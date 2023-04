4 đội bóng có thể gây bất ngờ tại vòng chung kết giải U.19 quốc gia

Đội Becamex Bình Dương: Trong nhiều năm qua, lò đào tạo đất Thủ đã luôn chứng tỏ sự đúng đắn trong công tác đào tạo trẻ khi mỗi năm đều giới thiệu được những cầu thủ có tiềm năng thi đấu tốt ở giải V-League như Trọng Huy, Tống Anh Tỷ, Tiến Linh và chính lứa này đã góp phần giúp Becamex Bình Dương từng vào sâu ở các giải U.21, U.19. Thời gian gần đây dưới bàn tay quản lý của HLV Võ Hồng Phúc, đội U.21 và U.19 Becamex Bình Dương đã thể hiện sự tiến bộ mạnh mẽ. Cụ thể giải U.21 đã giành á quân sau Hà Nội còn U.19 xếp nhất vòng loại bảng D với sự vượt trội nhất định so với các đối thủ khác.

Mục tiêu của Becamex Bình Dương tại vòng chung kết lần này sẽ là phấn đấu vào càng sâu càng tốt để người hâm mộ tỉnh nhà hài lòng. So với những đối thủ mạnh khác như Viettel, Sông Lam Nghệ An (SLNA), Hà Nội hay Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng Đông Nam bộ không có những cá nhân vượt trội, vài cầu thủ được coi là khá như đội trưởng Nguyễn Ngọc Chiến, Trần Phi Trọng, Trần Tiến Đạt, Nguyễn Phạm Đăng Khoa, Tô Vũ Sinh nhưng lối đá toàn đội thì vô cùng "máu lửa" và chứa đựng nhiều yếu tố có thể tạo đột biến.



Đội U.19 Bình Dương (áo tím) đặt mục tiêu càng vào sâu giải càng tốt Khả Hòa

Đội Thanh Hóa: Lần thứ 2 liên tiếp bóng đá Thanh Hóa có mặt lại tại vòng chung kết. So với người láng giềng SLNA thì Thanh Hóa không phải không có lò đào tạo tốt, nhưng do nhiều năm trồi sụt, lứa trẻ ít được quan tâm nên phát triển không bền vững. Trong khoảng 5 - 6 năm trở lại đây, Thanh Hóa bắt đầu chú ý làm trẻ rất căn cơ và quả ngọt đầu tiên chính là chức vô địch U.17 năm 2019 tại Tây Ninh với những cái tên như Trần Quốc Đạt, Nguyễn Văn Tùng, Trương Đức Mạnh, Nguyễn Thái Sơn, Hà Châu Phi. Chính Văn Tùng và Đức Mạnh đã được gọi vào đội tuyển U.23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á năm 2022 tại Campuchia. Số trẻ của Thanh Hóa cũng đã thử lửa tại các sân chơi U.19 và U.21, nhưng do thiếu chiều sâu đội hình nên 2 năm qua chưa thể đi xa. Tiếc nhất là năm rồi Thanh Hóa để thua SLNA ở trận tứ kết bằng đá luân lưu 11 m rất kịch tính.

Tại vòng loại bảng A năm nay, Thanh Hóa đã thi đấu rất nỗ lực để cuối cùng giành vé cho đội thứ 3 xuất sắc nhất dự vòng chung kết. Thanh Hóa lần này có sự dẫn dắt của HLV ngoại người Serbia là ông Tanasijevic Svetislav cùng dàn cầu thủ đang độ chín như Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Hà Minh Đức, Cầm Bá Thành nên sẽ nỗ lực hết sức để vượt qua vòng bảng góp mặt ở tứ kết.

U.19 Thanh Hóa (áo đỏ) do HLV ngoại dẫn dắt kỳ vọng sẽ tạo bất ngờ Quỳnh Nga

Đội Đà Nẵng: So với U.21 từng 3 lần lên ngôi vô địch thì lực lượng U.19 của Đà Nẵng lại chưa từng giành thành tích cao nhất. Đội bóng sông Hàn có mặt ở VCK giải U.19 không đều khi trong 10 năm qua chỉ mới 4 lần lọt vào top 8. Duy nhất năm 2012, Đà Nẵng giành á quân còn năm 2010 và gần nhất là 2019 chỉ giành hạng ba. Từ năm 2019 đến nay, Đà Nẵng vắng mặt 3 năm liền ở VCK do có nhiều biến động ở tuyến đào tạo trẻ dù hệ thống được xây dựng lớp lang qua sự dẫn dắt của các cựu danh thủ một thời của bóng đá Đà Nẵng.

Lần này khâu tổ chức của CLB đã siết lại nên từng bước các tuyến trẻ đã cũng cố lại và tạo sức bật. Ở vòng loại bảng B giải U.19 quốc gia năm nay, Đà Nẵng dù khởi đầu không tốt nhưng đã xuất sắc vượt lên các trận sau, đặc biệt là thắng PVF và SLNA nên đã khẳng định trở lại vị thế của mình. Trong đội hình của Đà Nẵng hiện nay có nhiều cái tên nổi bật như đội trưởng Hồ Văn Bình, Mai Quốc Tú, Trần Nhật Đông, Nguyễn Thanh Hùng. Đội do HLV Phan Thanh Đức dẫn dắt nhắm mục tiêu đưa Đà Nẵng quyết vào sâu nhất có thể, trước mắt là phấn đấu vào tứ kết.

HLV Phan Thanh Đức và đội Đà Nẵng quyết tạo bất ngờ Đan Khanh

Đội Đồng Tháp: Đồng Tháp là một trong những đội bóng trẻ phía nam thi đấu thành công nhất ở các giải vô địch quốc gia các lứa tuổi, mang lại niềm tự hào cho bóng đá miền Tây Nam bộ. Giữa những năm 2000, Đồng Tháp bị tụt lại do đào tạo trẻ gặp khó và chỉ mới trở lại vào đầu những năm 2010. Với quyết tâm làm lại cho dù thành tích đội hạng nhất bết bát nhưng Đồng Tháp hiện đang có một đội bóng U.19 và trước đó là U.21 rất chất lượng trên nền tảng đội U.19 từng vô địch quốc gia năm 2018 ở Huế. Đồng Tháp cũng là nơi sản sinh ra nhiều tên tuổi lớn từ hệ thống giải trẻ như Phan Thanh Bình, Bùi Tấn Trường, Đoàn Việt Cường, Nguyễn Quý Sửu...

Ở vòng loại giải U.19 bảng E, Đồng Tháp xếp đầu bảng vượt trên cả 2 đối thủ đối trọng trong khu vực là An Giang, Long An và chủ nhà Bình Phước. Trong đội có những cái tên nổi bật đáng kể như tiền đạo Phùng Khắc Lê, tiền vệ Võ Công Minh, Trần Long Hải, Đặng Văn Dương, hậu vệ Lê Thanh Dinh thi đấu rất năng nổ, lợi hại... hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho giải U.21 lần này. Đội do ông Nguyễn Văn Vững làm trưởng đoàn, HLV trưởng là ông Bùi Văn Đông cùng các trợ lý Phan Thanh Bình và Hồ Phước Thạnh. Quyết tâm của Đồng Tháp là lọt vào bán kết và có thể đi xa hơn.

Đồng Tháp tự tin sẽ giành ngôi vô địch như U.17 năm 2016 Dương Thu