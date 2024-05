4 lời khuyên giúp tránh nhiễm trùng đường tiết niệu vào mùa hè

Nhiễm trùng đường tiết niệu do vi khuẩn E. coli gây ra. Loại vi khuẩn này thường sống trong đường tiêu hóa của con người. Phụ nữ sẽ dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu do niệu đạo của họ ngắn hơn so với nam giới, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Uống nhiều nước là một trong những cách dễ nhất giúp ngăn nhiễm trùng đường tiết niệu PEXELS

Để giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu vào mùa hè, mọi người cần áp dụng các biện pháp sau:

Uống đủ nước

Uống đủ nước, thậm chí là uống nhiều nước, là cách đơn giản nhất giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu vào những tháng hè. Uống nhiều nước sẽ khiến cơ thể đi tiểu nhiều hơn, nhờ đó ngăn ngừa sự tích tụ của vi khuẩn trong đường tiết niệu.

Ngoài ra, khi cơ thể nhận được đủ nước, nước tiểu trong bàng quang sẽ loãng đi, nồng độ chất thải trong nước tiểu sẽ không bị cô đặc và nhờ đó giảm khả năng vi khuẩn phát triển. Các chuyên gia khuyến cáo nên uống ít nhất 2 lít nước/ngày.

Hơn nữa, mọi người không nên nhịn tiểu quá lâu mà hãy đi tiểu ít nhất 3 giờ/lần. Tiểu đều đặn sẽ giúp bàng quang không giữ lại nước tiểu quá lâu, nhờ đó giảm khả năng vi khuẩn sinh sôi trong bàng quang.

Mặc quần áo thoáng khí

Mặc quần áo rộng rãi và thoáng khí cũng giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu. Vì loại quần áo này giúp thúc đẩy lưu thông không khí trên da, giảm đổ mồ hôi và độ ẩm. Nhờ đó, nguy cơ vi khuẩn phát triển trên da, đặc biệt là ở vùng sinh dục, và gây nhiễm trùng đường tiết niệu sẽ giảm.

Thay nhanh khi đồ bị ướt

Vào mùa hè, mọi người thường đi bơi và tắm biển. Quần áo khi bị ướt thì cần sớm thay ra. Nguyên tắc chung là sau khi bơi, không nên mặc quần ướt quá 30 phút. Vì mặc quần ướt sẽ tạo ra môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Thực hành vệ sinh tốt

Một điều cũng cực kỳ quan trọng khác giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu vào mùa hè là thực hành vệ sinh tốt sau khi bơi. Dù là ở hồ bơi hay bãi biển thì cũng cần tắm sạch sau khi bơi.

Tắm lại bằng nước sạch sẽ giúp loại bỏ các tác nhân có khả năng gây kích ứng như chất clo tẩy trùng trong hồ bơi, muối trong nước biển hay cát. Ngoài ra, khi lau vùng nhạy cảm thì mọi người nên lau từ trước ra sau. Vì nếu lau từ sau ra trước thì dễ khiến vi khuẩn từ hậu môn xâm nhập vào đường tiết niệu, theo Healthline.