4 giờ nghẹt thở dưới kính vi phẫu giải cứu đôi mắt bị khối u chèn ép

Dấu hiệu lồi mắt âm thầm bị bỏ qua suốt nhiều năm

Suốt 4 năm, anh T. gần như sống chung với tình trạng mắt trái lồi nhẹ mà không quá bận tâm. Không đau, không nhức, cũng không ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hằng ngày, anh tin rằng đó chỉ là một thay đổi sinh lý bình thường.

Thế nhưng theo thời gian, sự thay đổi ấy dần trở nên rõ ràng hơn. Mắt trái lồi hẳn ra, tạo nên sự khác biệt dễ nhận thấy so với bên còn lại. Không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, thị lực của anh cũng bắt đầu suy giảm, khiến những sinh hoạt tưởng chừng đơn giản trở nên bất tiện hơn. Đó cũng là lúc anh và gia đình thực sự lo lắng, bắt đầu hành trình tìm hiểu về bệnh lý mà trước đó anh từng chủ quan bỏ qua.

Qua lời giới thiệu của bạn bè, anh biết đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn - nơi nhiều người đồng hương của anh đã từng điều trị thành công các ca bệnh phức tạp. Mang theo hy vọng, anh T. cùng gia đình quyết định sang Việt Nam, mong tìm lại không chỉ thị lực mà còn là sự tự tin và chất lượng cuộc sống vốn có.

Khối u "giấu mặt" gây lồi mắt dần lộ diện

Hành trình tìm lại thị lực của anh T. thực sự bắt đầu từ buổi thăm khám đầu tiên tại khoa Mắt. Tại đây, sau khi kiểm tra lâm sàng, bác sĩ nhận thấy những dấu hiệu bất thường phía sau hốc mắt trái - điều không thể quan sát bằng mắt thường. Ngay lập tức, anh được chuyển đến chuyên khoa Ngoại thần kinh – Cột sống để tiếp tục đánh giá chuyên sâu.

Những hình ảnh chụp MRI sau đó đã hé lộ nguyên nhân thực sự phía sau tình trạng kéo dài suốt nhiều năm. Ẩn sâu sau nhãn cầu bên trái là một khối u kích thước khoảng 2.2 x 2.2 x 4 cm – "khối u giấu mặt" âm thầm phát triển mà trước đó anh không hề hay biết. Chính khối u này đã liên tục đẩy nhãn cầu ra phía trước, đồng thời chèn ép dây thần kinh thị giác, khiến thị lực của anh suy giảm dần theo thời gian.

Theo ThS-BS.CKII Đỗ Anh Vũ, bác sĩ khoa Ngoại thần kinh - Cột sống, u hốc mắt không phải là tình trạng hiếm gặp nhưng dễ bị bỏ qua do tiến triển âm thầm. Đối với trường hợp anh T. khối u nằm tại vị trí khá phức tạp ngay vùng đỉnh bên hốc mắt, nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh thị giác và hệ thống cơ vận nhãn ngoài điều khiển mọi cử động của mắt. Khối u không chỉ đẩy nhãn cầu ra phía trước gây mất thẩm mỹ mà còn đang tạo áp lực trực tiếp lên dây thần kinh thị. Nếu không thực hiện phẫu thuật loại bỏ khối u kịp thời, người bệnh đứng trước nguy cơ suy giảm thị lực vĩnh viễn.

Hình ảnh MRI trước và sau khi mổ của người bệnh ẢNH: BVCC

4 giờ căng thẳng dưới kính vi phẫu để giành lại thị lực

Quyết định phẫu thuật được đưa ra gần như ngay sau khi có chẩn đoán xác định. Với anh T., đó không chỉ là một ca mổ, mà là cơ hội để giữ lại thị lực cho mắt trái.

Ca phẫu thuật u đỉnh hốc mắt kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ được thực hiện bởi ê-kíp Khoa Ngoại Thần kinh – Cột sống, dưới sự dẫn dắt của ThS-BS.CKII Đỗ Anh Vũ, cùng ThS.BS Dương Đức Anh và đội ngũ Gây mê hồi sức. Trong không gian phòng mổ, từng thao tác đều đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối.

Thách thức lớn nhất đối với toàn ekip chính là làm thế nào để lấy trọn khối u ra ngoài mà vẫn bảo tồn tối đa các cấu trúc quan trọng xung quanh, bởi vùng đỉnh hốc mắt vốn là "khu vực nhạy cảm", nơi tập trung dày đặc dây thần kinh thị giác và hệ thống mạch máu nuôi dưỡng mắt. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể để lại hậu quả không thể phục hồi.

Để giải quyết bài toán này, ê-kíp đã ứng dụng hệ thống kính vi phẫu TIVATO 700, giúp phóng đại rõ nét từng cấu trúc nhỏ trong vùng mổ sâu và hẹp. Dưới độ phóng đại cao, khối u được bóc tách từng chút một, tỉ mỉ đến từng milimet, hạn chế tối đa xâm lấn và đặc biệt không cần cắt xương hốc mắt.

Hình ảnh khối u sau khi được bác sĩ và ê kíp phẫu thuật bóc tách ra khỏi hốc mắt ẢNH: BVCC

Sau hơn 4 giờ căng thẳng, khối u dài khoảng 4cm đã được lấy ra nguyên vẹn. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u mạch máu dạng hang lành tính, một thông tin giúp anh T. và gia đình như trút bỏ gánh nặng tâm lý đã đè nặng suốt nhiều năm.

Những thay đổi sau phẫu thuật đến một cách rõ ràng. Nhãn cầu mắt trái dần trở về vị trí tự nhiên, cảm giác nặng nề trong hốc mắt biến mất. Đặc biệt, thị lực hai mắt sau mổ ổn định (10/10), không ghi nhận suy giảm, giúp anh T. yên tâm trong sinh hoạt hằng ngày. Chỉ sau một tuần chăm sóc hậu phẫu, anh T. đã có thể xuất viện trong niềm vui và sự nhẹ nhõm của cả gia đình – khép lại hành trình kéo dài nhiều năm bằng một kết quả trọn vẹn.

Người bệnh khỏe mạnh sau một tuần chăm sóc hậu phẫu ẢNH: BVCC

Khuyến nghị từ chuyên gia về các bất thường vùng mắt

Từ trường hợp này, ThS-BS.CKII Đỗ Anh Vũ cho biết, hốc mắt là một khoang xương nhỏ nhưng chứa đựng nhiều cấu trúc quan trọng, vì vậy bất kỳ khối u nào xuất hiện tại đây – dù là lành tính – cũng có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Chuyên gia cũng khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như lồi một bên hoặc cả hai mắt, sưng nề mi mắt không do viêm nhiễm, hoặc suy giảm thị lực không rõ nguyên nhân. Việc thăm khám sớm, kết hợp các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại như MRI, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần bảo tồn tối đa chức năng thị giác và yếu tố thẩm mỹ.