Khi ăn ít hơn bình thường trong thời gian dài, người bệnh sẽ giảm lượng thức ăn đưa vào cơ thể và từ đó sụt cân, bác sĩ chuyên khoa ung thư tiêu hóa Suneel Kamath tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ) cho biết.

Khó nuốt hoặc cảm giác thức ăn mắc ở cổ, ngực

Khó nuốt kéo dài là triệu chứng của nhiều vấn đề sức khỏe như trào ngược dạ dày thực quản, hẹp thực quản, rối loạn vận động thực quản và cả ung thư thực quản. Người mắc cần đặc biệt chú ý nếu khó nuốt có xu hướng tăng dần, từ khó nuốt thức ăn đặc đến cả thức ăn mềm hoặc chất lỏng, cần được khám đầy đủ.

Buồn nôn, ói mửa kéo dài

Buồn nôn và ói mửa thường liên quan đến ngộ độc thực phẩm, viêm dạ dày, do tác dụng phụ của thuốc hoặc các vấn đề tiêu hóa khác. Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài, tái diễn hoặc đi kèm nhanh no, đau bụng, sụt cân hay có máu trong chất nôn, thì cần được kiểm tra, theo Medical News Today (Anh).

Điều cần lưu ý là không phải tất cả những triệu chứng trên đều là dấu hiệu của ung thư, bởi chúng cũng có thể xuất phát từ các bệnh lý tiêu hóa thông thường. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài, tái diễn, ngày càng nặng hoặc đi kèm sụt cân không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đến bác sĩ thăm khám để xác định nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp. Không nên tự chẩn đoán hoặc chủ quan bỏ qua những thay đổi bất thường của cơ thể.