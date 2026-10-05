    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Bạn cần biết

    4 lý do cân nhắc Samsung Galaxy A08: thực dụng, pin bền và phần mềm dài hạn

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ
    Dù có sự thay đổi về phụ kiện đi kèm, mẫu điện thoại mới của Samsung vẫn ghi điểm nhờ những trang bị hướng đến tính ứng dụng cao. Dưới đây là những lý do khiến thiết bị này trở thành lựa chọn đáng chú ý cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

    Thời lượng pin dồi dào và đa nhiệm linh hoạt

    Với viên pin 6.000 mAh, máy đáp ứng tốt từ một đến hai ngày sử dụng liên tục mà không cần sạc. Dù sở hữu mức RAM cơ bản, chiếc Samsung Galaxy A08 vẫn hỗ trợ tính năng chia đôi màn hình và mở cửa sổ nổi khá tiện lợi.

    4 lý do cân nhắc Samsung Galaxy A08: thực dụng, pin bền và phần mềm dài hạn- Ảnh 1.

    ẢNH: SAMSUNG

    Phần mềm mới mẻ và độ bền bỉ cao

    Lý do thứ ba và thứ tư đến từ vòng đời sử dụng lâu dài. Đây là máy dòng A tiên phong cài sẵn Android 17 và giao diện One UI 9. Hãng sản xuất cũng cam kết cung cấp đến sáu bản cập nhật hệ điều hành lớn. Kết hợp cùng chuẩn kháng nước, bụi IP64, máy đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trong nhiều năm.

    Mức giá và ưu đãi thiết thực

    Sản phẩm hiện có giá 4.790.000 đồng cho bản 64GB và 5.590.000 đồng cho bản 128GB. Nhằm bù đắp việc thiếu cáp kết nối trong hộp nguyên bản, Thế Giới Di Động đang tặng kèm cáp sạc 25W cho khách mua máy. Người mua còn nhận thêm gói quà 1.030.000 đồng, được tham gia thu cũ trợ giá đến 1,5 triệu đồng và trả chậm 0% với mức trả trước 0 đồng trong 6 tháng.

    Khám phá thêm chủ đề

    Samsung TGDD Thế Giới Di Động Samsung Galaxy A08

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận