4 điều cần tránh khi đã uống cà phê

Để tận dụng tốt lợi ích sức khỏe của cà phê, mọi người cần tránh những điều sau:

Uống cà phê thay bữa ăn

Nhiều người vì quá bận rộn và để giảm cân nên chọn cách uống một ly cà phê thay cho bữa sáng. Đây là một thói quen có hại. Cà phê có thể ức chế cảm giác đói và khiến người uống cảm thấy tỉnh táo trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, cà phê lại không cung cấp đủ năng lượng, protein, chất béo hay vitamin thiết yếu mà cơ thể cần để hoạt động, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Không chỉ giúp tỉnh táo, cà phê còn hỗ trợ chuyển hóa và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính ẢNH: AI

Các chuyên gia cho biết bỏ bữa sáng và thay bằng cà phê khiến đường huyết giảm, làm tăng cảm giác thèm ăn món ngọt và nhiều chất béo vào chiều tối. Ngoài ra, uống cà phê khi bụng đói còn làm tăng a xít dạ dày, dễ dẫn đến viêm loét dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa mạn tính.

Uống cà phê sau uống thuốc

Cà phê có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể hấp thụ và chuyển hóa một số loại thuốc, từ kháng sinh đến thuốc trị bệnh tuyến giáp, trầm cảm. Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Clinical Pharmacokinetics cho thấy caffeine trong cà phê có thể làm giảm hiệu quả của thuốc điều trị suy giáp levothyroxine. Do đó, người bệnh cần tránh uống cà phê cùng lúc hay ngay sau khi uống thuốc.

Ngoài ra, cà phê còn làm tăng quá trình đào thải canxi, sắt và magiê. Đây là những khoáng chất cần thiết cho cơ thể, thường được bổ sung vào một số loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng. Do đó, nên chờ ít nhất 1 tiếng sau khi uống thuốc rồi hãy uống cà phê.

Hút thuốc khi uống cà phê

Sự kết hợp giữa caffeine và nicotine trong thuốc lá có thể tạo cảm giác dễ chịu tức thời, khiến nhiều người hình thành thói quen uống cà phê và hút thuốc cùng lúc. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy thói quen này làm tăng gấp đôi mức cortisol và adrenalin, vốn là 2 loại hoóc môn căng thẳng, khiến tim đập nhanh hơn và huyết áp tăng cao.

Hơn nữa, cà phê kích thích nhu động ruột, còn nicotine làm co thắt mạch máu. Hệ quả là dẫn đến sự co bóp mạnh trong hệ tiêu hóa, dễ dẫn đến viêm loét dạ dày hoặc hội chứng ruột kích thích.

Tập cường độ cao ngay khi uống cà phê

Dù cà phê thường được dùng như một chất kích thích để tăng hiệu suất vận động nhưng uống cà phê rồi ngay sau đó lao vào tập luyện cường độ cao có thể gây nguy hiểm, đặc biệt với những người có vấn đề về tim mạch.

Theo chuyên san Journal of Strength and Conditioning Research, chất caffeine làm tăng nhịp tim và huyết áp. Khi kết hợp với các bài tập tạ nặng hoặc cardio cường độ cao, tim sẽ bị đẩy vào trạng thái hoạt động quá mức, dễ gây chóng mặt, tim đập loạn nhịp hoặc thậm chí ngất xỉu. Để an toàn, nên chờ khoảng 30-60 phút sau khi uống cà phê rồi hãy bước vào bài tập nặng, theo Healthline.