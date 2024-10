4 doanh nghiệp pin mặt trời bị áp thuế chống trợ cấp gần 300%

Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương), Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa ban hành kết luận sơ bộ của vụ việc điều tra chống trợ cấp với pin năng lượng mặt trời (thuộc các mã HS 8501.61.0000, 8507.20.80, 8541.42.0010, và 8541.43.0010) nhập khẩu từ Việt Nam, Campuchia, Malaysia và Thái Lan.

Vụ điều tra được khởi xướng từ ngày 14.5.2024 theo yêu cầu của Liên minh Ủy ban thương mại sản xuất pin năng lượng mặt trời Mỹ. DOC đã lựa chọn 2 bị đơn bắt buộc là Công ty TNHH JA Solar và Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật năng lượng mặt trời Boviet.

Theo kết luận sơ bộ vừa ban hành, mức thuế chống trợ cấp tạm thời như sau:

Mức thuế trợ cấp sơ bộ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam được xác định theo 4 mức khác nhau bao gồm: Công ty Boviet Solar Technology Co., Ltd là 0,81% (đạt mức tối thiểu De minimis và coi như mức thuế là 0%). Công ty TNHH JA Solar Việt Nam và các công ty thành viên (Công ty TNHH JA Solar PV Việt Nam, Công ty TNHH JA Solar NE Việt Nam) là 2,85%.

Mức thuế sơ bộ cho các doanh nghiệp Việt là bị đơn bắt buộc đang thấp nhất trong 4 quốc gia bị điều tra ẢNH: ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, 4 công ty gồm: Công ty GEP New Energy Limited Company, HT Solar Vietnam Limited Company, Shengtian New Energy Vina Co., Ltd và Vietnam Green Energy Commercial Services Company Ltd bị buộc chịu mức thuế 292,61%. Mức thuế này được tính toán trên thông tin sẵn có bất lợi, do các công ty này không trả lời bản câu hỏi lượng và giá trị của DOC nên bị kết luận không hợp tác.

Các công ty còn lại là 2,85% (tính theo mức của công ty JA solar).

DOC cho biết sẽ áp dụng hồi tố thuế sơ bộ trong vòng 90 ngày trước ngày có kết luận sơ bộ hoặc kể từ ngày thông báo khởi xướng điều tra được ban hành đối với 4 công ty không hợp tác nêu trên và các công ty còn lại (ngoại trừ 2 công ty bị đơn bắt buộc).



Đối với Campuchia, Malaysia và Thái Lan, mức thuế trợ cấp sơ bộ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu từ các nước này lần lượt: Campuchia là 8,25 - 68,45%, Malaysia là 3,47 - 123,94% và Thái Lan là 0,14 - 34,52%.

Như vậy, hiện mức thuế sơ bộ cho các doanh nghiệp bị đơn bắt buộc và các doanh nghiệp còn lại (nhận mức all-others rate) của Việt Nam đang thấp nhất trong tổng 4 quốc gia bị điều tra. Đây là kết quả khá tích cực đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Về quy trình và thủ tục tiếp theo, Cục Phòng vệ thương mại cho biết, hiện nguyên đơn đã đề xuất DOC điều tra thêm 6 chương trình cáo buộc mới liên quan đến trợ cấp xuyên quốc gia với mong muốn áp thêm thuế trợ cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Cụ thể, theo cáo buộc, các nhà sản xuất pin mặt trời Việt Nam đang được Trung Quốc cung cấp nhiều mặt hàng có giá thấp hơn giá thông thường như: tấm Wafer Silicon; keo bạc/nhựa bạc; tấm kính kiểm soát mặt trời; khung nhôm năng lượng mặt trời và hộp nối.

Theo quy trình điều tra, sau khi có kết luận sơ bộ, DOC vẫn có thể điều tra thêm các cáo buộc trợ cấp mới, đồng thời sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ các doanh nghiệp và Chính phủ Việt Nam để xác minh thông tin đã cung cấp (dự kiến tháng 12.2024).

Do đó, Cục Phòng vệ thương mại khuyến cáo các doanh nghiệp cần tập trung, hợp tác đầy đủ với DOC để có thể giữ được kết quả sơ bộ đến giai đoạn cuối cùng của vụ việc.