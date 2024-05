4 kiểm tra sức khỏe phụ nữ nên thực hiện sau tuổi 30

Khi bệnh được phát hiện sớm thì các bác sĩ sẽ có biện pháp can thiệp để kiểm soát bệnh và ngăn chặn bệnh tiến triển sang giai đoạn nặng. Nhờ đó, bệnh nhân sẽ được nâng cao chất lượng sống, theo tờ nhật báo The Times of India.

Phụ nữ sau 30 tuổi nên kiểm tra sức khỏe tuyến giáp định kỳ PEXELS

Khi khám sức khỏe định kỳ, phụ nữ sau 30 tuổi cần kiểm tra các vấn đề sau:

Xét nghiệm PAP và HPV

Đây là những xét nghiệm quan trọng để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung. Bắt đầu từ những năm 30 tuổi, phụ nữ nên thực hiện các xét nghiệm này khoảng 5 năm/lần.

Xét nghiệm PAP, hay còn gọi là phết tế bào cổ tử cung, sẽ kiểm tra các tế bào cổ tử cung để phát hiện bất thường. Trong khi đó, xét nghiệm HPV sẽ kiểm tra sự hiện diện virus u nhú ở người. Đây là nguyên nhân phổ biến gây ung thư cổ tử cung. Khám sàng lọc định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm bệnh và tăng cơ hội điều trị.

Chụp X-quang tuyến vú

Chụp X-quang tuyến vú thường xuyên rất quan trọng giúp sàng lọc ung thư vú, đặc biệt là với phụ nữ trên 30 tuổi. Khi bước qua tuổi 40, phụ nữ nên chụp X-quang tuyến vú 1-2 năm/lần. Chụp quang tuyến vú có thể phát hiện sớm ung thư vú. Các phương pháp điều trị sẽ có hiệu quả nhất khi ung thư chỉ mới ở giai đoạn đầu.

Kiểm tra mật độ xương

Loãng xương là tình trạng đặc trưng với xương yếu và là một trong những nguy cơ sức khỏe cần quan tâm ở phụ nữ lớn tuổi. Phụ nữ trên 30 tuổi dù không nằm trong nhóm này nhưng vẫn nên kiểm tra định kỳ mật độ xương. Việc kiểm tra sẽ giúp phát hiện sớm dấu hiệu loãng xương, đặc biệt là người có chỉ số BMI thấp, tiền sử gia đình từng có người mắc loãng xương.

Kiểm tra chức năng tuyến giáp

Tuyến giáp là tuyến nội tiết hình bướm ở cổ. Các rối loạn tuyến giáp, chẳng hạn như suy giáp hay cường giáp, thường phổ biến ở phụ nữ hơn nam giới. Kiểm tra chức năng tuyến giáp sẽ đo mức độ hoóc môn tuyến giáp, từ đó giúp chẩn đoán các rối loạn tuyến giáp.

Nếu nhận thấy cơ thể có các triệu chứng như thường xuyên mệt mỏi, thay đổi cân nặng đột ngột hay tâm trạng thất thường không rõ nguyên nhân thì cần đến gặp bác sĩ kiểm tra, đặc biệt là người trên 30 tuổi, theo The Times of India.