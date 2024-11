4 điều chỉnh lối sống giúp nam giới giảm ngủ ngáy

Ngủ ngáy là tình trạng khá phổ biến làm ảnh hưởng giấc ngủ của người mắc và người ngủ cùng. Tiếng ngáy tạo ra khi luồng không khí đi qua miệng và mũi bị chặn một phần, khiến các mô xung quanh rung lên và phát ra âm thanh, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Uống đủ nước giúp chất nhầy trong cổ họng không bị đặc lại, nhờ đó giảm ngủ ngáy ẢNH: PEXELS

Các nguyên nhân gây ra ngủ ngáy thường gặp là tuổi tác, béo phì, nghẹt mũi, uống nhiều rượu bia, tư thế ngủ không phù hợp và chứng ngưng thở khi ngủ. Ở người béo phì, lượng mỡ tích tụ nhiều quanh cổ và vùng họng sẽ làm hẹp khí quản, từ đó tạo tiếng ngáy.

Đặc biệt, đáng chú ý nhất là tình trạng ngưng thở khi ngủ. Đây là một loại rối loạn giấc ngủ, khiến quá trình hô hấp bị gián đoạn trong thời gian ngắn, thường kèm theo tiếng ngáy lớn và khiến người mắc giật mình nửa đêm.

Thỉnh thoảng ngủ ngáy là vô hại và không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, ngủ ngáy nghiêm trọng và kéo dài thường là dấu hiệu của ngưng thở khi ngủ, các vấn đề tim mạch như huyết áp cao, đau tim và đột quỵ.

Để giảm ngủ ngáy, mọi người cần thay đổi lối sống theo hướng sau:

Duy trì cân nặng khỏe mạnh

Một trong những nguyên nhân chính gây ngáy là do lượng mỡ thừa tích tụ nhiều quanh cổ. Do đó, giảm cân sẽ giúp giảm ngáy ngủ. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine cho thấy những người thừa cân khi giảm cân thành công thì tình trạng ngáy ngủ đều giảm cả tần suất và cường độ.

Tránh rượu bia trước khi ngủ

Rượu bia sẽ làm giãn các cơ quanh cổ họng, từ đó gây ngáy. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of Clinical Sleep Medicine cho thấy uống nhiều rượu bia trước khi ngủ sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ. Các chuyên gia khuyến cáo nên tránh uống rượu bia ít nhất 3-4 giờ trước khi ngủ.

Uống đủ nước

Mất nước sẽ khiến chất nhầy trong cổ họng và đường mũi đặc lại, khiến ngáy ngủ thêm trầm trọng. Uống đủ nước sẽ giúp làm loãng lớp màng nhầy này và giảm ngủ ngáy.

Điều trị nghẹt mũi

Nghẹt mũi cũng là một trong những nguyên nhân thường gặp khác gây ngủ ngáy. Để giảm nghẹt mũi, mọi người có thể làm thông thoáng đường mũi bằng miếng dán thông mũi, thuốc thông mũi hoặc bình xịt nước muối sinh lý, theo Medical News Today.