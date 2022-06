4 loại thực phẩm tốt nhất bạn nên ăn khi bị đau họng

Cảm giác ngứa ngáy, đau nhức khi bạn nuốt và nỗ lực để nói cũng đủ gây khó chịu.

Phần tồi tệ nhất? Nó có thể ngăn bạn ăn hoặc uống, đó là điều bạn cần làm khi bị ốm để giúp bạn chữa lành khỏi vi rút, vi khuẩn hoặc dị ứng mà bạn đang mắc phải.

Khi nói đến việc tìm kiếm các loại thực phẩm làm dịu cổ họng, bạn cần đảm bảo rằng những loại thực phẩm này cũng không gây khó chịu.

Chuyên gia hội đồng y tế của trang web Eat This, Not That!, tiến sĩ Lisa Young, chuyên gia dinh dưỡng, và là tác giả của sách Last Full, Last Slim and The Portion Teller Plan, đã chia sẻ về những loại thực phẩm tốt nhất nên ăn khi bạn bị đau họng.

1. Bột yến mạch

Tiến sĩ Young nói: “Thức ăn có kết cấu mềm và dễ nuốt là lựa chọn tốt nhất. Chúng cũng có thể hạn chế kích ứng cho cổ họng của bạn".

Bột yến mạch không chỉ là một chất mềm mà nó còn cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng để bạn vẫn khỏe mạnh trong khi chữa bệnh.

Điều này bao gồm giảm viêm và tăng cường năng lượng (để bạn không phải nằm trên ghế dài cả ngày). Nó cũng có thể giúp giảm cholesterol và tạo ra một nguồn chất xơ tuyệt vời, theo Eat This, Not That!

2. Sữa chua

Sữa chua cũng là một loại thực phẩm có kết cấu mềm khác, dễ nuốt khi bạn đang đối phó với chứng đau họng.

Nó cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp giữ cho cơ thể bạn khỏe mạnh trong khi đối phó với bất cứ thứ gì gây ra chứng đau họng của bạn.





Tiến sĩ Young nói: “Sữa chua chứa canxi và protein. Sữa chua cũng chứa probiotics có thể giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Những chế phẩm sinh học này được biết là giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột và có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn có hại”.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Gia đình Hàn Quốc thậm chí còn tuyên bố rằng men vi sinh có thể giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn có hại, có khả năng giúp ngăn ngừa cảm lạnh.

3. Nước dùng gà (chicken broth)

Tiến sĩ Young nói: “Thức ăn ấm cũng có thể giúp làm dịu cổ họng của bạn. Nước dùng gà là một loại thực phẩm hoàn hảo để giải quyết vấn đề này và nó có thể giúp giảm kích ứng".

Theo tiến sĩ Young, nói rằng nước dùng gà cũng rất giàu nước. Điều này là do nó chứa một lượng natri khá cao, đây là một cách tự nhiên để giúp bổ sung chất điện giải cho cơ thể.

Điều này rất tốt nếu bạn bị đau họng do cảm cúm, cảm lạnh hoặc bất cứ điều gì khiến cơ thể mất nhiều nước và chất điện giải tự nhiên.

4. Kem que

Bạn đã bao giờ phải cắt amidan khi còn nhỏ và bác sĩ sẽ khiến bạn hào hứng với thủ thuật này bằng cách nói với bạn rằng bạn có thể ăn đá bào vào bữa sáng, bữa trưa và bữa tối?

Nếu trường hợp này xảy ra với bạn, thì bạn có thể đoán rằng chườm đá rất tốt cho bệnh viêm họng.

Tiến sĩ Young nói: “Kem que cũng là một lựa chọn tốt vì chúng có tác dụng ngậm nước và rất nhẹ nhàng cho cổ họng”, theo Eat This, Not That!

Theo Medical News Today, chườm đá giúp hạ nhiệt độ của các dây thần kinh trong cổ họng. Điều này giúp giảm các tín hiệu đau. Đá lạnh cũng kích hoạt thụ thể nhất thời, Melastatin 8, giúp giảm đau.