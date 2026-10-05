4 lý do cân nhắc Samsung Galaxy A08: thực dụng, pin bền và phần mềm dài hạn

Thời lượng pin dồi dào và đa nhiệm linh hoạt

Với viên pin 6.000 mAh, máy đáp ứng tốt từ một đến hai ngày sử dụng liên tục mà không cần sạc. Dù sở hữu mức RAM cơ bản, chiếc Samsung Galaxy A08 vẫn hỗ trợ tính năng chia đôi màn hình và mở cửa sổ nổi khá tiện lợi.

ẢNH: SAMSUNG

Phần mềm mới mẻ và độ bền bỉ cao

Lý do thứ ba và thứ tư đến từ vòng đời sử dụng lâu dài. Đây là máy dòng A tiên phong cài sẵn Android 17 và giao diện One UI 9. Hãng sản xuất cũng cam kết cung cấp đến sáu bản cập nhật hệ điều hành lớn. Kết hợp cùng chuẩn kháng nước, bụi IP64, máy đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trong nhiều năm.

Mức giá và ưu đãi thiết thực

Sản phẩm hiện có giá 4.790.000 đồng cho bản 64GB và 5.590.000 đồng cho bản 128GB. Nhằm bù đắp việc thiếu cáp kết nối trong hộp nguyên bản, Thế Giới Di Động đang tặng kèm cáp sạc 25W cho khách mua máy. Người mua còn nhận thêm gói quà 1.030.000 đồng, được tham gia thu cũ trợ giá đến 1,5 triệu đồng và trả chậm 0% với mức trả trước 0 đồng trong 6 tháng.