4 người Trung Quốc cướp xe ô tô ở Thanh Hóa

Khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 12.6, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ được 4 nghi phạm mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi cướp xe ô tô. Hiện, danh tính 4 nghi phạm trên chưa được cơ quan công an công bố.

Lực lượng công an bắt giữ 4 nghi phạm mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi cướp tài sản ẢNH: C.T.V

Trước đó, khoảng gần 2 giờ ngày 12.6, anh N.T.M (31 tuổi, ngụ P.Hải Ninh, TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa, làm nghề lái xe dịch vụ), điều khiển xe ô tô từ cao tốc Bắc - Nam ra nút giao Đông Xuân (TP.Thanh Hóa). Khi đến khu vực lối ra - vào cao tốc, anh M. thấy có 4 người lạ đứng phía đối diện đường vẫy xe nên tiến lại để chở khách.

Tuy nhiên, khi anh M. vừa mở cửa kính xe thì bị 4 người dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt, cướp xe ô tô và một số vật dụng khác. Sau khi cướp được xe, các nghi phạm đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được 4 nghi phạm có hành vi cướp xe ô tô đều mang quốc tịch Trung Quốc. Đồng thời tổ chức lực lượng truy bắt các nghi phạm.

Đến hơn 7 giờ cùng ngày, khi các nghi phạm đang trên đường trở về Trung Quốc thì bị bắt giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản.