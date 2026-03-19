Sức khỏe

4 loại thịt có thể gây hại cho sức khỏe nếu chế biến quá chín

Như Quyên
19/03/2026 08:29 GMT+7

Dù thỉnh thoảng ăn thịt nướng hay áp chảo vẫn an toàn, nhưng khi bị nấu quá chín, một số loại thịt có thể tạo ra nhiều hợp chất tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Khi thịt nướng, chiên hoặc áp chảo ở nhiệt độ cao, có thể hình thành các hợp chất như amin dị vòng (HCA) và hydrocarbon thơm đa vòng (PAH). Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc thường xuyên với các chất này có thể liên quan đến nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe lâu dài, trong đó có ung thư đại trực tràng.

Bò bít tết

Bít tết thường được nấu ở nhiệt độ cao để tạo lớp cháy xém hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu nấu quá chín, nhiệt độ cao có thể thúc đẩy hình thành các hợp chất như amin dị vòng (HCA), đặc biệt tập trung nhiều ở lớp ngoài của thịt. Thời gian tiếp xúc với nhiệt càng lâu, nguy cơ tạo ra các chất này càng tăng. Vì vậy, nhiều đầu bếp khuyến nghị nên chế biến bít tết ở mức chín vừa và tránh để thịt bị cháy quá mức.

Nhiều đầu bếp khuyên nên nấu bít tết ở mức chín vừa, tránh để thịt bị cháy

Ức gà

Ức gà là nguồn protein nạc, chín nhanh nhưng thường được chế biến ở nhiệt độ cao như nướng hoặc chiên. Do ít chất béo, loại thịt này dễ bị khô và chín quá mức. Khi bị cháy xém hoặc cháy đen, quá trình nấu ở nhiệt độ cao có thể tạo ra các hợp chất không có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, nên kiểm soát nhiệt độ và tránh để thịt cháy quá mức để hạn chế hình thành những chất không mong muốn.

Thịt xông khói (bacon)

Các loại thịt chế biến như bacon đã được nhiều tổ chức, trong đó có Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nghiên cứu vì có thể liên quan đến nguy cơ ung thư cao hơn khi tiêu thụ thường xuyên. Khi chúng được nấu đến màu nâu sẫm hoặc gần cháy, các hợp chất hình thành do nhiệt độ cao có thể làm tăng thêm nguy cơ này.

Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và thành phần của thịt chế biến sẵn có thể tạo ra những thay đổi hóa học trong quá trình nấu. Vì vậy, nên nấu bacon ở mức giòn vừa phải để đảm bảo an toàn.

Xúc xích

Xúc xích, đặc biệt là loại thịt chế biến sẵn, thường được nướng trực tiếp trên lửa. Khi mỡ chảy xuống nguồn nhiệt, có thể tạo khói và làm lửa bùng lên. Làn khói này mang theo các hợp chất như hydrocarbon thơm đa vòng (PAH) và bám ngược trở lại bề mặt thịt, đặc biệt khi xúc xích được nướng ở nhiệt độ quá cao hoặc bị cháy xém.

Vì vậy, nên nướng ở mức nhiệt vừa phải, hạn chế lửa bùng mạnh để giảm nguy cơ hình thành các hợp chất không có lợi cho sức khỏe.

Tóm lại, nên hạn chế nấu thịt ở nhiệt độ quá cao hoặc để thịt bị cháy xém. Ưu tiên các phương pháp như nướng lò, nấu chậm hoặc ướp thịt trước khi chế biến có thể giúp giảm các phản ứng hóa học do nhiệt độ cao gây ra. Nhờ đó, bạn vẫn có thể thưởng thức món thịt thơm ngon mà giảm bớt những lo ngại về sức khỏe khi nấu quá lửa, theo Son of Grey (Mỹ).

Chỉ ăn thịt để giảm cân: Dạ dày, tim mạch ảnh hưởng ra sao?

Trong các hội nhóm giảm cân trên mạng xã hội, Carnivore diet - chế độ ăn chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc động vật đang được chia sẻ rộng rãi như một phương pháp giúp giảm cân nhanh.

