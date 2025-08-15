Bên cạnh lốp xe, ắc-quy ô tô là bộ phận quan trọng giúp người lái khởi động xe. Nếu ắc-quy bị hỏng nhanh hơn bình thường, sẽ gây ra không ít bất tiện phiền toái khi sử dụng ô tô. Do đó, tuổi thọ ắc-quy trên ô tô là một vấn đề được nhiều người dùng ô tô quan tâm.

Trung bình, một chiếc bình ắc-quy ô tô mới thường có tuổi thọ từ 2 năm, một số xe thậm chí còn thời gian sử dụng ắc-quy dài hơn. Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp ắc-quy trên ô tô mới sử dụng chưa tới 1 năm đã hư hỏng. Đơn cử như trường hợp của anh Lê Hoàng Thông, ngụ phường Cát Lái, TP.HCM, chỉ sau chưa đầy 1 năm sử dụng, ắc-quy trên chiếc Hyundai Accent đã bị hỏng khiến anh không thể khởi động được xe.

Trung bình một chiếc bình ắc-quy ô tô mới thường có tuổi thọ từ 2 năm, một số xe thậm chí còn thời gian sử dụng ắc-quy dài hơn Ảnh: B.H

Thực tế, việc ắc-quy trên ô tô hư hỏng nhanh hơn bình thường là vấn đề không ít chủ xe đã gặp phải trong quá trình sử dụng. Bởi ngoài yếu tố kỹ thuật, có rất nhiều lý do khác khiến tuổi thọ ắc-quy bị rút ngắn hơn bình thường, trong đó có cả thói quen hay sơ suất của người sử dụng ô tô.

Dưới đây là 4 lý do phổ biến khiến ắc-quy ô tô hỏng nhanh hơn bình thường:

Sử dụng không đúng cách

Việc sử dụng ô tô đóng vai trò quan trọng, quyết định tuổi thọ của ắc-quy. Cụ thể, nếu người dùng bật đèn pha nhưng quên tắt, hoặc các thiết bị điện khác như đèn nội thất, sạc điện thoại, mở radio, màn hình giải trí… khi động cơ không hoạt động sẽ khiến ắc-quy dần cạn kiệt nguồn điện tích trữ và nhanh hỏng hơn. Trong đó, lý do phổ biến nhất người dùng ô tô thường mắc phải đặc biệt là các tài mới chính là việc quên tắt đèn pha ô tô. Do đó, trước khi tắt động cơ rời khỏi xe, tài xế nên chú ý tắt các thiết bị có thể khiến nguồn điện trên xe bị tiêu hao.

Lý do phổ biến nhất người dùng ô tô thường mắc phải đặc biệt là các tài mới khiến ắc-quay nhanh hỏng là việc quên tắt đèn pha ô tô Ảnh: B.H

Sử dụng xe trong thời gian quá ngắn

Việc sử dụng ô tô trong thời gian ngắn cũng khiến ắc-quy ô tô hỏng nhanh hơn bình thường. Cụ thể, tùy nhu cầu sử dụng một số người dùng ô tô thường dùng ô tô để đi lại trong đoạn đường ngắn chỉ vài km thậm chí chưa tới 1 km. Điều này sẽ khiến ắc-quy ô tô phải làm việc liên tục khi người lái liên tục khởi động rồi tắt động cơ. Việc khởi động động cơ thường xuyên mà không để xe chạy đủ lâu sẽ khiến ắc-quy không được sạc đầy, điều này cũng sẽ khiến ắc quy nhanh hỏng hơn.

Việc sử dụng ô tô trong thời gian ngắn cũng khiến ắc-quy ô tô hỏng nhanh hơn bình thường Ảnh: B.H

"Độ", lắp quá nhiều phụ kiện tiêu hao nguồn điện

Bên cạnh thói quen sử dụng, việc chủ xe lắp thêm các chi tiết, bộ phận như hệ thống âm thanh, đèn chiếu sáng… để cá nhân hóa chiếc xe theo sở thích cũng khiến ắc-quy phải làm việc nhiều hơn bình thường. Thậm chí, nhiều trường hợp đấu nối hệ thống điện không đảm bảo còn gây quá tải, đoản mạch… dẫn đến cháy xe. Do đó, nên hạn chế việc "độ", lắp quá nhiều phụ kiện tiêu hao nguồn điện của xe.

Máy phát điện trục trặc

Máy phát điện có nhiệm vụ tạo ra nguồn điện để sạc ắc-quy. Nếu máy phát điện trục trặc, tạo ra quá ít hoặc quá nhiều điện, cũng có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ ắc-quy.

Nếu máy phát điện trục trặc, tạo ra quá ít hoặc quá nhiều điện, cũng có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ ắc-quy Ảnh: B.H

Để kéo dài tuổi thọ của ắc-quy, nên chọn loại ắc-quy chất lượng từ các nhà sản xuất đáng tin cậy để lắp trên xe. Tình trạng của ắc-quy cũng cần được kiểm tra thường xuyên. Ngoài ra, bạn nên tránh sử dụng xe trong điều kiện khắc nghiệt và hệ thống điện của ô tô cần được bảo trì để nó hoạt động hoàn hảo.