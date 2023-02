4 kiểu ăn uống cần tránh vì có thể gây mất ngủ

Để có giấc ngủ ngon, mọi người cần tránh các thói quen sau:

Uống nhiều thức uống có caffeine

Không chỉ cà phê mà một số loại thức uống khác như trà, nước tăng lực cũng chứa caffeine. Các loại thức uống này sẽ rất phù hợp khi chúng ta cần sự tỉnh táo vào buổi sáng hay buổi trưa, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Tuy nhiên, chúng sẽ khiến người uống khó ngủ nếu dùng gần giờ đi ngủ. Việc khó chìm vào giấc ngủ sẽ khiến người uống ngủ muộn hơn và cảm thấy mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Ăn quá nhiều tinh bột trắng sẽ khiến đường huyết lên cao và dễ gây mất ngủ vào ban đêm SHUTTERSTOCK

Ăn cay trước khi ngủ

Thỉnh thoảng ăn nhẹ trước khi ngủ là điều bình thường. Thế nhưng, dù ăn gì thì cũng cần tránh các món cay.

Ăn món cay sau đó nằm xuống sẽ dễ dẫn đến tình trạng ợ nóng, khiến a xít trong dạ dày đi ngược lên thực quản. Tình trạng này sẽ làm khó chìm vào giấc ngủ.

Theo các chuyên gia sức khỏe, ăn khuya nên là những món ăn nhẹ, lành mạnh và chứa ít calo. Những món này có thể là sữa chua, các loại đậu, trứng hay yến mạch.

Ăn quá nhiều chất béo bão hòa

Chất béo bão hòa có nhiều nhiều trong mỡ, da động vật và các món chiên xào. Các nghiên cứu cho thấy ăn nhiều chất béo bão hòa vào ban ngày sẽ có chất lượng giấc ngủ kém hơn vào ban đêm. Họ sẽ dễ giật mình vào nửa đêm và khó chìm lại vào giấc ngủ, theo Eat This, Not That!.

Tuy nhiên, không phải mọi loại chất béo đều ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ. A xít béo omega-3, một loại chất béo không bão hòa, có thể giúp dễ chìm vào giấc ngủ hơn và ngủ cũng ngon hơn. Các loại thực phẩm giàu omega-3 là hạt lanh, quả óc chó, các loại cá béo như cá hồi , cá ngừ, cá mòi, cá thu.

Ăn nhiều tinh bột trắng

Một chế độ ăn quá nhiều tinh bột trắng không chỉ làm tăng cân, tăng nguy cơ bệnh tim, tiểu đường mà còn gây mất ngủ. Nguyên nhân là tinh bột trắng sẽ làm lượng đường trong máu tăng lên. Đường huyết tăng vào ban đêm sẽ làm tăng nguy cơ mắc chứng ngưng thở khi ngủ và các vấn đề rối loạn giấc ngủ nói chung.