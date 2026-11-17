Theo sinh lý học, lành thương gồm bốn giai đoạn: cầm máu, viêm, tăng sinh và tái tạo. Các giai đoạn này không diễn ra tách biệt. Tăng sinh có thể bắt đầu khi phản ứng viêm vẫn còn tiếp tục, và tái tạo bắt đầu khi quá trình tăng sinh chưa kết thúc. Thời gian cụ thể thay đổi tùy theo cơ địa, vị trí vết mổ và mức độ can thiệp.

Cầm máu: phản ứng đầu tiên sau tổn thương

Ngay khi mô bị tổn thương, mạch máu co lại, tiểu cầu tập trung và kết hợp với các yếu tố đông máu để hình thành cục máu đông. Cục máu đông giúp ngăn mất máu, đồng thời tạo nền tảng ban đầu cho quá trình sửa chữa mô.

Giai đoạn này thường diễn ra trong vài phút đến vài giờ đầu sau phẫu thuật. Người bệnh cần giữ băng theo hướng dẫn, hạn chế tác động lên vùng mổ và không tự ý tháo băng hay bóc lớp máu đông khi chưa có chỉ định.

Giai đoạn viêm: cơ thể bắt đầu làm sạch vùng tổn thương

Trong khoảng 1 - 7 ngày đầu, vùng phẫu thuật có thể sưng, đỏ, nóng và đau nhẹ. Đây thường là phản ứng viêm sinh lý. Các tế bào miễn dịch, đặc biệt là bạch cầu trung tính và đại thực bào, tập trung tại vết mổ để loại bỏ vi sinh vật, tế bào chết và mô tổn thương.

Vết thương thẩm mỹ ngực viêm nhiễm vết thương lành kém

Phản ứng viêm là cần thiết cho quá trình hồi phục. Tuy nhiên, nếu kéo dài quá mức do dịch tiết nhiều, mô chưa được làm sạch hoặc có nhiễm khuẩn, việc sửa chữa mô có thể bị ảnh hưởng. Ở giai đoạn này, việc vệ sinh theo chỉ định, theo dõi dịch tiết và bảo vệ vùng mổ khỏi tác động bên ngoài đóng vai trò quan trọng.



Giai đoạn tăng sinh: hình thành mô mới và phủ kín vết thương

Từ khoảng ngày thứ 3 đến tuần thứ 3, hoạt động tái tạo mô diễn ra mạnh hơn. Mô hạt dần hình thành, hệ thống mao mạch mới phát triển, nguyên bào sợi tổng hợp collagen và tế bào biểu mô di chuyển để phủ kín bề mặt.

Một quan niệm phổ biến là để vết thương khô hoàn toàn, đóng vảy nhanh sẽ mau lành. Thực tế, trong môi trường ẩm được kiểm soát, tế bào biểu mô di chuyển thuận lợi hơn. Vết thương quá khô dễ hình thành lớp vảy cứng, trong khi tình trạng quá ẩm có thể khiến mô xung quanh bị ngấm dịch. Việc duy trì môi trường phù hợp vì vậy là yếu tố cần được quan tâm trong giai đoạn này.

Giai đoạn tái tạo: sẹo tiếp tục thay đổi sau khi da đã liền

Khi bề mặt vết mổ đã khép kín, quá trình sửa chữa mô vẫn chưa kết thúc. Từ khoảng tuần thứ 3 trở đi, collagen tiếp tục được tổng hợp, sắp xếp và tái cấu trúc. Mô sẹo dần trưởng thành, trở nên mềm hơn và thay đổi về màu sắc theo thời gian. Quá trình này có thể kéo dài từ nhiều tháng đến hơn một năm.

Vết sẹo lành có độ nhô nhẹ

Với phẫu thuật thẩm mỹ, 3 - 6 tháng đầu sau mổ có ý nghĩa quan trọng đối với hình thái sẹo. Sẹo có thể còn đỏ, cứng hoặc gồ cao trước khi dần ổn định. Nhiều người dễ chủ quan khi thấy vết mổ đã liền da. Việc tái khám đúng lịch, hạn chế tác động lên vùng sẹo, bảo vệ da khỏi ánh nắng và trao đổi với bác sĩ về phương pháp quản lý sẹo phù hợp vẫn rất cần thiết.



Vị trí và đặc điểm vết mổ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục

Không phải tất cả vết mổ sau phẫu thuật thẩm mỹ đều được chăm sóc giống nhau. Phần lớn được khâu kín ngay sau can thiệp, nhưng một số trường hợp có thể để hở một phần hoặc cần đặt dẫn lưu. Mỗi tình huống có yêu cầu theo dõi riêng.

Vị trí phẫu thuật cũng ảnh hưởng đến quá trình lành thương. Vùng ngực, bụng hoặc quanh mắt có đặc điểm vận động và sức căng da khác nhau. Những khu vực thường xuyên chịu lực kéo hoặc cử động có thể làm tăng áp lực lên đường khâu, ảnh hưởng đến việc sửa chữa mô và hình thành sẹo. Do đó, chăm sóc cần căn cứ vào tình trạng thực tế của từng vết mổ.

HemaHeal Gel hỗ trợ chăm sóc vết mổ trong giai đoạn viêm và tăng sinh sớm

Trong những ngày đầu sau phẫu thuật, khi vết mổ còn nhạy cảm và chưa biểu mô hóa hoàn toàn, việc kiểm soát dịch tiết và duy trì độ ẩm phù hợp là yêu cầu quan trọng.

HemaHeal Gel được phát triển để hỗ trợ trong giai đoạn này. Sản phẩm chứa SHA Polymer 10%, với cơ chế hấp thụ dịch tiết, tạo màng bám thấm trên bề mặt và duy trì độ ẩm có kiểm soát. Nhờ đó, gel giúp hạn chế tình trạng dịch tiết tích tụ quá mức, bảo vệ bề mặt vết mổ và duy trì môi trường phù hợp cho hoạt động của các tế bào tham gia sửa chữa mô.

Cần lưu ý, HemaHeal Gel không có tác dụng diệt khuẩn và không thay thế bước làm sạch vết mổ. Sản phẩm được sử dụng sau khi vết mổ đã cầm máu, được làm sạch theo hướng dẫn của cơ sở y tế và trong giai đoạn vết mổ còn nhạy cảm. Gel không có vai trò trong giai đoạn cầm máu, cũng không thay thế các phương pháp quản lý sẹo khi vết thương đã liền da. Việc sử dụng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc nhân viên y tế.

Những dấu hiệu không nên bỏ qua sau phẫu thuật

Trong quá trình hồi phục, người bệnh cần theo dõi diễn biến của vết mổ thay vì chỉ quan sát bề mặt da đã khép kín hay chưa. Nếu tình trạng sưng đỏ tăng dần, đau nhiều hơn, xuất hiện dịch đục hoặc có mùi bất thường, vùng da quanh vết mổ nóng rát, hoặc cơ thể kèm theo sốt, cần liên hệ bác sĩ hoặc đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Chăm sóc sau phẫu thuật là một quá trình liên tục, từ khi vết thương mới hình thành cho đến khi mô sẹo trưởng thành. Hiểu được những thay đổi của cơ thể qua từng giai đoạn giúp người sau phẫu thuật phối hợp tốt hơn với bác sĩ và hạn chế những sai lầm thường gặp trong quá trình hồi phục.