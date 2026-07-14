4 giám đốc bị khởi tố vì sử dụng Microsoft Office 'lậu'

Tối 14.7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", theo điều 225 bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án đầu tiên trên cả nước bị khởi tố về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính.

5 bị can bị khởi tố vì sử dụng, phân phối Microsoft Office "lậu" ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

5 người bị khởi tố gồm: Bùi Đắc Ánh Dương, 36 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần hệ thống thông tin Athena Việt Nam; Đặng Hùng Cường, 39 tuổi, Giám đốc điều hành Công ty TNHH giải pháp công nghệ Tek-Solution; Khuất Tiến Minh, 36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH giải pháp công nghệ Tek-Solution; Nguyễn Thị Thanh Huyền, 45 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam; Nguyễn Văn Hưng, 37 tuổi, nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam.

Các bị can trên đã sử dụng công cụ kích hoạt trái phép như crack, active… để cài đặt, sử dụng trái phép phần mềm Microsoft rồi phân phối cho người sử dụng.

Dữ liệu điều tra xác định từ năm 2022 - 2026, nhóm Công ty Sông Lam, Athena Việt Nam và Tek-Solution đã bán 13.956 máy tính cho 509 đơn vị là cơ quan, tổ chức, cá nhân trên toàn quốc với tổng số tiền 181 tỉ đồng.

Cũng trong giai đoạn này, Công ty CP truyền thông và máy tính Thánh Gióng đã bán 53.000 máy tính cho 730 cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân với tổng doanh số là 450 tỉ đồng.

Công an khám xét các địa điểm liên quan đến vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, giá trị bản quyền hợp pháp của hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office trên thị trường dao động từ khoảng 4 - 9 triệu đồng với mỗi máy tính.

Với số lượng máy vi phạm được phát hiện, thiệt hại trực tiếp đối với các chủ thể quyền được ước tính lên tới hàng chục tỉ đồng.

Thiệt hại thực tế không chỉ dừng lại ở giá trị bản quyền bị chiếm đoạt mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm, suy giảm hiệu quả bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Việc cài đặt, sử dụng hoặc cung cấp phần mềm không có bản quyền là hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính, vi phạm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, các phần mềm được kích hoạt trái phép còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin, dễ bị cài cắm mã độc, phần mềm gián điệp, tạo điều kiện cho các hoạt động tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu và xâm phạm bí mật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.